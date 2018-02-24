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Виталий Вавилкин
21:45 23.02.2018
Экономика / Социальная экономика

Сегодня на совещании в Министерстве экономики удалось найти решения по уменьшению компонента обязательной закупки (КОЗ) электричества для сезонных подключений и уменьшению фиксированной части КОЗ, сообщил министр экономики Арвил Ашераденс.

Представители организации «Крестьянский сейм» сообщили, что после достигнутой договоренности отзывают требование о выражении недоверия министру экономики.

 

Как сообщалось, с 1 января 2018 года изменена модель расчета КОЗ, что должно способствовать уменьшению счетов на электричество крупных промышленных предприятий, но вызвало недовольство фермеров, у которых январские счета за электричество выросли на 40-60%.

LETA / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 21:57 23:02:2018

Ašerādens malacis. 100% atbalstu!

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шери 22:30 23:02:2018

Народ больше интересуется подорожанием вывоза мусора,электроэнергией, продуктами....Вообще ,,ск...,, обложили,все им мало?! Наша мафия и никто не борется,ТК имеет с этого налоги...Чтоб вам испытать на себе то ,,счастье,, которое уготовили народу

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janka 23:00 23:02:2018

a gde opisani etogo sposoba?
prosto novostj v dvuh slovah. "on nasel sposob oni otozvali nedoverie."
i vse? a konkretnee?

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вова 23:28 23:02:2018

А не слабо орденок навесить ,спас нацию!

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jelena 23:41 23:02:2018

Телефон продаст???

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Мнение
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