Отлучение от долларов: в США готовят санкции против латвийского банка(2)

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газета Сегодня
20:00 15.02.2018
газета Сегодня / Банки

Это беспрецедентно. Заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер публично выступила с 35–страничным докладом, посвященным латвийскому банку ABLV, который называется так: «Предложение о специальных мерах против ABLV Bank как финансового учреждения, вызывающего опасения первой степени в связи с отмыванием денег».

Такой чести в Латвии не удостаивался еще никто.

 

Однако отметим философски: после прихода к власти президента Трампа из США часто следуют громкие и даже скандальные заявления, о которых мир зачастую не вспоминает уже через несколько дней.

 

«Отмыв — как основа бизнес–практики»

 

Доклад Сигал Манделькер, датированный 12 февраля, начинается с обычных приветствий и краткой политинформации. И контекст, в котором позже во всей красе предстал латвийский банк, мягко говоря, шокирует. Ибо чиновница сказала буквально следующее:

 

«Совместная работа, проводимая частным сектором, и партнерские отношения с вами имеют критически важное значение для прекращения притока средств для таких распространителей оружия, как Северная Корея и Иран, террористических организаций — ИГИЛ и «Хезболла», продолжающаяся оккупация Крыма Россией и дестабилизирующая деятельность на Украине, наркоторговцев, таких как картель Синалоа, нарушителей прав человека, таких как бирманский военный офицер Маунг Маунг Со, и других незаконных деятелей, клептократов, которые хотят скрыть или переместить украденные активы различными способами, в том числе за счет использования рынков капитала. Со своего места как в государственном, так и в частном секторе, я вижу в первую очередь то, насколько эффективнее мы можем защищать нашу финансовую систему, когда мы работаем сообща».

 

Далее Манделькер сказала несколько слов о рисках, уязвимостях, надежности программ, а также о необходимости сплотиться, и перешла, что называется, к повестке дня. То есть к ABLV: 

 

«Сегодня утром FinCEN [Американская комиссия по расследованию финансовых преступлений] опубликовал специальное заключение относительно деятельности ABLV на основании 311 раздела (речь идет о разделе так называемого «Патриотического закона» — Patriot Act), идентифицировав  базирующийся в Латвии ABLV Bank как иностранный банк, вызывающий опасения первой степени по вопросами отмывания денег, который, помимо прочего, организовал схемы отмывания денег и препятствовал исполнению правил латвийского регулятора.

 

Как сказано в исследовании FinCEN, банк ABLV институционализировал отмыв капиталов как основу своей бизнес–практики. Незаконная финансовая деятельность в банке включает в себя осуществление трансакций для сторон, связанных с юридическими лицами, находящимися в списках ООН, некоторые из которых участвуют в поставках Северной Корее или в экспорте из нее баллистических ракет. 

 

Но это отнюдь не все. ABLV, как указывает FinCEN, создавал условия для трансакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученных от коррупции и разграбления активов в общественном секторе счета «витринных компаний». Операции включали в себя крупномасштабную незаконную деятельность, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной», — заявила замминистра.

 

Приведем дальше наиболее важные выдержки:

 

«В течение 2014 года, например, украинский бизнесмен Сергей Курченко перевел миллиарды долларов через счета своей подставной компании в ABLV».

 

«ABLV способствовал трансакциям, связанным с Северной Кореей после провозглашения летом 2017–го банковской политики «нулевой терпимости» по отношению к Северной Корее… 90% клиентов ABLV — высокорисковые по методологии, которую применяет для расчета рейтинга рисков сам ABLV, и прежде всего это высокорисковые подставные компании, зарегистрированные в юрисдикциях, позволяющих сохранить анонимность».

 

«Суммы переведенных средств исчисляются десятками миллиардов долларов».

Что в итоге: «особые меры», которые могут быть приняты в подобном случае, варьируются от требования дополнительной тщательной проверки и особого внимания в отношении конкретных операций со счетами среди финансовых учреждений США до запрета на открытие или обслуживание любых корреспондентских или расчетных счетов.

 

Впрочем, в течение 60 дней банку предстоит дать свои пояснения в связи с этими обвинениями.

 

ABLV: «Вопиющая клевета» 

 

Заявление FinCEN совершенно неприемлемо для ABLV Bank, так как его сотрудники не давали взяток должностным лицам, сообщил в среду на пресс–конференции журналистам зам. исполнительного директора банка Вадим Рейнфелдс.

 

Банк обратился в правоохранительные органы Латвии и в госполицию в просьбой проверить утверждения FinCEN. Ибо, как подчеркнул Рейнфелдс, обвинив ABLV Bank в совершении особо тяжких преступлений, репутации банка был причинен огромный ущерб.

 

«ABLV Bank открыт и для новых проверок, чтобы уменьшить любые подозрения в незаконных действиях, и готов к сотрудничеству с государственными органами США, предоставляя неограниченный доступ к банковской информации», — заверил Рейнфелдc.

 

Представители банка почему–то уверены, что сообщение FinCEN основывается не на фактах, а на предположениях.

 

При этом Рейнфелдc добавил, что «отдельные услуги банка могут быть недоступны, но тут уж вмешались обстоятельства непреодолимой силы».

Ранее в латвийском банке назвали выводы американцев  «вопиющей клеветой» и пообещали в течение 60 дней рассмотреть возможности опротестовать заявление FinCEN.

 

Реакция в Латвии 

 

Пока комментарии довольно спокойные, с общей мыслью: во всем этом надо разобраться, ведь речь идет о системном латвийском банке. 

 

Депутат сейма, заместитель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Карлис Сержантс считает, что нужно получить комментарии министерства финансов США о конкретных претензиях к ABLV Bank. Он также напомнил дело о взятках Daimler, начатое в другой стране. Тогда Латвии удалось наладить контакт с иностранными следователями — и в итоге получилось удачное сотрудничество. Судя по тому, что у банка грозят отобрать долларовые корреспондентские счета, ситуация серьезная, предполагает политик.

 

Впрочем, у банка есть еще право дать свои пояснения США. Рассмотреть ситуацию могут также парламентские комиссии по предотвращению коррупции или национальной безопасности.

 

Необходимо также выяснить, какие последствия будут у принятых в США решений, так как конкретный банк в Латвии оценивается как системный, добавил Карлис Сержантс.

 

Председатель фракции «Единство» Хосам Абу Mери в свою очередь призвал латвийский минфин проверить сведения. Кроме того, по его мнению, подключиться к этой проверке могли бы Комиссия рынков финансов и капиталов, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) и Бюро по борьбе с легализацией средств, нажитых преступным путем.

 

KNAB в свою очередь сообщил вчера, что начал проверку сообщений о подкупах чиновников. Об этом в твиттере написал начальник антикоррупционного бюро Екаб Страуме. Результаты обещал сообщить, как только что–то будет известно.

 

В Австрии «отмыв по Курченко» не доказали

 

Осторожность в таком деликатном деле можно только приветствовать. Ибо австрийская прокуратура, которая расследует экономические преступления и случаи коррупции, не так давно уже проводила проверку по подозрению в отмывании денег в отношении главы администрации президента Украины Бориса Ложкина и бизнесмена Сергея Курченко. И проверка завершилась безрезультатно.

 

Речь идет о 130 миллионах евро, переведенных в 2013 году офшорными фирмами Курченко на счета офшорных фирм Ложкина в Австрии. Отмечается, что за эти средства Курченко, входивший в ближайшее окружение экс–президента Виктора Януковича, купил у нынешнего главы президентской канцелярии Украинский медиахолдинг, крупнейшим активом которого является журнал «Корреспондент».

 

В 2014 году австрийское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось в антикоррупционную прокуратуру, указав, что перевод 130 миллионов имеет признаки отмывания средств, полученных незаконным путем. Однако австрийская прокуратура не смогла доказать незаконность операций Ложкина и Курченко. Дело было закрыто из–за отсутствия информации от украинской стороны, которая могла бы указывать на преступление.

 

Для справки

 

По сумме активов ABLV Bank — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежит 87,03% основного капитала банка.

ABLV Bank наряду со Swedbank и SEB bankа находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

 

2,67 млрд евро

 

— столько вкладов хранилось в ABLV на 30 сентября 2017 года. Более 90% вкладчиков банка — нерезиденты. С какой скоростью они начнут изымать свой вклады, пока неизвестно.

 

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (2)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:11 15:02:2018

КОНЧИНА ЛАТЫШСКОГО ТИГРА...КОТОРЫЙ МЕДЛЕННО
НО
УВЕРЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОНЮЧЕГО ДОХЛОГО СКУНСА...
БРИВА ЛАТВИЯ.НЕ?!

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Latviešu patriots 20:34 15:02:2018

ASV ir taisnība! Nedrīkst, slēpjoties zem Latvijas vārda, taisīt nelikumīgas finanšu operācijas! Ņemot vērā galvenā akcionāra Krievijas izcelsmi, es neparko nebrīnos! Krievi bez nelikumībām nevar!

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газета Сегодня
12.02.2018

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