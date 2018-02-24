Сегодня на совещании в Министерстве экономики удалось найти решения по уменьшению компонента обязательной закупки (КОЗ) электричества для сезонных подключений и уменьшению фиксированной части КОЗ, сообщил министр экономики Арвил Ашераденс.

Представители организации «Крестьянский сейм» сообщили, что после достигнутой договоренности отзывают требование о выражении недоверия министру экономики.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года изменена модель расчета КОЗ, что должно способствовать уменьшению счетов на электричество крупных промышленных предприятий, но вызвало недовольство фермеров, у которых январские счета за электричество выросли на 40-60%.