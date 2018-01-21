18 января Рижский городской суд вызвал мужа телевизионной ведущей, психотерапевта и теолога Анны Кримеле Рафаэля Кримелса в связи с очень старым уголовным делом.
Предпринимателя Кримиелса, которому принадлежат компании «Reklāmas kompānija GRC» и «Reko GRC», обвиняют в ряде преступлений – легализации преступно длбытых средств, а также уклонении от уплаты налогов.
В этом деле в списках обвиняемых есть и другие люди. К примеру, там можно найти имя телеведущего Эрика Ниедры, которого обвиняют в тех же преступлениях. Проблема в том, что Ниедра не сможет явиться на рассмотрение дела, поскольку умер в декабря 2014 года.
Будем надеется, что латвийская судебная система сочтет причину отсутствия Ниедры достаточно уважительный и не накажет его штрафом после смерти.
.....как Латвия далека от Европейских стран... боже мой...« ответить
От умершего четыре года назад Эрика Ниедры требуют явиться в суд!==============Дела ведутся годами?« ответить