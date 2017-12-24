Латвийский сегмент социальный сетей широко обсуждает открытое письмо руководителя организации “Pazudis Latvijā” Гатиса Банкавса, обвиняющего сотрудников Bezvests.lv в желании “раскрутиться” на поисках найденного вчера мертвым Кришьяниса Звейникса.

Текст письма:

Поиск Кришьяниса Звейниекса. Считаю, что люди заслужили узнать правду. Молчать более не буду.

Когда узнал об исчезновении Криньяна…Я сам нашел родственников, чтобы добровольно помочь в поиске еще в прошлое воскресенье. Мы всю неделю вели поиск, анализировали ситуацию. Искали днем и ночью. Вы все видели наши призывы присоединиться к поискам, чтобы можно было бы сделать это максимально быстро.

Мы работаем вместе, как команда. Спасибо сотрудникам полиции, с которыми у нас сложилось успешное сотрудничество. Информация, которую мы им посылаем быстро доходит до них и проверяется. Работаем рука об руку.

Теперь о другом. Уважаемые BEZVĒSTS.LV, я боьше не буду молчать. Во время поисков Кришьна я видел вас за работой только один раз — 23.12.2017. Где вы раньше были? Хоть кто-то из вас? Могли бы с нами встретиться и работать вместе всю неделю. Хоть по часу в день!!! Конкуренции тут нет и никогда не будет. По крайней мере, с нашей стороны. Работать нужно вместе! Надеюсь, когда-то вы это поймете.

Почему на неделе вы лишь опубликовали несколько фотографий из Пардаугавы, но не вели реальных поисков? Мы ни разу не наталкивались на вас, прочесывая различные маршруты. Для вас важны публикации или человеческая жизнь? Реально вы подключились к поиску лишь 23.12.2017, сразу же публикуя видео, как активно вы ищите человека.

На основании каких прав вы опубликовали видео до того, как о результатах поиска узнали близкие? Таким образом вы сообщили жене и матери об этом? К сожалению, Кришьянис найден без признаков жизни? На основании каких прав?!

Вы понимаете, что Кришьяниса ждал дома 40месячный сын? Вы перешли все этические нормы и выказали откровенное неуважение в адрес близких парня. Мне стыдно за вас! Для вас публикация важнее этики.

Мне все равно, кто находит человека. Главное – чтобы находили. Но ваши действия с записью видео были попросту омерзительны!

С уважением, Гатис.