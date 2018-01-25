Отец Дукурса: русские с флагами СССР — маразм(22)

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Анатолий Тарасов
09:19 25.01.2018
Спорт / Олимпиада

В Сигулде продолжается подготовка латвийских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает портал la.lv. Фаворит — скелетонист Мартинс Дукурс. Для Дукурса это четвертая Олимпиада. В Ванкувере и Сочи он получил серебро, но сочинская награда станет золотой — по итогам допингового скандала результат россиянина Александра Третьякова был аннулирован.

Тренирует Мартинса его отец Дайнис Дукурс. Он занимается и подготовкой старшего сына Томаса, который также будет представлять Латвию на Олимпиаде.

 

Дайнис Дукурс считает, что преимуществом Мартинса на Олимпиаде будет не только большой спортивный опыт, но и тот факт, что на его главного соперника корейца Юна на домашних Играх будет оказываться большее психологическое давление.

 

Прошедший сезон Кубка мира по скелетону сложился неблагоприятно для латвийцев: из-за дисквалификации с предпоследнего этапа в швейцарском Санкт-Морице Мартинс Дукурс впервые за девять лет остался без титула чемпиона.

 

В итоге кубок мира получил кореец Юн Сун Бин, который уже тренируется в Пхенчхане и в последнем этапе Кубка мира не участвовал.

 

Мартинс Дукурс был дисквалифицирован из-за несоответствия технических характеристик материала полозьев нормативам. О таком решении было сообщено с недельным опозданием, да еще и между заездами соревнований титрами на телеэкранах.

 

Однако в Пхенчхане неприятных сюрпризов Дукурс не ожидает.

 

«В прошлом году, когда у Томаса было похожее нарушение, мы купили измерительные приборы и каждый раз проводили проверку, но, похоже, в зависимости от того, как и кто снимает показания, они отличаются», — рассказал тренер.

 

После Санкт-Морица Дукурсы стали снимать процесс замеров на видеокамеру, и результаты удивили также техническую комиссию. Латвийцы предложили проводить замеры в одном стиле до и после заездов.

 

Дайнис сожалеет, что решение федерации стоило Мартинсу престижного титула, хотя он и не первый. «Девятикратный чемпион мира», несомненно, звучит все же лучше, чем «восьмикратный».

 

Однако латвийцы не подали апелляцию отчасти потому, что поняли намек — «вы в последнее время слишком много выступаете», рассказал тренер. Имеются в виду, вероятно, высказывания по поводу дисквалификации россиян, а также события в Санкт-Морице, когда тренеры должны были убирать снег с трассы, и кончилось это тем, что скелетонист задел российского тренера.

 

Дайнис Дукурс отметил, что такие странные решения и сомнительные методы применяются Международной федерацией бобслея и скелетона не только в отношении латвийцев.

 

«Дело о русском допинге со стороны тоже выглядит довольно плохо. Сначала федерация запрещает им участвовать в Кубке мира, потом создает специальную панель, которая в Мюнхенском аэропорте отменяет это решение на основе слов спортсмена о том, что он ничего не принимал. Потом опять обращается в международный арбитраж по этому вопросу. Это все равно, что подавать в суд на себя самого», — заявил Дукурс.

 

Тренеру кажется абсурдным и предложение использовать советские флаги для российской сборной на открытии Олимпиады.

 

«Русские говорят о том, что пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр с символикой СССР — красным флагом, серпом и молотом. Несуществующее государство, это вообще маразм», — сказал Дайнис Дукурс.

 

В этом году Латвия отправит на Олимпиаду самую малочисленную делегацию за последние двенадцать лет: страну представят тридцать пять спортсменов, которые выступят в девяти видах спорта.

Latvijas Avīze / Фото
Комментарии (22)
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ну тогда 09:23 25:01:2018

почему лоьыши идут с флагами латвии?пусть идут под радужными

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мы знаем правду! 10:31 25:01:2018

срукурс-лучше верни украденную медаль Третьякову,оболганнуму уродами!
но куда там!
вам не знакомо слово ”совесть”!
дешевки!

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KOZA 11:03 25:01:2018

Дукурсы,идите на х е р!Пусть ваши санки переворачиваются и к финишу приезжайте на ж о п е!Всегда!

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СОВЕТНИК БОГА 11:10 25:01:2018

Латвия отправит на Олимпиаду самую малочисленную
+++++++++++++++++
По Мне можете..
.. вообще не отправлять..

.. равнобедренно Мне

( ну в смысле похфуй..!
.. хай Лотыши писюют кипятком..
.. А Мне похфуюю)

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Да ладно! 09:31 25:01:2018

Маразм -это злорадство Дукурса, что не будет для него достойного соперника, и он вылезет на первое место.

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Дукурс! 09:44 25:01:2018

Это будет нечестная победа!

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Факт 09:59 25:01:2018

Не будет достойного, потому как он лучший, и не его вина, что некоторые жрут допинг горстями, и им же запивают.:))

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Интересно 10:15 25:01:2018

А что дает допинг в скелетоне ?

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**** 10:23 25:01:2018

дает Дукурсу незаслуженную золотую медаль. Но такая медаль забирает уважение к спортсмену.

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Си Бемоль 10:23 25:01:2018

Латвии тоже надо выступать под флагом ЕС. Такое государство, как Латвия скоро разъедется во все стороны.

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ДКБФ 11:01 25:01:2018

интересно, я уже задавал этот вопрос и сам искал ответ, но всё мимо кассы. Если уже и фигуристов отстраняют за это. то о чём речь!? Политика! К сожалению, Дукурсы влезли в это дерьмо.

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СМЕРШ 09:34 25:01:2018

Банду Дукурсов - вон из спорта!

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придурок, 09:37 25:01:2018

тебе какое дело, с какими флагами пойдут русские, не обосрись, чмо

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xxx 09:39 25:01:2018

nesuschestvujuschee g-vo.dukurs,naverno eto latvija.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)

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