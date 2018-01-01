Нетрезвые люди в большей степени подвержены гомофобии и расистским предрассудкам. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с профессором Джонатаном Шефердом из Кардиффского университета в Великобритании, сообщает NDTV со ссылкой на журнал Criminal Behavior and Mental Health.

Специалисты провели опрос среди жителей трех полиэтнических городов: Кардифф, Блэкберн и Лестер. Выяснилось, что более 18% респондентов подвергались нападениям на почве тех или иных предрассудков, при этом в 90% случаев правонарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подобная статистика свидетельствует о том, что спиртное негативно влияет на восприятие и пробуждает агрессию по отношению к представителям другой расы и секс-меньшинствам, считает Шеферд. По мнению профессора, результат исследования указывает на необходимость усиления контроля за оборотом алкогольной продукции в «мультикультурных» регионах.