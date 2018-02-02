Министр иностранных дел Украины Павел Климкин «убедительно» предостерёг будущее правительство Германии от полной и частичной отмены штрафных мер против Российской Федерации, сообщает Rheinische Post.
«Санкции должны остаться в силе, — заявил в интервью немецкой газете глава украинского внешнеполитического ведомства. — Их эффективность неоспорима».
По словам Павла Климкина, даже частичную отмену штрафных мер против Москвы «Кремль представит как слабость Запада». Более того, это «приведёт к расколу Европы», заверил министр иностранных дел Украины.
Вчера правительство ФРГ отвергло предложение премьер-министров восточных федеральных земель Германии отменить санкции против России, подчёркивает Rheinische Post.
Штрафные меры Евросоюза против Российской Федерации останутся в силе до тех пор, «пока не исчезнут основания для их введения», дала понять представитель немецкого правительства. Отклонила требование премьер-министров и фракция ХДС/ХСС в бундестаге, отмечает издание.
Rheinische Post напоминает, что в понедельник после встречи со своими «восточными коллегами» глава правительства земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф поставил под сомнение санкции против России, которые ввели в ходе украинского конфликта. По его мнению, штрафные меры против Москвы «не продемонстрировали никакого эффекта».
«Мы однозначно выступаем за отмену обоюдных санкций», — констатировала, в свою очередь, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.
skoro snimut nemci sankcii, zacheem iz za xoxlosvinej terjatj vigodu« ответить
Скоро, это когда?:)« ответить
schitaj uzhe snajli kogda razreshili stroitj severnij potok 2« ответить
Клизмин, и еще! Тогда вам полный "песец"!!!« ответить
Побежишь со своим Поросенко от "благодарного "украинского народа так, что пыль только от вас останется!
Иначе на сало вас пустят!
Правда,кто такое дерьмо есть будет-вопрос!
Ну тем же свиньям и скормят,в общем-то!
Они все едят,даже такое дерьмо,как вы оба!
климкин может только убедительно загонять свою срану в более глубокий задний проход.« ответить
И как это, "..... штрафные меры против Москвы «не продемонстрировали никакого эффекта»
эффект развития экономики Москвы как раз на лицо)))
а злопыхатели Москвы могут биться в конвульсиях, на здоровье)))
Никогда страна, на гербе которой курица, не победит страну, на гербе которой вилка.:))« ответить
zacem ti amerikanskogo orla nazval kuricei? hozjaeva mozet razozlitsa i datj tebe po popke za takie slova.« ответить
варзилов -это ты петух на курьих ножках, а на гербе Двухглавый Орёл, чтоб холопов и тебя заодно заклевать и выбросить в пропасть, как биомусор.« ответить
В отличие от российского мутанта, на гербе США изображён не условный орёл, а вполне конкретный вид птиц – белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus). Эта красивая птица обитает на американском континенте,« ответить
kakoi esce heliopolus? varzilov skazal cto kurica.« ответить
варзилов, посмотри в зеркало, вот там ты увидишь настоящего мутанта с уродливой внешностью и внутренним гнильём.« ответить
Похоже, хохлы причислии себя к европейской цивилизации.))))« ответить
Ну не к Орде же, мокшам и чуди, это совсем другая ветвь.« ответить
У пиндосских хохло-холопов мания величия. Они, как дикари, по визе вырвались в Европу и успели себя показать так, что вся Европа быстро от них открестилась, и в ЕС этих дикарей уже долго не возьмут. Пусть семки щёлкают и плюются у себя дома.« ответить
Как Европа от них открестилась, можна поподробнее?« ответить
Ты в России был? Так вот, в хохляндии с культурой и цивилизацией еще хуже.)))« ответить
Латыши призывают усилить экономическое давление атаковать в гибридной войне "Разорвём Российскую Федерацию вклочья!" - орут сошедшие с ума латыши, но гибридная война проиграна, итог печален - прибалты абсолютно нищие попрошайки ничтожные, хороводы с укронацистами киевскими, и нацисты латыши в канаве истории, более того, слабые на голову но как-то посчитали время исчезновения латышского нацистского племени, теперь латыши точно знают смерть не минует всех латышей. Сгинет с лица земли племя ущербное, но хорошая новость - музей, чучело последнего латыша повесим в углу музея, чучело будет пить водку закусывать воблой и слёзно умолять не принимать нацизм или какую-либо истлючительность, чучело титульное будет приносить доход людям.« ответить
Латышам прежде чем выёживаться, следует посмотреть на карту мира, где россия, и какая латвия« ответить