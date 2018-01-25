Тренирует Мартинса его отец Дайнис Дукурс. Он занимается и подготовкой старшего сына Томаса, который также будет представлять Латвию на Олимпиаде.
Дайнис Дукурс считает, что преимуществом Мартинса на Олимпиаде будет не только большой спортивный опыт, но и тот факт, что на его главного соперника корейца Юна на домашних Играх будет оказываться большее психологическое давление.
Прошедший сезон Кубка мира по скелетону сложился неблагоприятно для латвийцев: из-за дисквалификации с предпоследнего этапа в швейцарском Санкт-Морице Мартинс Дукурс впервые за девять лет остался без титула чемпиона.
В итоге кубок мира получил кореец Юн Сун Бин, который уже тренируется в Пхенчхане и в последнем этапе Кубка мира не участвовал.
Мартинс Дукурс был дисквалифицирован из-за несоответствия технических характеристик материала полозьев нормативам. О таком решении было сообщено с недельным опозданием, да еще и между заездами соревнований титрами на телеэкранах.
Однако в Пхенчхане неприятных сюрпризов Дукурс не ожидает.
«В прошлом году, когда у Томаса было похожее нарушение, мы купили измерительные приборы и каждый раз проводили проверку, но, похоже, в зависимости от того, как и кто снимает показания, они отличаются», — рассказал тренер.
После Санкт-Морица Дукурсы стали снимать процесс замеров на видеокамеру, и результаты удивили также техническую комиссию. Латвийцы предложили проводить замеры в одном стиле до и после заездов.
Дайнис сожалеет, что решение федерации стоило Мартинсу престижного титула, хотя он и не первый. «Девятикратный чемпион мира», несомненно, звучит все же лучше, чем «восьмикратный».
Однако латвийцы не подали апелляцию отчасти потому, что поняли намек — «вы в последнее время слишком много выступаете», рассказал тренер. Имеются в виду, вероятно, высказывания по поводу дисквалификации россиян, а также события в Санкт-Морице, когда тренеры должны были убирать снег с трассы, и кончилось это тем, что скелетонист задел российского тренера.
Дайнис Дукурс отметил, что такие странные решения и сомнительные методы применяются Международной федерацией бобслея и скелетона не только в отношении латвийцев.
«Дело о русском допинге со стороны тоже выглядит довольно плохо. Сначала федерация запрещает им участвовать в Кубке мира, потом создает специальную панель, которая в Мюнхенском аэропорте отменяет это решение на основе слов спортсмена о том, что он ничего не принимал. Потом опять обращается в международный арбитраж по этому вопросу. Это все равно, что подавать в суд на себя самого», — заявил Дукурс.
Тренеру кажется абсурдным и предложение использовать советские флаги для российской сборной на открытии Олимпиады.
«Русские говорят о том, что пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр с символикой СССР — красным флагом, серпом и молотом. Несуществующее государство, это вообще маразм», — сказал Дайнис Дукурс.
В этом году Латвия отправит на Олимпиаду самую малочисленную делегацию за последние двенадцать лет: страну представят тридцать пять спортсменов, которые выступят в девяти видах спорта.
почему лоьыши идут с флагами латвии?пусть идут под радужными« ответить
срукурс-лучше верни украденную медаль Третьякову,оболганнуму уродами!« ответить
но куда там!
вам не знакомо слово ”совесть”!
дешевки!
Дукурсы,идите на х е р!Пусть ваши санки переворачиваются и к финишу приезжайте на ж о п е!Всегда!« ответить
Латвия отправит на Олимпиаду самую малочисленную« ответить
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По Мне можете..
.. вообще не отправлять..
.. равнобедренно Мне
( ну в смысле похфуй..!
.. хай Лотыши писюют кипятком..
.. А Мне похфуюю)
Маразм -это злорадство Дукурса, что не будет для него достойного соперника, и он вылезет на первое место.« ответить
Это будет нечестная победа!« ответить
Не будет достойного, потому как он лучший, и не его вина, что некоторые жрут допинг горстями, и им же запивают.:))« ответить
А что дает допинг в скелетоне ?« ответить
дает Дукурсу незаслуженную золотую медаль. Но такая медаль забирает уважение к спортсмену.« ответить
Латвии тоже надо выступать под флагом ЕС. Такое государство, как Латвия скоро разъедется во все стороны.« ответить
интересно, я уже задавал этот вопрос и сам искал ответ, но всё мимо кассы. Если уже и фигуристов отстраняют за это. то о чём речь!? Политика! К сожалению, Дукурсы влезли в это дерьмо.« ответить
Банду Дукурсов - вон из спорта!« ответить
тебе какое дело, с какими флагами пойдут русские, не обосрись, чмо« ответить
nesuschestvujuschee g-vo.dukurs,naverno eto latvija.« ответить