Дело в том, что картина показывает Россию, но снята проживающим в Германии Сергеем Лозницей. Титры же в фильме французские.
«Кроткая», как можно сделать вывод из названия, это экранизация произведения Достоевского. Но в своем сценарии Лозница весьма вольно отступил от текста, поместив действо в провинциальный российский городок, где градообразующим предприятием служит тюрьма. Вокруг нее формируется своеобразная экономика воровских малин, по которым кочует героиня, отчаявшаяся найти мужа, сгинувшего в недрах пенитенциарной системы. А может, его на Донбасс отправили воевать? Быт и нравы жителей городка показаны в стиле гротескного пасквиля, и уж совсем как полотно Босха видится сон героини в финале…
Что самое интересное — и жуткую старую тюрьму, и заштатные улочки города снимали в Латвии и Литве. В качестве острога предстала двинская зона «Белый лебедь», а в эпизодах и ролях второго плана — ее бывшие заключенные и охранники. Так что жители Даугавпилса могут искать себя и свой город в кадрах.
А ведь, помнится, на прошлом витке развития культуры в узких улочках Риги кинематографисты представляли Лондон и Берн. Литовские же и латышские артисты специализировались на ролях немцев и американцев. Вот как разительно поменялось восприятие нашей натуры — теперь мы изображаем «дикий Восток». Симптоматично.
Николай КАБАНОВ.
Молодец , Николай! Точно подмечено! На себя бы взглянуть в зеркальце , да спросить... В той же Германии пусть пошарит по кустам или посмотрит в новостях немецких каналов ... Кино снимать не надо, просто документалистика. Кабанов, а сними - ка документальный фильм по Достоевскому " Дно" ! Персонажей долго и далеко ( в России ) искать не придётся , а что ни на есть в сердце культурной Европы- в Риге , а точнее , и в самом сердце Риги , треугольнике " вокзал- базар - автооста " О..о...о! Какие типажи ! Грим не потребуется! Успеха в борьбе за лучшее общество ни где- то , а тут.« ответить