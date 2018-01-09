Основатель «Яндекса» купил гражданство Мальты для себя и семьи

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Герман Бергер
22:43 09.01.2018
Техно / Интернет

Более 700 россиян, в числе которых известные бизнесмены и миллиардеры, купили паспорта Мальты. Среди них — один из основателей и совладельцев компании «Яндекс» Аркадий Волож и члены его семьи. Информация опубликована на сайте правительства страны.

Представитель «Яндекса» пояснил РБК, что Волож много путешествует по делам, а европейское гражданство позволяет ездить без виз. «Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — сказали в компании.

 

В списке также упоминаются имена предпринимателя, председателя совета директоров инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца, совладельца Beluga Group (производитель водки) Александра Мечетина, землевладельца Игоря Худокормова и другие.

 

Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действует на Мальте с 2013 года. Основной взнос — 250 тысяч евро, которые вкладываются в государственные облигации и возвращаются через пять лет. Также заявитель на срок не менее пяти лет должен приобрести или арендовать на острове жилье.

Lenta.ru / Фото
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