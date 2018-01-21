Эрик умер 20 декабря 2014 года, однако ему все нужно предстать перед судом. За что?

18 января Рижский городской суд вызвал мужа телевизионной ведущей, психотерапевта и теолога Анны Кримеле Рафаэля Кримелса в связи с очень старым уголовным делом.

Предпринимателя Кримиелса, которому принадлежат компании «Reklāmas kompānija GRC» и «Reko GRC», обвиняют в ряде преступлений – легализации преступно длбытых средств, а также уклонении от уплаты налогов.

В этом деле в списках обвиняемых есть и другие люди. К примеру, там можно найти имя телеведущего Эрика Ниедры, которого обвиняют в тех же преступлениях. Проблема в том, что Ниедра не сможет явиться на рассмотрение дела, поскольку умер в декабря 2014 года.

Будем надеется, что латвийская судебная система сочтет причину отсутствия Ниедры достаточно уважительный и не накажет его штрафом после смерти.