Осторожно! Названы латвийские торговцы из «черного списка» (1)

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Герман Бергер
17:45 10.01.2018
Наша Латвия / Социум

С началом 2018 года в интернет-магазинах и обычных магазинах начались распродажи. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) призывает покупателей сохранять рассудительность и не поддаваться на нечестные предложения, оценивая их правдивость.

Одновременно ЦЗПП предупреждает, что некоторые коммерсанты недобросовестно относятся к решению споров с потребителями и не учитывают мнение ЦЗПП.

 

Чтобы покупателям было легче избежать нечестных коммерсантов, ЦЗПП создал «черный список», в который включены коммерсанты, которые добровольно не выполнили решение комиссии по решению споров с потребителями.

 

Сейчас в «черный список» ЦЗПП входят 20 коммерсантов, из которых 14 по-прежнему ведут актвиную деятельность:

 

SIA «ETG» (veikals «Podium»)

SIA «TVshopEXTRA.lv» (www.tvshopextra.lv)

SIA «Zelta Adatiņas A» (www. zeltaadatinas.1s.lv)

SIA «Hemat»

SIA «Leba» (veikals «Stilīgie apavi»)

IK «VIPMode»

SIA «KD17»

SIA «G.Sidrabiņš»

SIA «Neostore»

SIA «ISG»

SIA «Salezone.LV»

SIA «Optometrijas centrs»

SIA «Solid group»

SIA «Meilleur Interiour»

 

Среди включенных в «черный список» коммерсантов хозяйственную деятельность прекратили фирмы: Perseus Paviljon, GoAdventure, Jagrs, Prudenta, KM Trade.

 

В ЦЗПП подчеркивают, что решения комиссии по решению споров с потребителями имеют рекомендательный характер, но это не означает, что их не нужно принимать во внимание и исполнять.

 

ЦЗПП также призывает потребителей обращать внимание на созданный центром список подозрительных сайтов и отзывы других покупателей.

rus.delfi / Фото
Комментарии (1)
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А. 19:52 10:01:2018

SIA «Neostore» жаль! Хорошее сотрудничество, только добрые воспоминания.

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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