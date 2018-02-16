Такой чести в Латвии не удостаивался еще никто.
Однако отметим философски: после прихода к власти президента Трампа из США часто следуют громкие и даже скандальные заявления, о которых мир зачастую не вспоминает уже через несколько дней.
«Отмыв — как основа бизнес–практики»
Доклад Сигал Манделькер, датированный 12 февраля, начинается с обычных приветствий и краткой политинформации. И контекст, в котором позже во всей красе предстал латвийский банк, мягко говоря, шокирует. Ибо чиновница сказала буквально следующее:
«Совместная работа, проводимая частным сектором, и партнерские отношения с вами имеют критически важное значение для прекращения притока средств для таких распространителей оружия, как Северная Корея и Иран, террористических организаций — ИГИЛ и «Хезболла», продолжающаяся оккупация Крыма Россией и дестабилизирующая деятельность на Украине, наркоторговцев, таких как картель Синалоа, нарушителей прав человека, таких как бирманский военный офицер Маунг Маунг Со, и других незаконных деятелей, клептократов, которые хотят скрыть или переместить украденные активы различными способами, в том числе за счет использования рынков капитала. Со своего места как в государственном, так и в частном секторе, я вижу в первую очередь то, насколько эффективнее мы можем защищать нашу финансовую систему, когда мы работаем сообща».
Далее Манделькер сказала несколько слов о рисках, уязвимостях, надежности программ, а также о необходимости сплотиться, и перешла, что называется, к повестке дня. То есть к ABLV:
«Сегодня утром FinCEN [Американская комиссия по расследованию финансовых преступлений] опубликовал специальное заключение относительно деятельности ABLV на основании 311 раздела (речь идет о разделе так называемого «Патриотического закона» — Patriot Act), идентифицировав базирующийся в Латвии ABLV Bank как иностранный банк, вызывающий опасения первой степени по вопросами отмывания денег, который, помимо прочего, организовал схемы отмывания денег и препятствовал исполнению правил латвийского регулятора.
Как сказано в исследовании FinCEN, банк ABLV институционализировал отмыв капиталов как основу своей бизнес–практики. Незаконная финансовая деятельность в банке включает в себя осуществление трансакций для сторон, связанных с юридическими лицами, находящимися в списках ООН, некоторые из которых участвуют в поставках Северной Корее или в экспорте из нее баллистических ракет.
Но это отнюдь не все. ABLV, как указывает FinCEN, создавал условия для трансакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученных от коррупции и разграбления активов в общественном секторе счета «витринных компаний». Операции включали в себя крупномасштабную незаконную деятельность, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной», — заявила замминистра.
Приведем дальше наиболее важные выдержки:
«В течение 2014 года, например, украинский бизнесмен Сергей Курченко перевел миллиарды долларов через счета своей подставной компании в ABLV».
«ABLV способствовал трансакциям, связанным с Северной Кореей после провозглашения летом 2017–го банковской политики «нулевой терпимости» по отношению к Северной Корее… 90% клиентов ABLV — высокорисковые по методологии, которую применяет для расчета рейтинга рисков сам ABLV, и прежде всего это высокорисковые подставные компании, зарегистрированные в юрисдикциях, позволяющих сохранить анонимность».
«Суммы переведенных средств исчисляются десятками миллиардов долларов».
Что в итоге: «особые меры», которые могут быть приняты в подобном случае, варьируются от требования дополнительной тщательной проверки и особого внимания в отношении конкретных операций со счетами среди финансовых учреждений США до запрета на открытие или обслуживание любых корреспондентских или расчетных счетов.
Впрочем, в течение 60 дней банку предстоит дать свои пояснения в связи с этими обвинениями.
ABLV: «Вопиющая клевета»
Заявление FinCEN совершенно неприемлемо для ABLV Bank, так как его сотрудники не давали взяток должностным лицам, сообщил в среду на пресс–конференции журналистам зам. исполнительного директора банка Вадим Рейнфелдс.
Банк обратился в правоохранительные органы Латвии и в госполицию в просьбой проверить утверждения FinCEN. Ибо, как подчеркнул Рейнфелдс, обвинив ABLV Bank в совершении особо тяжких преступлений, репутации банка был причинен огромный ущерб.
«ABLV Bank открыт и для новых проверок, чтобы уменьшить любые подозрения в незаконных действиях, и готов к сотрудничеству с государственными органами США, предоставляя неограниченный доступ к банковской информации», — заверил Рейнфелдc.
Представители банка почему–то уверены, что сообщение FinCEN основывается не на фактах, а на предположениях.
При этом Рейнфелдc добавил, что «отдельные услуги банка могут быть недоступны, но тут уж вмешались обстоятельства непреодолимой силы».
Ранее в латвийском банке назвали выводы американцев «вопиющей клеветой» и пообещали в течение 60 дней рассмотреть возможности опротестовать заявление FinCEN.
Реакция в Латвии
Пока комментарии довольно спокойные, с общей мыслью: во всем этом надо разобраться, ведь речь идет о системном латвийском банке.
Депутат сейма, заместитель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Карлис Сержантс считает, что нужно получить комментарии министерства финансов США о конкретных претензиях к ABLV Bank. Он также напомнил дело о взятках Daimler, начатое в другой стране. Тогда Латвии удалось наладить контакт с иностранными следователями — и в итоге получилось удачное сотрудничество. Судя по тому, что у банка грозят отобрать долларовые корреспондентские счета, ситуация серьезная, предполагает политик.
Впрочем, у банка есть еще право дать свои пояснения США. Рассмотреть ситуацию могут также парламентские комиссии по предотвращению коррупции или национальной безопасности.
Необходимо также выяснить, какие последствия будут у принятых в США решений, так как конкретный банк в Латвии оценивается как системный, добавил Карлис Сержантс.
Председатель фракции «Единство» Хосам Абу Mери в свою очередь призвал латвийский минфин проверить сведения. Кроме того, по его мнению, подключиться к этой проверке могли бы Комиссия рынков финансов и капиталов, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) и Бюро по борьбе с легализацией средств, нажитых преступным путем.
KNAB в свою очередь сообщил вчера, что начал проверку сообщений о подкупах чиновников. Об этом в твиттере написал начальник антикоррупционного бюро Екаб Страуме. Результаты обещал сообщить, как только что–то будет известно.
В Австрии «отмыв по Курченко» не доказали
Осторожность в таком деликатном деле можно только приветствовать. Ибо австрийская прокуратура, которая расследует экономические преступления и случаи коррупции, не так давно уже проводила проверку по подозрению в отмывании денег в отношении главы администрации президента Украины Бориса Ложкина и бизнесмена Сергея Курченко. И проверка завершилась безрезультатно.
Речь идет о 130 миллионах евро, переведенных в 2013 году офшорными фирмами Курченко на счета офшорных фирм Ложкина в Австрии. Отмечается, что за эти средства Курченко, входивший в ближайшее окружение экс–президента Виктора Януковича, купил у нынешнего главы президентской канцелярии Украинский медиахолдинг, крупнейшим активом которого является журнал «Корреспондент».
В 2014 году австрийское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось в антикоррупционную прокуратуру, указав, что перевод 130 миллионов имеет признаки отмывания средств, полученных незаконным путем. Однако австрийская прокуратура не смогла доказать незаконность операций Ложкина и Курченко. Дело было закрыто из–за отсутствия информации от украинской стороны, которая могла бы указывать на преступление.
Для справки
По сумме активов ABLV Bank — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежит 87,03% основного капитала банка.
ABLV Bank наряду со Swedbank и SEB bankа находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.
2,67 млрд евро
— столько вкладов хранилось в ABLV на 30 сентября 2017 года. Более 90% вкладчиков банка — нерезиденты. С какой скоростью они начнут изымать свой вклады, пока неизвестно.
Николай КУДРЯВЦЕВ.
КОНЧИНА ЛАТЫШСКОГО ТИГРА...КОТОРЫЙ МЕДЛЕННО« ответить
НО
УВЕРЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОНЮЧЕГО ДОХЛОГО СКУНСА...
БРИВА ЛАТВИЯ.НЕ?!
ASV ir taisnība! Nedrīkst, slēpjoties zem Latvijas vārda, taisīt nelikumīgas finanšu operācijas! Ņemot vērā galvenā akcionāra Krievijas izcelsmi, es neparko nebrīnos! Krievi bez nelikumībām nevar!« ответить