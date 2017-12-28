Немало ярких и противоречивых российских фильмов довелось посмотреть в уходящем году — от исторически–костюмной «Матильды» и героического эпоса «Салют–7», до социальных драм «Нелюбовь» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Об одном фильме хочу упомянуть особо — это «Кроткая».

Дело в том, что картина показывает Россию, но снята проживающим в Германии Сергеем Лозницей. Титры же в фильме французские.

«Кроткая», как можно сделать вывод из названия, это экранизация произведения Достоевского. Но в своем сценарии Лозница весьма вольно отступил от текста, поместив действо в провинциальный российский городок, где градообразующим предприятием служит тюрьма. Вокруг нее формируется своеобразная экономика воровских малин, по которым кочует героиня, отчаявшаяся найти мужа, сгинувшего в недрах пенитенциарной системы. А может, его на Донбасс отправили воевать? Быт и нравы жителей городка показаны в стиле гротескного пасквиля, и уж совсем как полотно Босха видится сон героини в финале…

Что самое интересное — и жуткую старую тюрьму, и заштатные улочки города снимали в Латвии и Литве. В качестве острога предстала двинская зона «Белый лебедь», а в эпизодах и ролях второго плана — ее бывшие заключенные и охранники. Так что жители Даугавпилса могут искать себя и свой город в кадрах.

А ведь, помнится, на прошлом витке развития культуры в узких улочках Риги кинематографисты представляли Лондон и Берн. Литовские же и латышские артисты специализировались на ролях немцев и американцев. Вот как разительно поменялось восприятие нашей натуры — теперь мы изображаем «дикий Восток». Симптоматично.

Николай КАБАНОВ.