Недавно прошла информация, что Воронеж готов принять соотечественников из–за рубежа — порядка 12 000 человек до 2020 года. Кто такие «соотечественники» — каждый может ознакомиться на официальном сайте мвд.рф в разделе «Вопросы миграции». Но если в двух словах — это каждый из нас и наши дети.

Уехать в Воронеж

Историю переселения нашей семьи два года назад публиковали в газете. Для тех, кто не читал, повторюсь: мы, будучи гражданами Латвии, в 2015 году уехали в Россию, в город Воронеж. Здесь не было ни родни, ни друзей. Тем не менее это не испугало — когда еще начинать жизнь с нуля, если не в 40 лет.

Сейчас супруг работает директором по распространению в крупной компании, я потихоньку занимаюсь своим делом, дочь учится в кулинарном колледже, участвует в различных конкурсах. За это время мы обзавелись хорошими приятелями, которые поддержат в случае необходимости или составят приятную компанию. Скажу сразу: за это время мы ни разу не пожалели, что сделали этот шаг, но пожалели, что не сделали его раньше…

Воронеж производит массу положительных впечатлений. Это растущий город, с многочисленными новостройками, прошлым летом отремонтировано невероятное количество дорожного покрытия (сравниваю с объемами и темпами в Латвии), в этом году ремонт продолжится. Город большой — официально чуть больше миллиона, неофициально — значительно больше. Реально стоит проблема пробок: Воронеж вошел в топ–3 по количеству автотранспорта на 1000 жителей. В связи с этим запланировано через 5–6 лет построить метро. При этом зеленый город: много парков, деревьев, растущих как во дворах, так и вдоль дорог.

Что меня не перестает радовать — это количество детей, хотя статистика, увы, говорит о том, что смертность превышает рождаемость. И тем не менее семей с двумя–тремя и более детей достаточно. Для них огромное количество различного рода клубов, где они могут всесторонне развиваться. Детские сады забиты — хоть и открываются новые, их все еще не хватает. Но все это решаемо.

Многих волнует вопрос медицины. Мы, к счастью, по врачам ходим нечасто, но за эти два года пришлось воспользоваться услугами медиков. Были удовлетворены полностью, если учесть, что услуги бесплатны. Да, порой нужно ждать очереди на прием к специалисту, но разве мы не привыкли к этому? Есть электронные записи. Для тех, кто не хочет ждать, есть платные клиники, цены на услуги сопоставимы с латвийскими.

Трудоустройство. Вакансии есть, все зависит от ваших навыков, образования. Не рассчитывайте, что, приехав на новое место, сразу устроитесь топ–менеджером, хотя как знать… На пути к трудоустройству у вас будет препятствие — отсутствие гражданства, даже если вы приехали по программе переселения. Совет: максимально быстро оформляйте свой статус. Если же решите начать свое дело, рекомендую зайти на nalog.ru и ознакомиться с информацией.

Под переселение идет вся Воронежская область, численность населения которой еще 1,5 млн. человек. Это черноземный регион, и потому эта земля благоприятна для желающих заняться сельским хозяйством.

Кто нужен области?

Требования к переселенцам ныне ужесточили, и процент отказов составляет 45–50. На сегодня принято решение, что если вам отказали в Воронежскую область, то подать повторное заявление в этот регион вы сможете уже только через год. Из Прибалтики за 8 лет сюда переехали всего 87 человек из 50 000. 40 человек из Латвии. Но и без программы здесь наших хватает.

Принимая решение переселиться сюда, вы не должны рассматривать этот регион как перевалочную базу для последующего переезда в Москву или Санкт–Петербург. Область в лице ее руководства приглашает людей, которые будут здесь жить и развивать этот регион.

Рассматривая заявления на участие в программе переселения, смотрят в первую очередь не на страну исхода, а на то, насколько вы можете оказаться полезны региону. Есть критерии, которые дают дополнительные бонусы: молодая семья (до 30 лет), вы студент или выпускник воронежского вуза или другого учебного заведения.

Есть критерии, которые снижают шансы стать участником программы: наличие судимости, неподходящая специальность (нефтедобытчики здесь вряд ли найдут себе применение по специальности).

В приоритете люди с профобразованием, востребованным на рынке труда области, наличием опыта работы по профессии. Определяется это по перечню вакансий на рынке труда. Сегодня это все прозрачно: отследить можно на ресурсе trudvsem.ru, там есть информация. Регион очень заинтересован в медиках и учителях, а также в специалистах рабочих профессий: токари, слесари, газоэлектросварщики и другие с подтвержденным опытом и сертификатом курсов или «корочками» об образовании.

У нас, прибалтов, давно уже нет трудовых книжек. Некоторые, заполняя анкету в графе опыт работы, отмечают в таких случаях, что «без подтверждения». Если на руках есть контракты, договоры и другое — это и есть то самое подтверждение.

При отборе заявлений смотрят, есть ли у вас родственники в области, имеется ли уже жилье, работаете или ведете коммерческую деятельность, — это все может быть плюсом. Если указываете, что планируете вести предпринимательскую деятельность, смотрят, есть ли опыт на территории исхода. В заявлении нужно указывать, чем занималось ваше предприятие, в какой сфере вели бизнес, какие есть компетенции.

Графа «Дополнительные сведения». Там нужно указать, почему хотите переехать в Воронежскую область. Это могут быть наличие друзей, рекомендации знакомых, может, корни есть. Также можете указать информацию о ваших дополнительных дипломах, наградах, все, что может способствовать тому, чтобы заинтересовались в вас.

До получения гражданства есть возможность обратиться в Центр занятости, где вам могут помочь с поиском работы. Переселенцам помогут и в Центре содействия переселению (pereselenie–vrn.ru), где могут направить на обучение участника программы, повышение курсов профориентации.

Программа переселения презентуется через телемосты на базе представительств или посольств за рубежом. Областной департамент труда и занятости населения привлекает сотрудников других служб — таможни, МВД, департамента образования, промышленности, аграрной политики и других, которые отвечают на вопросы. Совет: заранее изучите программу и подготовьте вопросы.

Вопросы можно задавать на сайте pereselenie–vrn.ru. Там же есть и контакты.

Начать свое дело

Для тех, кто видит себя в ином статусе, скажу: рынок не ограничен одним городом или регионом. На расстоянии 200 км есть несколько городов с численностью населения от 300 000 и выше. До Москвы всего каких–то 500 км, до Ростова — 600.

В отличие от ЕС, на всей территории действуют единые законы. Так что, как говорится, есть где разгуляться.

В Воронеже зарегистрировано 85 000 субъектов малого и среднего бизнеса.

О том какие есть возможности, программы для предпринимателей, специально для «СЕГОДНЯ», рассказал директор Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) Воронежской области Константин Викторович Корнев:

— Для предпринимателей Воронежа и России налажена инфраструктура, которая обеспечивает комфортное существование предпринимательского сообщества: есть программы, которые реализует минэкономразвития. Трансляторами, в частности, является и ЦПП. Эти программы подразумевают для разных категорий предпринимателей разные подпрограммы.

Как пример — категория стартап. Что нужно на старте человеку, решившему по тем или иным причинам заняться предпринимательской деятельностью? ЦПП предоставляет разнообразные обучающие программы, которые позволяют войти в этот процесс, получить понимание, что такое налоговая система, финансовые, кадровые операции и так далее, все, что связано с предпринимательством и чего не даст практически ни один вуз. Все обучающие программы бесплатные. Достаточно качественные, ориентированы как на новичков, так и на тех, кто уже имеет какой–то опыт ведения бизнеса.

У ЦПП есть такой функционал, как организация бизнес–миссий и выставок. Время не стоит на месте, меняются правила, вводятся новые технологии, требования и не все успевают за новыми для России тенденциями, которая стремится шагать в ногу со временем. Современный бизнес динамично меняется так же, как и жизнь. Эти программы как раз для тех, кто консерватор, кто немного отстал, они позволяют прокачать собственный бизнес. В роли экспертов, наставников на семинарах и тренингах выступают специалисты, которые прошли как через бизнес, так и через профессиональное образование.

Такое понятие, как «наставничество», хорошо развивается в направлении «Молодежный бизнес России» (до 35 лет). Наставников на буксире не приходится тянуть, люди с удовольствием делятся своими знаниями и опытом, который интересен. Наставники помогают начинающему предпринимателю найти выход из сложных ситуаций.

Для начинающих есть программы с льготным кредитованием. Есть экспертное сообщество, которое работает с нами по этим программам. Мы предоставляем предпринимателям консультации экспертов. Как правило, это групповые консультации, но они возможны и в индивидуальном порядке. Сталкиваемся с тем, что у нас большинство предпринимателей не знает об этих возможностях, и пытаемся донести эту информацию всеми доступными способами.

Наш центр работает с различными предпринимательскими сообществами. Те, что хотят выйти на зарубежные рынки, могут обратиться к нашим коллегам — Центру поддержки экспорта. У них такой же функционал, только ориентация на зарубежный рынок. Они могут вывезти на выставку, на бизнес–миссию за бюджетные деньги, могут проконсультировать по вопросам таможенных налогов и многое другое. Есть программа «доращивания» предпринимателей: берем предпринимателя, который имеет серьезный потенциал, и за счет бюджетных денег «выращиваем» из него экспортера. На выходе получаем конкурентоспособного на международном рынке игрока.

Если кто–то из переселенцев решит развивать свой бизнес в сельском хозяйстве, то это приоритет из приоритетов. Благодатная обстановка и хорошие возможности. Прибалты могли бы развивать небольшие крестьянско–фермерские хозяйства по производству достаточно качественных и интересных продуктов, а может быть, и уникальных. В Москве есть большой фермерский рынок, и туда едут фермеры со всей страны. Развитием сельского хозяйства занимается Департамент агропромышленного комплекса. У них собственные программы, серьезная поддержка и финансирование.

P. S. Для тех, кто думает о своем деле, будут полезны ресурсы: cpp36.ru; vrn–business.ru (портал улучшения делового климата; business.govvrn.ru (портал малого и среднего предпринимательства).

Для тех, кто думает о переселении в Россию, в соцсети Facebook есть группа «Европейские соотечественники», где можно ознакомиться с опытом других, а также получить ответы на интересующие вопросы.

Елена КУРАНОВА (Воронеж),

специально для газеты «СЕГОДНЯ».