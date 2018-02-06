«Открой мир!» на Кипсале

В Риге прошла 25–я по счету выставка–ярмарка Balttour 2018, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

По предварительным данным, ее посетило рекордное количество людей — 30 тысяч. Включая корреспондента газеты «СЕГОДНЯ».

На пробу туристу

К этому празднику все туристическое сообщество готовит сюрпризы и новинки. «Торговые ряды» просто–таки ломятся от предложений 850 участников из десятков стран. К слову, среди них представители туриндустрии Латвии, Литвы, Эстонии, Турции, Словакии, Дании, Таиланда, России, Венгрии, Польши, Чехии, Египта, Великобритании, Италии, Хорватии, Испании, Сейшельских островов и Португалии.

Импонировал тот факт, что после длительного перерыва на маркетинговую туристическую площадку вернулись компании из Болгарии, Кипра и Исландии, отсутствовавшие несколько лет. Все эти «иноземцы» разместились в холле «Открой мир!».

Что удалось увидеть, гуляя по нему? Маршрутов не счесть — на любой вкус и кошелек. Отмечу лишь, что имеются полюбившиеся, традиционные предложения от компаний Tez Tour, Novatours, Alida Tūrs, Begonija, Kidy Tour, Jēkaba aģentūra, Estravel и др. Но мне понравились, например, путешествия с изюминкой — в такие страны, как Куба, Вьетнам, Шри–Ланка, Андорра, Португалия, Италия, Канада.

Недалеко, но интересно

Теперь несколько слов про ближнее зарубежье. Белоруссия зазывала в Минск, где в 2019 году состоятся вторые Европейские игры (первые прошли в Азербайджане в 2015 году), а в 2021 году — чемпионат мира по хоккею.

Литва сделала ставку на отремонтированные дельфинарий и Морской музей в Клайпеде. Кстати, видео на объединенном стенде нашего южного соседа впечатляет — в морском музее восстановлены 24 аквариума, а под центральным аквариумом оборудован 25–метровый туннель для наблюдения за проплывающими прямо над головой рыбами.

Эстонские соседи представили стандартный набор — Тарту, Саремаа, маяк на Рухну, прогулки на яхте вокруг островка Вирелайд и т. п.

Отдых, не пересекая границы

Больше всего в этот раз удивил второй тематический холл «Путешествуй по Латвии!». Впечатление от увиденного — наша страна реально прибавила в туризме. И больше всего — Латгалия. Например, в Аглонском крае только что был создан «Олений парк», где можно увидеть ланей и узнать интересные факты об этих животных.

Прейли презентовал улиточное хозяйство, владелец которого разработал очень необычную spa–процедуру — массаж лица с помощью виноградных улиток!

Продемонстрировал на выставке совершенно новые туристические объекты и Даугавпилс: парк приключений «Даугавпилсский Тарзан», музей I Мировой войны, квест–комнату, смотровую площадку на башне церкви Мартина Лютера, комплекс отдыха и др.

Резекне с мая по сентябрь приглашает посетить новый обогреваемый 25–метровый бассейн на шесть дорожек. А в усадебном парке Балви открылась созданная архитектором Дидзисом Яунземсом инсталляция «Воздух», представляющая собой крупнейший в мире ансамбль ветровых колоколов.

Остается добавить, что неизменным организатором крупнейшего в странах Балтии туристического действа под названием Balttour является выставочная компания ВТ1, а проводит ее Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов (ALTA).

Сергей ВЛАДИМИРОВ.