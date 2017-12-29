Мы постепенно привыкаем к необходимости читать все договоры, особенно то, что кроется в разделах с мелким шрифтом. Ведь именно там непременно окажется ложка дегтя, портящее выгодное предложение. Но иногда даже весьма крупным шрифтом написано нечто, вводящее клиентов в заблуждение.

Например, клиенты LMT жалуются на их «открытый договор». Люди платят за свои телефоны, считая, что взяли их в рассрочку. Каково же их удивление, когда оказывается, что один раз заплатить недостаточно. На сайте компании черным по белому написано: «По истечении 24 месяцев к месячной плате за услугу ОТКРЫТЫЙ применяется 100%–ная скидка. Это значит, что ты можешь продолжать пользоваться устройством, ничего за это не платя». Ничего — это ведь ноль? Мы правильно поняли? Оказывается, не совсем.

Ниже — опыт клиентов LMT, который лучше учесть при выборе новогодних подарков себе и близким.

Подарок с сюрпризом

Одна из историй такова. Три года назад Ольге позвонила оператор LMT и убедила заключить открытый договор. Женщина как раз искала подарок для младшей дочки и думала о недорогом смартфоне. Перспектива платить по 12 евро в месяц показалась Ольге необременительной. Даже посчитав, что за простенький смартфон она в итоге сильно переплатит, женщина все же решила подписать договор. Через 2 года вся сумма была выплачена. Смартфон к этому моменту уже вышел из строя и женщина решила не менять его на другой. Однако история получила неожиданное для нее продолжение месяц назад.

— Через три месяца я вдруг неожиданно получила по почте бумажное письмо с просьбой оплатить счет в несколько евро. И предупреждение, что в случае, если я не оплачу счет, они имеют право изъять устройство, потому что оно до сих пор в собственности компании», — сообщила Ольга Латвийскому радио 4. — Меня это очень сильно удивило. Я позвонила оператору и спросила: как же так, почему же устройство, за которое я выплачивала [деньги], почему–то до сих пор принадлежит LMT? И выяснилось: несмотря на то что я выплатила всю указанную в договоре сумму, взятый для дочки смартфон по–прежнему является собственностью компании. И если я хочу получить его в свою собственность, то должна выплатить сумму порядка 50 евро. То есть заплатить за него еще раз, при том что смартфон уже в нерабочем состоянии.

На мой вопрос, на каком основании компания вообще это требует, оператор пояснила, что сейчас мне предоставляется стопроцентная скидка, которая может быть отозвана, если я не оплачу свой счет за мобильную связь», — рассказала Ольга.

«Я думал, что взял телефон в лизинг»

Похожая история есть и на портале жалоб sudzibas.lv. Мужчина по имени Дмитрий написал, что для него стало огромным сюрпризом, когда он узнал о том, что после двух лет платежей телефон все равно является собственностью LMT.

«Чувствую себя обманутым. Связался с LMT по электронной почте. Они мне ответили непонятно–завуалированно. Я спросил у них, станет ли телефон моей собственностью, когда закончится договор на два года. Ответ был следующий: по условиям договора, телефон является собственностью LMT. Вы берете его в аренду с ежемесячной платой. Через два года вы больше не должны будете за него платить и обратно мы его не попросим.

Это дает возможность вернуть устройство, если оно для вас больше не актуально или если у вас возникли трудности с оплатой? Я у них спросил: что значит «не попросим телефон обратно»? Он будет моим или нет? В LMT мне ответили, что через 24 месяца к ежемесячной арендной плате применяется стопроцентная скидка и я могу пользоваться телефоном, сколько захочу. Но если я захочу, чтобы телефон стал моей собственностью, я должен буду его выкупить.

Когда я это прочитал, у меня челюсть отвисла. Я думал, что взял телефон в лизинг и через 24 смогу делать с ним все, что захочу. Оказалось — нет. Это такая аренда телефона», — посетовал Дмитрий.

Глас народа: «Это просто бизнес»

Наши читатели на порталах vesti.lv и kriminal.lv иронизируют по поводу подобных договоров.

«О! А как насчет открытого договора на квартиру? Типа платишь 20 лет, а квартира все равно принадлежит банку. Если захочешь, то через 20 лет сможешь выкупить?» — пишет Димитрий.

Жанета соглашается: «Да, таков договор LMT. Обсуждаемо, этичен он или нет, но ничего личного, детка, — это бизнес. Читать договор, подписывая его, надо».

Елена в свою очередь дополняет: «Условия сразу были указаны на сайте LMT, что, например, меня удержало от этого договора».

LMT: «Открытый договор — не лизинг»

Директор Центра обслуживания клиентов LMT Виктор Лоцанс комментирует ситуацию так: очень важно понимать, что открытый договор не является лизингом — это договор об аренде телефона. Кроме того, по его словам, все те пункты, на которые пожаловались клиенты, прописаны в договоре — просто нужно внимательнее его читать.

«Эта услуга предусматривает, что клиент платит не за телефон. Это не телефон в рассрочку или что–то в этом роде, это не тот случай. Эта услуга предусматривает, что клиент может взять телефон, пользоваться им, потом через полгода взять другой, совсем новый, и опять пользоваться им или через те же полгода просто вернуть телефон. Это не рассрочка. Телефон дается клиенту для пользования», — подчеркнул специалист в разговоре Латвийским радио 4.

На вопрос, при каких обстоятельствах мобильный оператор может потребовать телефон назад, Лоцанс ответил четко: ни при каких! То есть по истечении срока договора клиент продолжает пользоваться телефоном бесплатно — сколько он пожелает. Кроме того, в LMT нам сказали, что не помнят ситуаций, когда требовали вернуть телефон из–за долговых обязательств.

«По истечении срока плата уже не взымается, мы информируем клиента, что он продолжает пользоваться этим аппаратом. […] Это бессрочная услуга. Не помню, чтобы мы у кого–то требовали вернуть телефон. Клиент платит два года, а потом перестает платить и может делать с телефоном все, что он хочет», — пояснили в LMT.

Стоит отметить, что LMT является единственным мобильным оператором на территории Латвии, который предлагает открытый договор. Остальные операторы говорят, что, согласно условиям их договоров, клиент становится собственником устройства уже в момент его подписания. Впрочем, несмотря на недовольство некоторых клиентов, Центр защиты прав потребителей пока не получил ни одной жалобы на открытый договор LMT.

На проблемы с мобильниками жалуются часто

По подсчетам Центра защиты прав потребителей, за 9 месяцев этого года было получено 555 жалоб, из которых больше всего — на обувь (23,4 %), мобильные телефоны (23, 06 %) и электронные товары (14,4 %).

Что касается услуг, то все рекорды бьют жалобы на авиаперелеты: 587 жалоб из 1241 приходится на этот сегмент (45,76 %). Далее следуют дистанционные договоры (26,75%, или 332 жалобы) и боль по поводу коммунальных услуг — 7,25%, или 90 обращений. По поводу мобильных операторов ЦЗПП принял 62 жалобы, но защитники потребителей подчеркивают: они не занимаются такими вопросами, как, например, качество связи.

По поводу непосредственно связи и несправедливых договоров нужно обращаться в Комиссию по регулированию общественных услуг. И за первое полугодие 2017 года Регулятор отмечает рост числа подобных жалоб. Их было принято 112 (рост по сравнению с прошлым годом в 53%).

Особенно активно жаловались на тарифы за границей, внезапную смену тарифов, а также особенно болезненной оказалась ликвидация тарифа BiFri от Bite Latvija.

Кроме того, было много жалоб о дорогих звонках в поликлиники и госучреждения. Так что с 1 января 2018 года пользователей обязаны предупреждать голосовым сообщением, если они позвонили на дорогую линию (больше 2,98 цента за минуту).

Регулятор находится в Риге, на ул. Унияс, 45. Если хотите пожаловаться, то обращайтесь, но предупреждаем: понадобятся доказательства, что вы обращались к коммерсанту и он не слишком активно решал вашу проблему. Телефон учреждения 67097200, е–мейл: sprk@sprk.gov.lv.

Николай КУДРЯВЦЕВ.