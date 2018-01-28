Российские элиты «занервничали», пишет Neue Zürcher Zeitung. Близится дата, которой «олигархи» в стране ожидают со страхом, и речь не о президентских выборах, а о новых санкциях США, отмечает автор статьи Андреас Рюш. «Тому, кто относится к российской правящей элите и извлекает выгоду из коррупционной системы Кремля, грозит международный бойкот. Этим законом американцы бьют по слабому месту России, а именно по противоречию, которое заключается в том, что правители Москвы с одной стороны обвиняют Запад в хитрости и аморальности, но сами охотно занимаются с ним бизнесом, тайно хранят свои деньги в офшорах, отправляют своих детей учиться в западные школы и наслаждаются удобствами американских мегаполисов», — рассказывает немецкий журналист. Теперь же некоторые «прокремлёвские магнаты» опасаются, что после санкций с этой «прекрасной двойной жизнью» придётся покончить.
В отличие от штрафных мер Белого дома президентские выборы 18 марта будут прогулкой в парке, продолжает издание. Уже давно понятно, что главу Кремля Владимира Путина переизберут. Его главный враг — это не один из других кандидатов на пост главы государства, а апатия в стране, которая может привести к «постыдно низкой явке». В демократических странах переизбрание президента только укрепляет его политическую позицию, но Путину вряд ли стоит рассчитывать на такой эффект, полагает Рюш.
Когда в мае элиты страны соберутся на инаугурацию Путина, всем присутствующим будет понятно, что «часы этого главы государства тикают как никогда громко: это будет его четвёртый и по конституции последний президентский срок». Что будет потом, никто не знает. При этом глубоко в подсознании сидит мысль о том, что Россия пережила массу кровавых переворотов, но в ней так и не сформировалась традиция мирной передачи власти, отмечает Рюш. Даже если удастся найти преемника из представителей нынешнего режима, политической борьбы за власть не избежать, убеждён автор.
То, что часы тикают, понимает и Путин. Он «доминирует» на политической арене в России уже 18 лет. Он опередил по продолжительности пребывания у власти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. «Брежнева до сих пор считают символом золотой эпохи стабильности, но в то же время его имя ассоциируется с застоем и фатальной неготовностью проводить реформы», рассказывает Рюш.
С первого взгляда может показаться, что у «приветливого и стремящегося к консенсусу» Брежнева мало общего с «расчётливым тактиком» Путиным. В последние годы своей жизни советский лидер был «развалюхой», а нынешний глава Кремля полон сил, но и его власть «поизносилась». Несмотря на популярность Путина, невозможно скрыть тот факт, что итоги его третьего срока не обнадёживают. «Урожайные годы позади, в стране экономический застой», — констатирует автор. За последние годы Россия пережила две рецессии и отстала от других развивающихся стран. В стране растёт бедность, а также падают реальные доходы. При этом стагнация началась до падения цен на нефть и санкций, а это означает, что корни проблем кроются в структурных недостатках, утверждает Рюш.
Сложившаяся в стране экономическая ситуация вынудила Путина изменить свой стиль правления, продолжает издание. Устный общественный договор 2000-х годов — граждане страны отказываются от политических свобод в обмен на высокие стандарты жизни — перестал действовать. Режим начал компенсировать это «гротескным ультранационализмом, опирающимся на популярные мечты о возрождении российского великодержавия». «В воспалённых фантазиях кремлёвских пропагандистов Россия окружена врагами и в то же время выступает бастионом против находящегося в упадке Запада, украинского фашизма и раковой опухоли исламизма. Эта грубая смесь обеспечила Путину заметный успех. Внезапное присоединение «священного» Крыма обеспечило ему статус чуть ли не спасителя нации; по-видимому, такие успехи, как военное вторжение в Сирию, создание антизападного союза с Турцией и нашумевшие хакерские атаки в США убедили публику в том, что Россия вновь стала супердержавой», — пишет Рюш.
Однако брежневская эпоха должна служить Путину предостережением, полагает автор. В те годы Советский Союз переоценил свои силы, чрезмерно раздув военный бюджет. То же самое угрожает путинской России, где в угоду армии сокращают расходы на здравоохранение и образование. «Поддержка Путина, который, по-видимому, находится вне критики, с лёгкостью скрывает тот факт, что его коррумпированная правительственная команда понесла серьёзный репутационный ущерб. И режим не знает, как исправить ситуацию, только ужесточая репрессии в отношении оппозиционеров и критически настроенных СМИ», — описывает своё видение ситуации в России немецкий журналист.
Получается, что Путин — «непререкаемый правитель», но он «завёл свою страну в экономический, а также политический тупик», продолжает Neue Zürcher Zeitung. Прогнозы на период до 2024 года не обнадёживают, считает автор. Экономическая стагнация продолжится. Проблема с отсутствием преемника со временем только обострится. Без кадрового и идейного обновления кремлёвский режим «зачерствеет ещё больше», убеждён Рюш. После Путина некому будет объединить враждующие политические силы в стране. Для властных элит открытые выборы — не вариант, ведь в случае смены власти их подвергнут уголовному преследованию, и они могут потерять все «наворованные богатства». Поэтому и через шесть лет вполне реалистичным представляется сценарий, что чисто из страха перед переменами россияне вновь изберут «гаранта стабильности» Путина. Принять соответствующие изменения в Конституции не составит проблемы.
В 2030 году, в конце своего пятого президентского срока, главе Кремля будет всего 77 лет, но он уже пробудет у власти дольше, чем советский лидер Иосиф Сталин и российский царь Николай II. По продолжительности своего правления он сможет помериться даже с Екатериной Великой. На фоне апатии среди граждан страны тяжело разглядеть признаки того, что вместо этого Россия двинется по пути демократического развития, считает Рюш: «Если кто-то и сможет нарушить планы Путина, то скорее остальные правящие элиты — а именно тогда, когда путинский курс на самоизоляцию и стагнацию начнёт наносить ощутимый вред экономическим интересам руководящих кругов. Запланированные санкции США против российских «олигархов» как раз на это и нацелены, но они уже не представляют достаточную опасность для Кремля. В ближайшем будущем актуален только один призыв, озвученный спикером Государственной думы Вячеславом Володиным: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России».
Neue Zurcher Zeitung (Jaunajai Cīrihes Avīzei) pilnīga taisnība.100℅ atbalstu viņu politisko analīzi.« ответить
100℅ atbalstu viņu politisko analīzi un to , ko esmu slims uz visu galvu, parasti debils, un man patik virieši..« ответить
ты тупой даже за свои анализы ответить не можешь хоть и сдаешь их на твайку постоянно« ответить
слушай педриот на русском сайте пиши на русском а не на своем собачьем« ответить
Utainais lugandonas kolorād,aizver žaunas ,Latvieši Latvijā raksta un runā Latviski . Saprati !!!« ответить
западу не нравится сильная Россия вот и тяфкают, а северный поток 2 немцы хотят и его построят и плевать на мнения других подстилок« ответить
а что же ты дебилс не пишешь на своей ветке? Ах,да, там же не обсуждают презиков вороваек и министров расхитителей латвийской собственности. Там ты согласен на 100% со всем что вредит Латвии,а здесь опарыш, свои вонючки разбрасываешь. Но запомни выползок мы говорим по русски а твои высеры читать не будем. Пшел вон!« ответить
В России нет и не будет предателей и подстилок.« ответить
Какой-нибудь Neue Deutshe Zeitung будет писать, что в России усе в ОКею, то он за« ответить
Такую работу ни хоря не получит. Посему,-не следует относиться серьёзно.
Остановить может слабоумие и старческий маразм. Расеянцы, вооружитесь терпением« ответить
Остановить Путмнка-дебилка диванного воина может только такой же как и онглупый тролль-элтф "латвиешу пелриотс"!мы все над вами ржем!хрен вы нас из себя выведете и лбами солкнетк!хахпха беситест от юелжи и злобы немощные и ущербные пассажиры!твердолобики!!хахаха« ответить
Путинок -дебилок тролль-элтф за ошибки прости, ладно?так торопился, чтоб обратно тебе желчи и злобы подкинуть.что сделал опечатки.хахаха« ответить
Иван, прекрати склонять фамилию Путин. Фамилия этого урода-тролля варзилов, вот и пиши варзилоид-дебилоид, так лучше будет.« ответить
правильно есть Путин естьРОССИЯ дай бог чтоб он всегда был« ответить
«гротескным ультранационализмом, опирающимся на популярные мечты о возрождении российского великодержавия» Vi prosto žalkije pridurki!« ответить
на борьбу с Пyтиным послать« ответить
Latviešu patriotsА. Уж он-то его, УХ, победит силой латышского языка, а если нужно и ножкой притопнуть сможет ... в танце.
Putins ir atpalikušās un barbariskās Krievijas satrunējis simbols.« ответить
вы боитесь его как чёрт ладана. Как приятно.« ответить