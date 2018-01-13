Опасное заболевание, терроризирующее Европу, добралось до Латвии(2)

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Виталий Вавилкин
16:15 13.01.2018
Наша Латвия

В Европе участились случаи заболевания корью, например, в Латвии, сказала главный специалист Департамента здоровья по надзору за инфекционными заболеваниями Ирина Филиппова.

С декабря в шведских СМИ появлялись заметки о распространении кори в Гётеборге. К настоящему моменту число заболевших возросло до 22, пишет rus.err.ee.

 

Из данных свежего рапорта о вирусных заболеваниях в Европе следует, что с 2016 по 2017 год заболеваемость корью выросла: например, в Чехии в позапрошлом году было 6 случаев заболевания, а в прошлом – 142, в Германии соответственно 319 и 919; Сербия с 8 декабря сообщила о 486 случаях кори и двух смертях.

 

В Латвии по состоянию на начало января было известно о четырех случаях заболевания (это первые случаи кори в стране после 2014 года).

 

Те жители страны, кто не уверен в том, была ли у них сделана прививка от кори, могут это проверить в ряде лабораторий — например, в лаборатории инфекционных заболеваний Департамента здоровья можно проверить уровень антител к вирусу кори (IgG), однако это платная услуга и стоит она примерно 8,5 евро.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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jauki! 17:38 13:01:2018

" В соседней Латвии...?" - опечатка? В Латвии уже более 10-ти заболевших , причем большинство - работники аэропорта "Рига". Наверняка, был новый наплыв- прилёт беженцев, о которых умалчивают. Проверьте всех в Муцениеки!

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шери 23:27 13:01:2018

Стране тока кори не хватает с ее медициной и дороговизной

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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