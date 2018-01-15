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С падением железного занавеса Балтийское море как морская демаркационная линия холодной войны тоже было забыто. Последовавшую за этим военную разрядку можно даже выразить в цифрах: военно-морской флот ФРГ сократил свою армаду с 180 до 100 кораблей и самолетов пишет Focus, Германия.

Россия завершает военную разрядку в Прибалтике

Однако в самом «море мира», как эксперты по вопросам безопасности называли Балтийское море в те времена, и вокруг него с некоторых пор все чаще происходят военные события, которые ставят ситуацию с безопасностью во всем Балтийском регионе с ног на голову. К наиболее важным событиям относятся следующие:

— с аннексией Крыма Россия в 2014 году начала новую политику экспансии;

— президент России Владимир Путин целенаправленно вооружает армию и также последовательно увеличивает количество войск на Балтике на границах с прибалтийскими республиками;

— российско-китайские морские учения в Балтийском море летом 2017 года;

— в конце июля крупнейшая атомная подводная лодка ТК-208 «Дмитрий Донской»» (длиной 173 метра) курсирует в Балтийском море;

— гигантские военные учения «Запад» осенью 2017 года, во время которых десятки тысяч солдат испытывали новую ракетную технику и симулировали нападение на Прибалтику.

Бундесвер реагирует и строит новый центр управления ВМФ в Ростоке

Бундесвер уже начал реагировать на новый дисбаланс военных сил. Так, ВМФ сооружает в Ростоке новый центр управления, который в будущем может служить НАТО в качестве новой региональной штаб-квартиры в Балтийском регионе. «Ни у кого из балтийских стран нет сопоставимых возможностей, поэтому естественно, что мы берем на себя всю ответственность», — сказал эксперт по вопросам безопасности Себастиан Брунс (Sebastian Bruns) из Кильского университета имени Альбрехта в интервью газете Tagesspiegel.

Эксперт по вопросам безопасности Штахель: «Нападение русских на Прибалтику могло бы привести к ядерной войне»

Военные эксперты настойчиво предостерегают от недооценки российской гонки вооружений. «Все прежние попытки государств-членов НАТО, такие как усиленные военные учения и увеличение численности войск в балтийских странах, выглядят пока по сравнению с российской гонкой вооружений абсолютно безобидными», — сказал Альберт А. Штахель (Albert A. Stahel), руководитель Института стратегических исследований цюрихского университета в интервью FOCUS Online.

У НАТО есть только две возможности соразмерного ответа на российскую политику экспансии, считает Штахель.

Одна возможность состоит в «значительном увеличении» контингента обычных вооруженных сил НАТО в балтийских государствах, говорит военный эксперт. Если это сделать невозможно, то НАТО должна будет создать новый фон угрозы для России. «Это означает, что НАТО обязана недвусмысленно дать понять Путину, что нападение на суверенные балтийские государства может привести к ядерной войне».

Такой сценарий привел бы в густонаселенной Европе к особенно тяжким последствиям и поэтому считается довольно невероятным. Несмотря на это, угроза ядерного оружия огромна, как это видно из актуального ядерного спора между Северной Кореей и США.

Отход США от политики безопасности усиливает давление на НАТО

Скорая реакция на российскую политику экспансии в Прибалтике и в Балтийском море необходима не в последнюю очередь потому, что США при президенте Дональде Трампе все больше отстраняются от участия в международной политике безопасности, подчеркивает Штахель. По его словам, борьба за стратегическое превосходство в Прибалтике продолжается с тех пор, как 800 лет назад этот регион во время господства Германского ордена доминировал в военном отношении. «Сегодня Путин лишь продолжает делать то, что Петр Великий начал делать для царской империи. И президент не перестанет это делать автоматически».

Комментарии читателей

Харди Штаудахер: Ага, значит русские заинтересованы в ядерном приключении у своих дверей? Мы как немецкие потребители должны радоваться тому, что надежные газопроводы проложены в Германию прямо по дну Балтийского моря и мы не будем больше подвергаться шантажу со стороны балтийских стран. Тот, кто немного разбирается в истории, тот знает, что нам, немцам, всегда хорошо, когда Россия и Германия действуют заодно.

Франк Шауэр: НАТО должна изменить свой курс! Сегодняшнее поколение западных политиков часто пытается все внешнеполитические проблемы решать с помощью заверений и обещаний, что чаще всего не действует! У НАТО самое современное вооружение и самые лучшие секретные службы в мире. Именно поэтому она должна взять на себя ответственность в мире. Это означает также, что мы должны дать бой агрессивной политике Путина. НАТО должна недвусмысленно дать понять Путину, что на каждое нападение последует ответ. Все страны НАТО должны вооружаться, и американцы не должны заботиться только о своих делах. Запад выступает за демократию, свободу и права человека. Кто, если не мы, выступит за это во всем мире?

Марсель Шнайдер: Вы можете долго ждать нападения России. Его не будет. Это статья из рубрики «Пропаганда и запугивание». Посмотрите только на главных производителей оружия в 2017 году и прежде всего на то, где они находятся.

Йорг Мюллер: Кто постоянно внушает нам, что русские хотят захватить Прибалтику? Я имею в виду Эстонию, Литву или Польшу. Зачем им это? Сырья там нет никакого, а население уменьшается. Сравните только военные бюджеты НАТО, США и России. И военные базы по всему миру. И вспомните, как далеко от российских границ находились США? Вспомните, что сказал по этому поводу бывший госсекретарь США Бейкер: При Горбачеве и прежде всего при Ельцине русские совершили самую большую ошибку, что все это ратифицировали. Русские многие вопросы решают договорами и обещания, на которые всегда можно положиться.

Томас Михель: НАТО не должна больше расширяться. Обещание, данное русским о том, что не будет больше расширения на Восток, уже много раз нарушалось. Наконец на Украине этому был положен конец, и теперь мы имеется дестабилизированную Украину. НАТО не решает конфликты, а создает их!