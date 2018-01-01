Специалисты провели опрос среди жителей трех полиэтнических городов: Кардифф, Блэкберн и Лестер. Выяснилось, что более 18% респондентов подвергались нападениям на почве тех или иных предрассудков, при этом в 90% случаев правонарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.
Подобная статистика свидетельствует о том, что спиртное негативно влияет на восприятие и пробуждает агрессию по отношению к представителям другой расы и секс-меньшинствам, считает Шеферд. По мнению профессора, результат исследования указывает на необходимость усиления контроля за оборотом алкогольной продукции в «мультикультурных» регионах.
В Кардиффе, Блэкберне и Лестере водку пить не умеют, вот потому этих придурков и тянет на гомофобию.« ответить
Русские водку пить умеют и от её употребления у них душа то открывается, то внезапно закрывается.
Если у русского душа открыта он за тебя жизнь отдаст, а если закрыта. то он заберёт жизнь, даже ценой собственной.