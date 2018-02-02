Министр иностранных дел Украины «убедительно» предостерёг будущее правительство Германии от отмены санкций против России, сообщает Rheinische Post. По словам Павла Климкина, даже частичный отказ от штрафных мер против Москвы «Кремль представит как слабость Запада».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин «убедительно» предостерёг будущее правительство Германии от полной и частичной отмены штрафных мер против Российской Федерации, сообщает Rheinische Post.

«Санкции должны остаться в силе, — заявил в интервью немецкой газете глава украинского внешнеполитического ведомства. — Их эффективность неоспорима».

По словам Павла Климкина, даже частичную отмену штрафных мер против Москвы «Кремль представит как слабость Запада». Более того, это «приведёт к расколу Европы», заверил министр иностранных дел Украины.

Вчера правительство ФРГ отвергло предложение премьер-министров восточных федеральных земель Германии отменить санкции против России, подчёркивает Rheinische Post.

Штрафные меры Евросоюза против Российской Федерации останутся в силе до тех пор, «пока не исчезнут основания для их введения», дала понять представитель немецкого правительства. Отклонила требование премьер-министров и фракция ХДС/ХСС в бундестаге, отмечает издание.

Rheinische Post напоминает, что в понедельник после встречи со своими «восточными коллегами» глава правительства земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф поставил под сомнение санкции против России, которые ввели в ходе украинского конфликта. По его мнению, штрафные меры против Москвы «не продемонстрировали никакого эффекта».

«Мы однозначно выступаем за отмену обоюдных санкций», — констатировала, в свою очередь, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.