Основатель «Яндекса» купил гражданство Мальты для себя и семьи

Представитель «Яндекса» пояснил РБК, что Волож много путешествует по делам, а европейское гражданство позволяет ездить без виз. «Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — сказали в компании.
В списке также упоминаются имена предпринимателя, председателя совета директоров инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца, совладельца Beluga Group (производитель водки) Александра Мечетина, землевладельца Игоря Худокормова и другие.
Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действует на Мальте с 2013 года. Основной взнос — 250 тысяч евро, которые вкладываются в государственные облигации и возвращаются через пять лет. Также заявитель на срок не менее пяти лет должен приобрести или арендовать на острове жилье.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.