Депутаты не поверили исследованию о доходах в частном секторе, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Госканцелярия озаботилась низкими доходами чиновников и подготовила законопроект, который бы гарантировал сотрудникам госуправления ну очень конкурентоспособные зарплаты.

Документом о грядущем повышении жалованья клеркам заинтересовались и депутаты. Они захотели обсудить ситуацию в госуправлении вообще и выяснить, на чем авторы законопроекта базировали свои расчеты новых зарплат чиновников.

Мечтать не вредно

И вот на минувшей неделе все руководство Госканцелярии, а также представители минфина и Госконтроля посетили комиссию парламента по публичным расходам и ревизиям. К заседанию комиссии представители Госканцелярии подготовили информационный материал, который вызвал у депутатов, мягко говоря, недоумение.

Так, к информационному материалу был приложен график динамики зарплат в госуправлении и в частном секторе. Если верить предоставленным данным, то в частном секторе даже менеджер среднего звена получает в месяц 1731–2266 евро. Высший же состав управленцев в частных компаниях, согласно этому исследованию, зарабатывает в месяц от 2880 до 6771 евро в месяц!

Авторы информационного сообщения заявили, что цель реформы в госуправлении — добиться, чтобы зарплаты в госуправлении составляли хотя бы 80% от зарплат (на аналогичных должностях) в частном секторе.

— Вы откуда взяли такие зарплаты в частном бизнесе?! — изумились парламентарии.

— Это данные исследовательской компании Fontes, — пояснили депутатам руководители Госканцелярии.

В результате депутаты решили на следующее заседание пригласить самих представителей Fontes.

А как на самом деле

И действительно, если ознакомиться с официальными данными Центрального статистического бюро, то мы увидим, что средняя зарплата в общественном секторе по состоянию на ноябрь прошлого года была даже выше, чем в частном секторе: 954 евро против 913.

При этом чем частная компания больше, тем выше и средняя зарплата. Так, средняя зарплата в частных фирмах, в которых более 50 работников, составляет 1054 евро, а в фирмах, где трудятся менее 50 сотрудников, средняя зарплата не превышает 786 евро.

Если же делать анализ по зарплатам, то из занятых в частном секторе Латвии 606 222 работников только 22 615 человек (3,7%) получают оклад в размере от 2000 до 3000 евро. Жалованье же в размере от 3000 до 6000 евро получают всего 11 486 человек, то есть менее 2% всех занятых в частном секторе наемных работников.

Кстати, в процентном соотношении примерно столько же людей такую зарплату получают и в общественном секторе. Спрашивается: так в чем же проблема? Откуда данные о том, что чиновники зарабатывают намного меньше, чем работники частных компаний?!

Чтоб ты жил на одну зарплату!

Справедливости ради заметим, что в том же информационном сообщении Госканцелярии авторы доклада признаются: сотрудникам госуправления разницу в зарплатах с частным секторам компенсируют при помощи премий, денежных призов и доплат.

В том, что это именно так, достаточно убедиться, ознакомившись с информацией о премиях и денежных призах, которые были выплачены сотрудникам министерств по итогам 2017 года. Там фигурируют такие размеры премий и денежных призов, какие работникам частной сферы и не снились.

Иными словами, проблема зарплат в госуправлении явно не является первоочередной. Сперва — о чем, кстати, говорил и премьер — все–таки следует провести оптимизацию в госуправлении, а затем уже посмотреть на зарплаты и доплаты.

Госканцелярия также согласна с тем, что следует и работать над уменьшением «бюрократической (административной) нагрузки на население». В переводе на простой язык это значит, что меньше нужно гонять налогоплательщиков по замкнутому кругу, требуя бесконечные справки и выписки. Уже пора в XXI веке госуправлению самому получать всю необходимую информацию о резидентах Латвии из регистров.

Абик ЭЛКИН.