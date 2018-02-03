Отец трех гимнасток из сборной США напал на их насильника в зале суда (+ВИДЕО)(3)

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Виталий Вавилкин
09:30 03.02.2018
В мире

Отец трех гимнасток, которые были подвергнуты сексуальным домогательствам со стороны бывшего врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара, набросился на него в зале суда и вскоре сам оказался в наручниках.

Маргрэйвс сначала попросил судью предоставить ему «пять минут в комнате с этим демоном» и, получив отказ, выругался и набросился на врача-насильника, сообщает CBS. Полицейские оттащили разъярённого отца и удалили из зала в наручниках. После инцидента слушания были приостановлены.

 

Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара приговорили к сроку от 40 до 175 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенным под видом медицинских процедур.

 

Процесс касался семи пострадавших, но в суде смогли выступить около 150 женщин, обвинивших врача в насилии. Среди них были олимпийские чемпионки 2012 года Эли Райсман и Джордин Уибер. Ранее он получил 60 лет за хранение детской порнографии.

Life.ru / Фото
Комментарии (3)
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не удивительно 11:13 03:02:2018

американский спорт, он такой.

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Ополченец ДНР рота Самоли 12:08 03:02:2018

Срать на америкосов .

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мысль 13:43 03:02:2018

правильно сделал

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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