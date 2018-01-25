В Сигулде продолжается подготовка латвийских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает портал la.lv. Фаворит — скелетонист Мартинс Дукурс. Для Дукурса это четвертая Олимпиада. В Ванкувере и Сочи он получил серебро, но сочинская награда станет золотой — по итогам допингового скандала результат россиянина Александра Третьякова был аннулирован.

Тренирует Мартинса его отец Дайнис Дукурс. Он занимается и подготовкой старшего сына Томаса, который также будет представлять Латвию на Олимпиаде.

Дайнис Дукурс считает, что преимуществом Мартинса на Олимпиаде будет не только большой спортивный опыт, но и тот факт, что на его главного соперника корейца Юна на домашних Играх будет оказываться большее психологическое давление.

Прошедший сезон Кубка мира по скелетону сложился неблагоприятно для латвийцев: из-за дисквалификации с предпоследнего этапа в швейцарском Санкт-Морице Мартинс Дукурс впервые за девять лет остался без титула чемпиона.

В итоге кубок мира получил кореец Юн Сун Бин, который уже тренируется в Пхенчхане и в последнем этапе Кубка мира не участвовал.

Мартинс Дукурс был дисквалифицирован из-за несоответствия технических характеристик материала полозьев нормативам. О таком решении было сообщено с недельным опозданием, да еще и между заездами соревнований титрами на телеэкранах.

Однако в Пхенчхане неприятных сюрпризов Дукурс не ожидает.

«В прошлом году, когда у Томаса было похожее нарушение, мы купили измерительные приборы и каждый раз проводили проверку, но, похоже, в зависимости от того, как и кто снимает показания, они отличаются», — рассказал тренер.

После Санкт-Морица Дукурсы стали снимать процесс замеров на видеокамеру, и результаты удивили также техническую комиссию. Латвийцы предложили проводить замеры в одном стиле до и после заездов.

Дайнис сожалеет, что решение федерации стоило Мартинсу престижного титула, хотя он и не первый. «Девятикратный чемпион мира», несомненно, звучит все же лучше, чем «восьмикратный».

Однако латвийцы не подали апелляцию отчасти потому, что поняли намек — «вы в последнее время слишком много выступаете», рассказал тренер. Имеются в виду, вероятно, высказывания по поводу дисквалификации россиян, а также события в Санкт-Морице, когда тренеры должны были убирать снег с трассы, и кончилось это тем, что скелетонист задел российского тренера.

Дайнис Дукурс отметил, что такие странные решения и сомнительные методы применяются Международной федерацией бобслея и скелетона не только в отношении латвийцев.

«Дело о русском допинге со стороны тоже выглядит довольно плохо. Сначала федерация запрещает им участвовать в Кубке мира, потом создает специальную панель, которая в Мюнхенском аэропорте отменяет это решение на основе слов спортсмена о том, что он ничего не принимал. Потом опять обращается в международный арбитраж по этому вопросу. Это все равно, что подавать в суд на себя самого», — заявил Дукурс.

Тренеру кажется абсурдным и предложение использовать советские флаги для российской сборной на открытии Олимпиады.

«Русские говорят о том, что пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр с символикой СССР — красным флагом, серпом и молотом. Несуществующее государство, это вообще маразм», — сказал Дайнис Дукурс.

В этом году Латвия отправит на Олимпиаду самую малочисленную делегацию за последние двенадцать лет: страну представят тридцать пять спортсменов, которые выступят в девяти видах спорта.