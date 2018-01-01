Откажитесь от водки! Пьянство ведет к гомофобии(1)

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Анатолий Тарасов
21:27 01.01.2018
Lifenews / Интересно

Нетрезвые люди в большей степени подвержены гомофобии и расистским предрассудкам. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с профессором Джонатаном Шефердом из Кардиффского университета в Великобритании, сообщает NDTV со ссылкой на журнал Criminal Behavior and Mental Health.

Специалисты провели опрос среди жителей трех полиэтнических городов: Кардифф, Блэкберн и Лестер. Выяснилось, что более 18% респондентов подвергались нападениям на почве тех или иных предрассудков, при этом в 90% случаев правонарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.

 

Подобная статистика свидетельствует о том, что спиртное негативно влияет на восприятие и пробуждает агрессию по отношению к представителям другой расы и секс-меньшинствам, считает Шеферд. По мнению профессора, результат исследования указывает на необходимость усиления контроля за оборотом алкогольной продукции в «мультикультурных» регионах.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 21:44 01:01:2018

В Кардиффе, Блэкберне и Лестере водку пить не умеют, вот потому этих придурков и тянет на гомофобию.
Русские водку пить умеют и от её употребления у них душа то открывается, то внезапно закрывается.
Если у русского душа открыта он за тебя жизнь отдаст, а если закрыта. то он заберёт жизнь, даже ценой собственной.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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