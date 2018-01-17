В Лимбажи вчера продолжили рассмотрение дела о взятке экс–главы Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского.

Суд постановил, что дело эстонского предприятия Skinest Rail о применении принудительных мер воздействия будет отделено от главного дела о взяточничестве бывшего главы и передано на рассмотрение в эстонский суд.

По просьбе адвокатов

Об отделении дела просил суд представитель Skinest Rail. Просьба была обоснована Уголовно–процессуальным законом Латвии, который предусматривает, что юридические лица, зарегистрированные в другом государстве, неподсудны латвийскому суду. Для рассмотрения дела потребуется 12 свидетелей — граждан Эстонии, а также аудит, который может быть проведен только в Эстонии.

Суд удовлетворил просьбу предприятия, но отклонил повторную просьбу адвокатов эстонского предпринимателя Олега Осиновского об отделении дела и передаче его на рассмотрение в Эстонии.

Адвокат Осиновского Елена Квятковская просила позволить ему участвовать в дальнейших заседаниях суда посредством видеоконференции. Суд удовлетворил просьбу частично, указав, что будут случаи, когда Осиновскому придется лично являться на заседания.

Кроме того, в деле в качестве участницы теперь фигурирует супруга Магониса — Анастасия Магоне. Она приглашена как владелица задетого имущества. Защитник Магониса Варис Клотиньш указал: во время досудебного следствия было арестовано 80 070 евро, а также пять часов Анастасии. Их ценность составляет сотни тысяч евро. Клотиньш подчеркнул: следствие не доказало, что это имущество Угиса Магониса, его супруга считает себя пострадавшей в этой связи. Суд удовлетворил его просьбу, после чего адвокат попросил прервать заседание, так как Анастасия Магоне не находится в зале суда.

Следующее заседание назначено на 26 января.

Для справки

Напомним, Магонис был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в 2015 году. В июле прошлого года против него начато уголовное преследование за принятие взятки в размере 500 000 евро, а за дачу этой взятки начато уголовное преследование Осиновского. По мнению следствия, взятка была дана в связи с закупкой дизельных локомотивов у принадлежащего Осиновскому предприятия Skinest.

Осиновский не отрицает, что давал деньги Магонису, но утверждает, что совершенно с другой целью.

На первом заседании суд отменил запрет встречаться Магонису и Осиновскису, а также снизил залог для Магониса с 400 000 до 200 000. Кроме того, суд отклонил просьбу адвоката Осиновского разделить процесс и рассматривать его часть в Эстонии.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.