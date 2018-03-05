Отрывная контрацепция: 10 интересных фактов о календарном методе

Гинекологи шутят, что тех, кто предохраняется календарным методом, можно с полным правом называть родителями.

Юмора в этом лишь небольшая часть: статистика показывает, что надежность этого метода — лишь 76%. Он базируется на вычислении «безопасных» дней цикла с избеганием периода ожидаемой овуляции. Также этот метод называется проверкой фертильности и естественным способом планирования семьи: понятное дело, не просто так! Вот основные факты о нем.

1. Это не то же самое, что ППА

Прерванный половой акт — способ предохранения, при котором мужчина вынимает пенис до эякуляции. Он, кстати, немного надежнее — 78%.

2. Но в идеальном случае он может быть эффективен

Исследование 900 женщин на протяжении 20 лет в Германии показало эффективность календарного метода в 98,2% при идеальных условиях, когда у женщины регулярный цикл и известны даты эякуляции. А если хоть что-то меняется — надежность снижается.

3. Поэтому другие методы более надежны

В целом предохранение с помощью презерватива дает 82% защиты, а таблеток — 91%. На самом деле их эффективность еще выше, а проблемы, как правило, связаны с испорченными презервативами и забытыми таблетками.

4. Сперматозоиды живут внутри тела до пяти суток

Это, кстати, знают далеко не все! Плюс риск того, что овуляция в этом месяце наступит на день-два раньше. Получается довольно длинный период, когда возможна беременность и при этом нет секса. И если посчитать сами критические дни, когда не все готовы заниматься сексом, и еще несколько дней на предполагаемую овуляцию и жизнь сперматозоидов — когда же быть интиму?

5. Этот метод не защищает от инфекций

И в этом еще один его недостаток.

6. Есть еще температурный метод

Он базируется на измерении базальной температуры, предпочтительно по утрам. В период овуляции температура тела слегка повышается.

7. Начинать лучше не сразу

Отслеживать менструальный цикл и овуляцию нужно не менее полугода, прежде чем можно пользоваться календарным методом хоть с какой-то достоверностью.

8. На него многие жалуются

В январе этого года 37 шведок выступили против приложения с календарным методом из-за волны нежелательных беременностей. Это приложение сертифицировано в странах ЕС и помогает вычислить «фертильное окно» и избежать беременности.

9. Комбинировать разные методы — лучший способ

Календарь, температура и выделения (у многих женщин в период овуляции они бывают светло-желтыми) вместе дают довольно высокий уровень защиты — до 88%.

10. Подходит не всем

Например, календарный метод вряд ли поможет женщинам с поликистозом и другими диагнозами, которые мешают нормальному циклу.