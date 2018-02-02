Отмена санкций ведет к «расколу Европы»(19)

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Анатолий Тарасов
10:45 02.02.2018
Экономика / Мировая экономика

Министр иностранных дел Украины «убедительно» предостерёг будущее правительство Германии от отмены санкций против России, сообщает Rheinische Post. По словам Павла Климкина, даже частичный отказ от штрафных мер против Москвы «Кремль представит как слабость Запада».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин «убедительно» предостерёг будущее правительство Германии от полной и частичной отмены штрафных мер против Российской Федерации, сообщает Rheinische Post.

 

«Санкции должны остаться в силе, — заявил в интервью немецкой газете глава украинского внешнеполитического ведомства. — Их эффективность неоспорима».

 

По словам Павла Климкина, даже частичную отмену штрафных мер против Москвы «Кремль представит как слабость Запада». Более того, это «приведёт к расколу Европы», заверил министр иностранных дел Украины.

 

Вчера правительство ФРГ отвергло предложение премьер-министров восточных федеральных земель Германии отменить санкции против России, подчёркивает Rheinische Post.

 

Штрафные меры Евросоюза против Российской Федерации останутся в силе до тех пор, «пока не исчезнут основания для их введения», дала понять представитель немецкого правительства. Отклонила требование премьер-министров и фракция ХДС/ХСС в бундестаге, отмечает издание.

 

Rheinische Post напоминает, что в понедельник после встречи со своими «восточными коллегами» глава правительства земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф поставил под сомнение санкции против России, которые ввели в ходе украинского конфликта. По его мнению, штрафные меры против Москвы «не продемонстрировали никакого эффекта».

 

«Мы однозначно выступаем за отмену обоюдных санкций», — констатировала, в свою очередь, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

RT / Фото
Комментарии (19)
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narod 10:47 02:02:2018

skoro snimut nemci sankcii, zacheem iz za xoxlosvinej terjatj vigodu

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Надо же 10:58 02:02:2018

Скоро, это когда?:)

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narod 11:06 02:02:2018

schitaj uzhe snajli kogda razreshili stroitj severnij potok 2

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народ Латвии 11:40 02:02:2018

Клизмин, и еще! Тогда вам полный "песец"!!!
Побежишь со своим Поросенко от "благодарного "украинского народа так, что пыль только от вас останется!
Иначе на сало вас пустят!
Правда,кто такое дерьмо есть будет-вопрос!
Ну тем же свиньям и скормят,в общем-то!
Они все едят,даже такое дерьмо,как вы оба!

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смерш 10:51 02:02:2018

климкин может только убедительно загонять свою срану в более глубокий задний проход.

И как это, "..... штрафные меры против Москвы «не продемонстрировали никакого эффекта»
эффект развития экономики Москвы как раз на лицо)))
а злопыхатели Москвы могут биться в конвульсиях, на здоровье)))

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Хе-хе 10:57 02:02:2018

Никогда страна, на гербе которой курица, не победит страну, на гербе которой вилка.:))

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Janka 11:03 02:02:2018

zacem ti amerikanskogo orla nazval kuricei? hozjaeva mozet razozlitsa i datj tebe po popke za takie slova.

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Хе-херу варзилову 11:11 02:02:2018

варзилов -это ты петух на курьих ножках, а на гербе Двухглавый Орёл, чтоб холопов и тебя заодно заклевать и выбросить в пропасть, как биомусор.

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Лоху 11:12 02:02:2018

В отличие от российского мутанта, на гербе США изображён не условный орёл, а вполне конкретный вид птиц – белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus). Эта красивая птица обитает на американском континенте,

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Janka 11:20 02:02:2018

kakoi esce heliopolus? varzilov skazal cto kurica.

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-Лоху 11:27 02:02:2018

варзилов, посмотри в зеркало, вот там ты увидишь настоящего мутанта с уродливой внешностью и внутренним гнильём.

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Ха! 10:59 02:02:2018

Похоже, хохлы причислии себя к европейской цивилизации.))))

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Так 11:14 02:02:2018

Ну не к Орде же, мокшам и чуди, это совсем другая ветвь.

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дикое племя холопов 11:20 02:02:2018

У пиндосских хохло-холопов мания величия. Они, как дикари, по визе вырвались в Европу и успели себя показать так, что вся Европа быстро от них открестилась, и в ЕС этих дикарей уже долго не возьмут. Пусть семки щёлкают и плюются у себя дома.

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И 11:28 02:02:2018

Как Европа от них открестилась, можна поподробнее?

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to Так 11:44 02:02:2018

Ты в России был? Так вот, в хохляндии с культурой и цивилизацией еще хуже.)))

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Ivan 10:59 02:02:2018

Латыши призывают усилить экономическое давление атаковать в гибридной войне "Разорвём Российскую Федерацию вклочья!" - орут сошедшие с ума латыши, но гибридная война проиграна, итог печален - прибалты абсолютно нищие попрошайки ничтожные, хороводы с укронацистами киевскими, и нацисты латыши в канаве истории, более того, слабые на голову но как-то посчитали время исчезновения латышского нацистского племени, теперь латыши точно знают смерть не минует всех латышей. Сгинет с лица земли племя ущербное, но хорошая новость - музей, чучело последнего латыша повесим в углу музея, чучело будет пить водку закусывать воблой и слёзно умолять не принимать нацизм или какую-либо истлючительность, чучело титульное будет приносить доход людям.

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001 11:32 02:02:2018

Латышам прежде чем выёживаться, следует посмотреть на карту мира, где россия, и какая латвия

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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