Отец трех гимнасток, которые были подвергнуты сексуальным домогательствам со стороны бывшего врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара, набросился на него в зале суда и вскоре сам оказался в наручниках.

Маргрэйвс сначала попросил судью предоставить ему «пять минут в комнате с этим демоном» и, получив отказ, выругался и набросился на врача-насильника, сообщает CBS. Полицейские оттащили разъярённого отца и удалили из зала в наручниках. После инцидента слушания были приостановлены.

Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара приговорили к сроку от 40 до 175 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенным под видом медицинских процедур.

Процесс касался семи пострадавших, но в суде смогли выступить около 150 женщин, обвинивших врача в насилии. Среди них были олимпийские чемпионки 2012 года Эли Райсман и Джордин Уибер. Ранее он получил 60 лет за хранение детской порнографии.