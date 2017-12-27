Остапенко выдернули в Абу–Даби на матч с «мамочкой» Уильямс

Первая ракетка Латвии и седьмой номер мирового рейтинга WTA Алена Остапенко с трудом переводит дыхание, с одного мероприятия перелетая на другое. Вот почему даже в Латвии ее практически не застать.

Так что нечего удивляться тому, что в кинотеатре Splendid Palace статуэтку как лучшая спортсменка страны на ежегодной церемонии «Спортивный лауреат года» получала не она лично, а генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс. А впереди у Остапенко сложнейший сезон…

Два поражения в Таиланде

В эти дни она со своей командой (тренер и мама Елена Яковлева и ее спарринг–партнер Андис Юшка) находится в Таиланде, где не только тренируется, но и принимает участие в выставочных турнирах. Один из таких прошел в городе Хуахин, где на корт выходили сразу четыре игрока из первой десятки мирового рейтинга. Увы, 20–летняя рижанка провела два матча и в обоих потерпела поражение. Сначала от Каролины Плишковой из Чехии — 1:6, 4:6, а затем и от британской теннисистки Йоханны Конты — 3:6, 2:6. Впрочем, ее дальнейшие планы поменялись.

От такого приглашения не отказываются…

В этом году Остапенко, как оказывается, проведет еще один матч на показательном турнире в Абу–Даби, где 30 декабря впервые в своей карьере сыграет с вернувшейся на корт после рождения ребенка американкой Сереной Уильямс (был в ее карьере один матч парного разряда, когда она соперничала с сестрами Уильямс).

Это будет на самом деле мужской турнир, но на него организаторы пригласили и двух теннисисток, среди которых оказалась и победительница «Ролан Гаррос». 36–летняя американка не выходила на корт после победы на Australian Open–2017 в январе (как известно, 1 сентября она родила дочь Алексис Олимпию).

«Я очень рада вернуться на корт на турнире в Абу–Даби в первом матче после рождения дочери. Я довольна, что стану одной из первых женщин–участниц турнира. Я с нетерпением жду встречи с болельщиками в Абу–Даби», — отметила Серена Уильямс.

Контракт с «часовщиками»

Сегодня Алена Остапенко, что естественно, пожинает плоды своей популярности. На днях, к примеру, она подписала спонсорский контракт с часовым концерном Rolex. Детали соглашения 20–летней латвийской теннисистки с компанией не разглашаются.

«Счастлива стать членом семьи Rolex. Это отличные часы!» — написала Остапенко у себя в Instagram.

Это не первый крупный спонсорский контракт, подписанный Остапенко в этом году. Ранее латвийская теннисистка стала лицом итальянского мехового бренда Mele. До этого было также много подобного. Так, в начале декабря на территории спортивного клуба Enri в Риге открылся новый теннисный холл, который был назван именем Алены Остапенко. Осенью «Латвияс пастс» выпустила марку с изображением Остапенко: теннисистка запечатлена на ней с кубком победительницы Открытого чемпионата Франции. Кстати, уменьшенная копия этого трофея хранится в Enri, и каждый посетитель этого клуба может увидеть ее своими глазами. Кроме того, в ноябре Остапенко была признана «Рижанкой года», а 21 декабря она получила награду лучшей спортсменки Латвии в 2017 году.

С Севастовой в одной команде

И еще одна новость, которая наверняка порадует латвийских болельщиков. Есть большая вероятность того, что впервые женская сборная Латвии выступит на Кубке Федерации в оптимальном, то есть сильнейшем составе. Эту информацию уже подтвердили в Латвийском теннисном союзе (ЛТС) — Алена Остапенко и Анастасия Севастова, входящие в Топ–20 мирового рейтинга WTA, сыграют за сборную Латвии в Кубке Федерации в феврале следующего года. А значит, такой расклад заметно повышает шансы команды на выход из первого дивизиона во вторую Мировую группу.

«Участие наших сильнейших теннисисток выводит Латвию в число главных фаворитов и повышает наши шансы на проведение турнира в Риге в будущем», — заявил президент ЛТС Юрис Савицкис.

Матчи в первом дивизионе Евро–африканской группы пройдут с 7 по 10 февраля в Эстонии. Впереди — жеребьевка: все команды распределены по трем корзинам. В первую корзину попали Сербия, Великобритания, Польша и Хорватия, во вторую — Венгрия, Турция, Грузия и Эстония, а Латвия, Австрия, Болгария, Португалия, Швеция и Словения оказались в третьей. По ее итогам 14 команд будут разбиты на четыре группы (в двух группах сыграют три команды, еще в двух — четыре). Победители групп выйдут в 1/2 финала, где продолжат борьбу за попадание во второй по значимости дивизион, а худшие команды четырех групп будут сражаться за сохранение прописки в третьей по рангу лиге.

Владимир ИВАНОВ.

Фото: Для сильнейшей теннисистки Латвии Алены Остапенко сегодня открыты все двери. Даже в кабину пилотов…