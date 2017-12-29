Со следующего года повышение зарплат коснется всех высших должностных лиц Латвии, свидетельствует обобщенная Delfi Biznes информация, сообщает портал Mixnews.lv.

Зарплаты власть имущих увеличиваются ежегодно автоматически — параллельно средним зарплатам в стране. Например, согласно закону, зарплата премьер-министра должна быть в 5 раз больше средней. Таким же образом меняются зарплаты и других государственных должностных лиц, включая премьер-министра и министров.

Например, в 2018 году зарплата Мариса Кучинскиса и Инары Мурниеце вырастет примерно на 200 евро. В свою очередь депутаты могут рассчитывать на повышение в 130 евро, а если слуги народа исполняют дополнительные обязанности, например, руководят какой-нибудь комиссией, то зарплата вырастет еще больше.

Стоит добавить, что зарплаты обобщенные порталом Delfi указаны до уплаты налогов, то есть брутто.

Зарплаты депутатов Сейма

В 2017 году – 2617,6 евро

В 2018 году – 2748,8 евро

Председателя Сейма

В 2017 году – 4032,74 евро

В 2018 году – 4234,87 евро

Товарища председателя Сейма

В 2017 году – 3828,24 евро

В 2018 году – 4020,12 евро

Секретаря Сейма

В 2017 году – 3828,24 еров

В 2018 году – 4020,12 евро

Товарища секретаря Сейма

В 2017 году – 3754,62 евро

В 2018 году – 3942,81 евро

Председателя комиссии Сейма

В 2017 году – 3754,62 евро

В 2018 году – 3942,81 евро

Председателя фракции Сейма

В 2017 году – 3754,62 евро

В 2018 году — 3942,81 евро

Товарища председателя комиссии Сейма

В 2017 году – 2903,9 евро

В 2018 году – 3049,45 евро

Товарища председателя фракции Сейма

В 2017 году – 2903,9 евро

В 2018 году – 3049,45 евро

Секретаря комиссии Сейма

В 2017 году – 2903,9 евро

В 2018 году – 3049,45 евро

Председателя подкомиссии Сейма

В 2017 году – 2838,46 евро

В 2018 году – 2980,73 евро

Секретаря подкомиссии Сейма

В 2017 году – 2756,66 евро

В 2018 году – 2894,83 евро

Оклады премьер-министра и министров

Премьер-министра

В 2017 году – 4032,74 евро

В 2018 году – 4234,87 евро

Вице-премьера

В 2017 году – 3828,24 евро

В 2018 году – 4020,12 евро

Министров

В 2017 году – 3828,24 евро

В 2018 году – 4020,12 евро

Парламентского секретаря

В 2017 году – 2969,34 евро

В 2018 году – 3118,17 евро

Зарплаты неполитических должностных лиц

Кроме того, на автоматическое повышение доходов могут рассчитывать и такие неполитические должностные лица как омбудсмен Юрис Янсонс или глава Госконтроля Элита Круминя — на 166 евро — таким образом, их зарплата составит 3479 до уплаты налогов. Возможно в автоматическую систему повышения зарплат будут включены и судьи.

Государственного контролера

В 2017 году – 3312,9 евро

В 2018 году – 3478,95 евро

Членов совета Госконтроля

В 2017 году – 2715,76 евро

В 2018 году – 2851,88 евро

Омбудсмена

В 2017 году – 3312,9 евро

В 2018 году – 3478,95 евро

Председателя совета NEPLP

В 2017 году – 2274,04 евро

В 2018 году – 2388,02 евро

Заместителя председателя NEPLP

В 2017 году – 2159,52 евро

В 2018 году – 2267,76 евро

Члена NEPLP

В 2017 году – 1889,58 евро

В 2018 году – 1984,29 евро

Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

В 2017 году – 2715,76 евро

В 2018 году – 2851,88 евро

Заместителя председателя ЦИК

В 2017 году – 2306,76 евро

В 2018 году – 2422,38 евро

Секретаря ЦИК

В 2017 году – 2306,76 евро

В 2018 году – 2422,38 евро

Члена ЦИК

В 2017 году – 1734,16 евро

В 2018 году – 1821,08 евро

Председателя Центральной земельной комиссии

В 2017 году – 654,4 евро

В 2018 году – 687,2 евро

Председателя совета по высшему образованию

В 2017 году – 1905,94 евро

В 2018 году – 2001,47 евро

Члена совета по высшему образованию

В 2017 году – 179,96 евро

В 2018 году – 188,98 евро

К зарплате президента Латвии коэффициент не применяется, о его вознаграждении решение принимает Сейм, формируя госбюджет будущего года.

Зарплата президента Латвии

В 2017 году – 4561 евро

В 2018 году– 5121 евро

Как сообщалось, столетие Латвии придется на период стремительного экономического роста, который может продлиться в течение трех лет. Такие оптимистичные прогнозы, дают экономические эксперты и ответственные за экономическое развитие политики.

Согласно макроэкономическим прогнозам Минфина, уже в 2020 году средняя брутто-зарплата работающих в народном хозяйстве Латвии превысит 1000 евро.

В 2016 году средняя брутто-зарплата в стране была 858,9 евро, в этом году она может вырасти до 906,1 евро.

В 2018 году брутто-зарплата увеличится до 951,4 евро, в 2019 году до 999 евро, а в 2020 году — 1049 евро.