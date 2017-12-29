От президента до депутата: какую зарплату будут получать политики в 2018 году(4)

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Тимур Пушкарев
13:25 29.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Со следующего года повышение зарплат коснется всех высших должностных лиц Латвии, свидетельствует обобщенная Delfi Biznes информация, сообщает портал Mixnews.lv.

Зарплаты власть имущих увеличиваются ежегодно автоматически — параллельно средним зарплатам в стране. Например, согласно закону, зарплата премьер-министра должна быть в 5 раз больше средней. Таким же образом меняются зарплаты и других государственных должностных лиц, включая премьер-министра и министров.

 

Например, в 2018 году зарплата Мариса Кучинскиса и Инары Мурниеце вырастет примерно на 200 евро. В свою очередь депутаты могут рассчитывать на повышение в 130 евро, а если слуги народа исполняют дополнительные обязанности, например, руководят какой-нибудь комиссией, то зарплата вырастет еще больше.

 

Стоит добавить, что зарплаты обобщенные порталом Delfi указаны до уплаты налогов, то есть брутто.

 

Зарплаты депутатов Сейма

 

В 2017 году – 2617,6 евро

 

В 2018 году – 2748,8 евро

 

Председателя Сейма

 

В 2017 году – 4032,74 евро

 

В 2018 году – 4234,87 евро

 

Товарища председателя Сейма

 

В 2017 году – 3828,24 евро

 

В 2018 году – 4020,12 евро

 

Секретаря Сейма

 

В 2017 году – 3828,24 еров

 

В 2018 году – 4020,12 евро

 

Товарища секретаря Сейма

 

В 2017 году – 3754,62 евро

 

В 2018 году – 3942,81 евро

 

Председателя комиссии Сейма

 

В 2017 году – 3754,62 евро

 

В 2018 году – 3942,81 евро

 

Председателя фракции Сейма

 

В 2017 году – 3754,62 евро

 

В 2018 году — 3942,81 евро

 

Товарища председателя комиссии Сейма

 

В 2017 году – 2903,9 евро

 

В 2018 году – 3049,45 евро

 

Товарища председателя фракции Сейма

 

В 2017 году – 2903,9 евро

 

В 2018 году – 3049,45 евро

 

Секретаря комиссии Сейма

 

В 2017 году – 2903,9 евро

 

В 2018 году – 3049,45 евро

 

Председателя подкомиссии Сейма

 

В 2017 году – 2838,46 евро

 

В 2018 году – 2980,73 евро

 

Секретаря подкомиссии Сейма

 

В 2017 году – 2756,66 евро

 

В 2018 году – 2894,83 евро

 

Оклады премьер-министра и министров

 

Премьер-министра

 

В 2017 году – 4032,74 евро

 

В 2018 году – 4234,87 евро

 

Вице-премьера

 

В 2017 году – 3828,24 евро

 

В 2018 году – 4020,12 евро

 

Министров

 

В 2017 году – 3828,24 евро

 

В 2018 году – 4020,12 евро

 

Парламентского секретаря

 

В 2017 году – 2969,34 евро

 

В 2018 году – 3118,17 евро

 

Зарплаты неполитических должностных лиц

 

Кроме того, на автоматическое повышение доходов могут рассчитывать и такие неполитические должностные лица как омбудсмен Юрис Янсонс или глава Госконтроля Элита Круминя — на 166 евро — таким образом, их зарплата составит 3479 до уплаты налогов. Возможно в автоматическую систему повышения зарплат будут включены и судьи.

 

Государственного контролера

 

В 2017 году – 3312,9 евро

 

В 2018 году – 3478,95 евро

 

Членов совета Госконтроля

 

В 2017 году – 2715,76 евро

 

В 2018 году – 2851,88 евро

 

Омбудсмена

 

В 2017 году – 3312,9 евро

 

В 2018 году – 3478,95 евро

 

Председателя совета NEPLP

 

В 2017 году – 2274,04 евро

 

В 2018 году – 2388,02 евро

 

Заместителя председателя NEPLP

 

В 2017 году – 2159,52 евро

 

В 2018 году – 2267,76 евро

 

Члена NEPLP

 

В 2017 году – 1889,58 евро

 

В 2018 году – 1984,29 евро

 

Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

 

В 2017 году – 2715,76 евро

 

В 2018 году – 2851,88 евро

 

Заместителя председателя ЦИК

 

В 2017 году – 2306,76 евро

 

В 2018 году – 2422,38 евро

 

Секретаря ЦИК

 

В 2017 году – 2306,76 евро

 

В 2018 году – 2422,38 евро

 

Члена ЦИК

 

В 2017 году – 1734,16 евро

 

В 2018 году – 1821,08 евро

 

Председателя Центральной земельной комиссии

 

В 2017 году – 654,4 евро

 

В 2018 году – 687,2 евро

 

Председателя совета по высшему образованию

 

В 2017 году – 1905,94 евро

 

В 2018 году – 2001,47 евро

 

Члена совета по высшему образованию

 

В 2017 году – 179,96 евро

 

В 2018 году – 188,98 евро

 

К зарплате президента Латвии коэффициент не применяется, о его вознаграждении решение принимает Сейм, формируя госбюджет будущего года.

 

Зарплата президента Латвии

 

В 2017 году – 4561 евро

 

В 2018 году– 5121 евро

 

Как сообщалось, столетие Латвии придется на период стремительного экономического роста, который может продлиться в течение трех лет. Такие оптимистичные прогнозы, дают экономические эксперты и ответственные за экономическое развитие политики.

 

Согласно макроэкономическим прогнозам Минфина, уже в 2020 году средняя брутто-зарплата работающих в народном хозяйстве Латвии превысит 1000 евро.

 

В 2016 году средняя брутто-зарплата в стране была 858,9 евро, в этом году она может вырасти до 906,1 евро.

 

В 2018 году брутто-зарплата увеличится до 951,4 евро, в 2019 году до 999 евро, а в 2020 году — 1049 евро.

mixnews.lv / Фото LETA
Комментарии (4)
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креву окупант 13:35 29:12:2017

ПИИИДАРАСЫ ЛАБААТЫЕ!ЧТОБЫ ВЫ ЗДОХЛЛЛИ ПРОООСТИТУТКИ ХУУУТАРСКИЕ!

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Vaira 15:16 29:12:2017

стремительного экономического роста, который может продлиться в течение трех лет.

за 3 года "своего роста" как раз из народа последнее бобло налогами выжмут.

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шери 16:42 29:12:2017

Ничего себе зарплаты у правящих, Страна живущая в долг, а они хрен на это ложили. Думают только о своем благополучии. Пенсионеры с 200-300 евро пенсиями ,,зубы на полку,,((((( Это так ,,патриотично,, заботится о стариках?

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шери 19:55 29:12:2017

Зарплата президента Латвии

В 2017 году – 4561 евро

В 2018 году– 5121 евро==============Президент говорил, -Надо сокращать разницу в доходах,,...... И постоянно ЕЕ увеличивают......За свои слова надо отвечать......но куда ему, пустослову

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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