На полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии с участием Майриса Бриедиса и Александра Усика, который предсказуемо собрал полный зал, встретить можно было весь латвийский бомонд, в том числе и звезд латвийского спорта. Например, чемпионку «Ролан Гаррос» и теперь уже шестую ракетку мира Алену Остапенко.

После завершения боя она терпеливо ждала, пока завершится пресс–конференция, чтобы сделать совместное фото с Усиком, который в тот вечер к чемпионскому поясу по версии WBO добавил пояс по версии WBC, который он забрал у латвийского боксера по итогам 12 раундов. Этот бой, как известно, завершился минимальной победой Усика по очкам (114:114, 115:113, 115:113)

«Как думаешь, Бриедис не обидится, если я сделаю фото с Усиком? — по–детски наивно спросила 20–летняя теннисистка, которая была в восторге от увиденного. — Я Бриедиса знаю хорошо, мы давно знакомы…»

«Знаешь, я первый раз была на боксе. Это жесть, но очень понравилось, — делилась впечатлениями Остапенко. — Атмосфера просто супер. Было бы здорово, если бы и на теннисные матчи пришло столько же зрителей».

Насчет последнего варианта я спросил у теннисистки подробнее. Действительно ли теннисный матч с участием Остапенко будет проведен в «Арена Рига»?

«Такое может случиться. Во всяком случае, нам обещали, что если в феврале победим в Таллине на Кубке Федерации, то сборная Латвии обязательно сыграет в Риге. Если бы и на наши матчи зрителей была полная арена — это была бы фантастика», — помечтала Алена Остапенко.

Насчет того, возможен ли аншлаг, если на корт «Арена Рига» выйдут две сильнейшие теннисистки Латвии Алена Остапенко и Анастасия Севастова, можно только гадать. Скорее да, чем нет. Все ведь проверяется на практике. А такое станет возможным, если наша женская команда через пару недель сумеет выполнить задачу по выходу в следующий раунд Кубка Федерации. Как известно, игры в эстонской столице пройдут с 7 по 10 февраля и соперницами сборной Латвии по подгруппе станут команды Турции, Польши и Австрии.

«Никогда не играла на серьезных турнирах в Риге. Но очень хочется», — добавила сильнейшая теннисистка страны, которая на следующий день уже улетела в Санкт–Петербург на турнир серии Premier. На нем, кстати, она пропускает первый раунд и вступит в борьбу только со второго. Латвийская теннисистка в Санкт–Петербурге посеяна под вторым номером, а под первым — новоиспеченная чемпионка Australian Open Каролин Возняцки из Дании, которая после своего триумфа в Мельбурне стала первой ракеткой мира. Между прочим, на берегах Невы на этой неделе собирается сыграть и Севастова.

Владимир ИВАНОВ.

Фото: Алена Остапенко субботним вечером в «Арена Рига» в окружении боссов немецкой промоутерской компании Sauerland Event — одного из главных организаторов Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).