Особенности натурных съемок(1)

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газета Сегодня
15:45 28.12.2017
газета Сегодня / Свой взгляд

Немало ярких и противоречивых российских фильмов довелось посмотреть в уходящем году — от исторически–костюмной «Матильды» и героического эпоса «Салют–7», до социальных драм «Нелюбовь» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Об одном фильме хочу упомянуть особо — это «Кроткая».

Дело в том, что картина показывает Россию, но снята проживающим в Германии Сергеем Лозницей. Титры же в фильме французские.

 

«Кроткая», как можно сделать вывод из названия, это экранизация произведения Достоевского. Но в своем сценарии Лозница весьма вольно отступил от текста, поместив действо в провинциальный российский городок, где градообразующим предприятием служит тюрьма. Вокруг нее формируется своеобразная экономика воровских малин, по которым кочует героиня, отчаявшаяся найти мужа, сгинувшего в недрах пенитенциарной системы. А может, его на Донбасс отправили воевать? Быт и нравы жителей городка показаны в стиле гротескного пасквиля, и уж совсем как полотно Босха видится сон героини в финале…

 

Что самое интересное — и жуткую старую тюрьму, и заштатные улочки города снимали в Латвии и Литве. В качестве острога предстала двинская зона «Белый лебедь», а в эпизодах и ролях второго плана — ее бывшие заключенные и охранники. Так что жители Даугавпилса могут искать себя и свой город в кадрах.

 

А ведь, помнится, на прошлом витке развития культуры в узких улочках Риги кинематографисты представляли Лондон и Берн. Литовские же и латышские артисты специализировались на ролях немцев и американцев. Вот как разительно поменялось восприятие нашей натуры — теперь мы изображаем «дикий Восток». Симптоматично.

 

Николай КАБАНОВ.

Vesti.lv / Фото Vesti.lv
Комментарии (1)
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Ой, нимагу 18:06 28:12:2017

Молодец , Николай! Точно подмечено! На себя бы взглянуть в зеркальце , да спросить... В той же Германии пусть пошарит по кустам или посмотрит в новостях немецких каналов ... Кино снимать не надо, просто документалистика. Кабанов, а сними - ка документальный фильм по Достоевскому " Дно" ! Персонажей долго и далеко ( в России ) искать не придётся , а что ни на есть в сердце культурной Европы- в Риге , а точнее , и в самом сердце Риги , треугольнике " вокзал- базар - автооста " О..о...о! Какие типажи ! Грим не потребуется! Успеха в борьбе за лучшее общество ни где- то , а тут.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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