От умершего четыре года назад Эрика Ниедры требуют явиться в суд!(2)

Лента новостей
В Мексике обнаружена самая длинная в мире подводная пещера Родители, державшие 13 детей в цепях, заявили о невиновности Новейший американский боевой корабль вышел в первый поход и застрял В Латвии резко увеличилось производство спирта Турция начинает вторжение в Сирию. Москва винит США Рижанка против Rīgas Satiksme: женщина простыла после поездки в неотапливаемом трамвае Бизнесмен: открытие «мешков ЧК» обрадует только быдло Ирландский отель пристыдил блогера за просьбу о бесплатном номере Все украдено до нас
Eще в разделе
Ирландский отель пристыдил блогера за просьбу о бесплатном номере Майкла Дугласа обвинили в сексуальных домогательствах Трампа заподозрили в измене Депортированная Курлаева не осталась в долгу у Латвии, выпустив новый фильм (+ВИДЕО) Эстонцев призывают выстроить цепь от алкогольного магазина в Латвии до Таллинна
Виталий Вавилкин
14:30 20.01.2018
Lifenews / Курьезы

Эрик умер 20 декабря 2014 года, однако ему все нужно предстать перед судом. За что?

18 января Рижский городской суд вызвал мужа телевизионной ведущей, психотерапевта и теолога Анны Кримеле Рафаэля Кримелса в связи с очень старым уголовным делом.

 

Предпринимателя Кримиелса, которому принадлежат компании «Reklāmas kompānija GRC» и «Reko GRC», обвиняют в ряде преступлений – легализации преступно длбытых средств, а также уклонении от уплаты налогов.

 

В этом деле в списках обвиняемых есть и другие люди. К примеру, там можно найти имя телеведущего Эрика Ниедры, которого обвиняют в тех же преступлениях. Проблема в том, что Ниедра не сможет явиться на рассмотрение дела, поскольку умер в декабря 2014 года.

 

Будем надеется, что латвийская судебная система сочтет причину отсутствия Ниедры достаточно уважительный и не накажет его штрафом после смерти.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Дина 15:48 20:01:2018

.....как Латвия далека от Европейских стран... боже мой...

« ответить
Profile_default
шери 19:30 20:01:2018

От умершего четыре года назад Эрика Ниедры требуют явиться в суд!==============Дела ведутся годами?

« ответить

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV