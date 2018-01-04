Врачи не знают, что делать с новой системой, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Многострадальная и скандальная система «э–здоровье» начала работу со сбоев. Амбулаторные и стационарные медицинские учреждения в панике. По мнению врачей, обязательная выписка э–рецептов будет занимать теперь четверть часа.

В конце прошлого года наша газета рассказывала о страхах медиков, которые предрекали хаос в отрасли после введения «э–здоровья» с января начавшегося года. Так оно и случилось: перебои в работе виртуального новшества появились сразу. Национальная служба здравоохранения (НСЗ) тут же поспешила оправдаться: мол, проблемы кратковременные, но ее глава Эвия Шталберга при этом подчеркнула, что в ближайшее время сбои могут повториться.

Сплошные отговорки

Слышать это, честное слово, странно и смешно! «Э–здоровье» — гипердорогущий проект, на который было потрачено более 16 млн. евро, а по независимым оценкам — свыше 19 миллионов. Его реализация длилась 9 лет. При таком финансировании и таких сроках данная система должна просто летать по виртуальному пространству со скоростью света. А НСЗ в лице Э. Шталберги утверждает, что перебои в работе связаны со стремительным ростом количества пользователей системы: по сравнению с началом декабря оно увеличилось в четыре раза. И за девять лет ни у кого из разработчиков и заказчиков об этом даже мысли не возникло?

Как сказала глава НСЗ, существенно увеличилось число выписываемых электронных больничных листов и рецептов. Если до обязательного перехода на «э–здоровье» в день выписывалось в среднем 6400 электронных рецепта, то на начало января их количество увеличилось до 18 тысяч. Кроме того, в семь раз увеличилось количество больничных — с 700 в день до 5000. Получается, справиться с таким объемом система не может. Возникает вопрос: на что же тогда были потрачены деньги?

Внятного ответа на него нет и давать никто не собирается. Со стороны ответственной структуры (НСЗ) и Министерства здравоохранения звучат сплошные отговорки и уверения в том, что все нормально: мол, специалисты постоянно следят за работой системы, связываются с лечебными учреждениями, оказывают информационную и техническую поддержку. Однако пациентам и врачам от этого не легче.

Тяжко всем

Накануне Нового года автору этих строк пришлось побывать в медицинском центре VC4, не по службе. Прием у молодого, продвинутого в информационных технологиях специалиста не обошелся без разговора об «э–здоровье». По окончании мне выписали три бумажных рецепта. Заняло это буквально 10–15 секунд, а весь визит продлился не более 15 минут.

Доктор сообщил, что с 2018 года придется смириться с тем, что 15 минут будет занимать только выписка рецептов. Причем это для одного, а если необходимы препараты, которые нужно разнести на несколько рецептов, то и того дольше. «А вы представляете, как будут мучиться врачи старшего поколения, которые плохо дружат с компьютером, — вопрошал мой эскулап. — Им просто придется либо уйти на покой либо уехать туда, где нет таких сложностей».

Латвийская ассоциация семейных врачей уже выступила с гневным заявлением. Ее руководитель Сармите Вейде сказала, что в первый обязательный день работы с «э–здоровьем» ей не удалось заполнить ни одного больничного листа, а оформлять э–рецепты она даже и не пробовала. Причем дело не в том, что было не понятно, на какие кнопки нажимать, — просто сама система работает крайне медленно. Но и это еще не все. Врачи, которые набрались терпения и оформили э–рецепт или э–больничный, столкнулись с тем, что система не принимает отправленный документ. В результате ассоциация вынуждена была разработать рекомендации, как действовать в таких ситуациях. Главная из них — держите под рукой бумажные рецепты, благо НСЗ пока их не запретила.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.