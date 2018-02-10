Когда экономика развивается, то это не происходит равномерно. Некоторые предприятия идут вперед и улучшают свою производительность труда, а некоторые отстают. Те, у которых дела лучше с продуктивностью, могут платить своим работникам побольше зарплату, пишет в «Открытом городе» экономист, глава компании «Primekss» Янис Ошлейс.

Те же, которые не смогли нормально развиваться, не могут повысить зарплаты. В результате у них складывается весьма плачевная ситуация: нет хорошей зарплаты, нет рентабельности, нет работников, которые обеспечили бы эту рентабельность. Итог: рабочие из такой компании уходят. И вот руководители таких предприятий жалуются на то, что у них не хватает рабочей силы.

Есть два выхода из этой ситуации. Первый — привезти для этих предприятий рабочую силу из-за рубежа. Тогда можно будет каким-то образом искусственно поддерживать их «дыхание». Второй способ — дать таким компаниям спокойно умереть. Чтобы люди освободились и смогли перейти на те предприятия, где идет развитие и зарплаты побольше.

Лично я считаю, что второй вариант лучше. Потому что смысл экономики в том, чтобы люди хорошо зарабатывали. Чем больше люди будут получать зарплату, тем они будут богаче и, следовательно, вся экономика будет богаче. То, что некоторые предприятия не могут двигаться вперед — таковы законы капитализма. Это при социализме все предприятия существовали и у всех было счастье до пенсии. Но при капитализме, если ты не сумел, образно говоря, «вертеться», то ничего не поделаешь.

Мне кажется, что нам надо больше думать о том, как повышать квалификацию людей, как увеличивать инвестиции в успешные предприятия. Для того, чтобы люди смогли получать хорошие зарплаты. А ввоз в страну дополнительной рабочей силы на самом деле никому ничего не дает. Кроме того, что предприятия, которые должны были умереть, искусственно поддерживаются. И люди не получают те зарплаты, которые они смогли бы получать, работая на успешно развивающихся предприятиях.

То есть специалистов и просто рабочих для успешно работающих компаний в стране хватает, просто пока часть из их занята на неуспешных предприятиях. Это мое мнение.

Я не вижу вообще здесь никакой проблемы и даже не считаю, что необходимо принимать какие-то меры. У нас уровень зарплат еще отстает от желаемого, поэтому, на мой взгляд, неплохо, если нехватка рабочей силы будет двигать зарплаты вверх и предприятия будут думать о том, как улучшать свою эффективность.

Конечно, некоторые даже успешные компании сталкиваются с проблемой нехватки специалистов, так как местные кадры находят себе места на иностранных предприятиях, где зарплаты еще выше, и уезжают из Латвии. Мы ничего не можем с этим поделать. Единственный выход здесь я вижу в том, чтобы вкладывать больше денег в образование и в инвестиции для таких предприятий. Чтобы мы могли достичь такого уровня, когда подготовленных специалистов станет больше, и им не будет выгодно уезжать за границу. Это, я думаю, единственная долгосрочная стратегия, которая может решить проблему.

Но хочу сделать одно важное уточнение: в привлечении высококвалифицированных кадров из-за рубежа, например, из той же России, нет ничего плохого. Там есть много умных, образованных людей, которые могли бы поддерживать нашу экономику.

Таких специалистов мы должны привлекать и об этом надо думать. От этого будет польза Латвии. Но если речь идет о массовом завозе в страну неквалифицированных рабочих, как это происходило, например, до 2008 года в строительной отрасли, то это будет очень глупо и неправильно.

Я бы не сказал, что сегодня в строительной отрасли, с которой я непосредственно связан, ощущается острый дефицит работников. Строительные объемы в стране сейчас не слишком большие. Конечно, нехватка рабочих рук ощущается, но опять же как у кого. Кто может нормально платить, у того дефицита нет. Они всегда найдут себе специалистов внутри страны. А те, кто не может платить — жалуются.