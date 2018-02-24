Представители организации «Крестьянский сейм» сообщили, что после достигнутой договоренности отзывают требование о выражении недоверия министру экономики.
Как сообщалось, с 1 января 2018 года изменена модель расчета КОЗ, что должно способствовать уменьшению счетов на электричество крупных промышленных предприятий, но вызвало недовольство фермеров, у которых январские счета за электричество выросли на 40-60%.
Ašerādens malacis. 100% atbalstu!« ответить
Народ больше интересуется подорожанием вывоза мусора,электроэнергией, продуктами....Вообще ,,ск...,, обложили,все им мало?! Наша мафия и никто не борется,ТК имеет с этого налоги...Чтоб вам испытать на себе то ,,счастье,, которое уготовили народу« ответить
a gde opisani etogo sposoba?« ответить
prosto novostj v dvuh slovah. "on nasel sposob oni otozvali nedoverie."
i vse? a konkretnee?
А не слабо орденок навесить ,спас нацию!« ответить
Телефон продаст???« ответить