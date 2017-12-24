Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны(16)

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Виталий Вавилкин
10:54 24.12.2017
Спорт / Спортсмены

Российская саночница Татьяна Иванова подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить спортсменку от участия в Олимпиадах. Об этом Иванова сообщила в Instagram.

«В понедельник мое дело будет направлено в CAS, мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это ни длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают!» —заявила Иванова.

 

Саночница также отметила, что наказание МОК безосновательно: «Доказательств моих нарушений нет. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах, никогда, мой принцип: честный и чистый спорт, я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня».

 

МОК 22 декабря лишил Иванову и Альберта Демченко серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

 

В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (16)
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WADA 11:00 24:12:2017

Всё правильно.

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Ученица 18:24 24:12:2017

сказочница Иванова. если хоть одна медаль не будет сдана, нейтралов не пустят

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Latviešu patriots 11:05 24:12:2017

Dāmīte melo kā kuce, atradusies svētā.

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Откуда такой вывод? 11:09 24:12:2017

Патамушта тебе так хочется? Про презумпцию невиновности что-то слышал?

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ASV kolonija patriotam 11:52 24:12:2017

"Kuce"-это твоя мама,потому что тебя по пьяни зачала и оборт не сделала,а эта девочка Спортсменка(именно с бльшой буквы)!

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П у т и н 11:08 24:12:2017

Русские пройдут на открытии Олимпиады без флага, герба, гимна, слова Россия на форме, под улюлюканье трибун. Думаю, самые результативные после этого позора сменят страну проживания и гражданство

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олег 11:18 24:12:2017

Хрена тебе лысого "Пуниток"и "латвиешу патриотсам "Ванятке "и др.троллям-эльфам.Вояки диванные ,верещите!Не дождётесть !!Раз в кучку собрались ,и пыжитесь и тужитесь-мы на правильном пути!Хаэахаха

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Похоже 11:22 24:12:2017

Ты из тех, кто регулярно гадит соседу на коврик. А потом с гордостью проходит мимо его дверей, зажимая нос и презрительно говоря -ну сосед и засранец. Именно такие, возможно, и будут улюлюкать . Хотя , спортсмены и просто нормальные люди, не смешивают спорт и политику.

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laskogo prosim 11:22 24:12:2017

mozet jei udastsa postavit na mesto mezdunarodnuju mafiju

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интересно 11:23 24:12:2017

к чему они еще прицепятся. чтобы насолить русским???????? А латышский патриот это тупоголовый хуторянин. Да. ?????????

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Latviešu patriots 12:51 24:12:2017

Nelieto dopingu, un ne viens tev nepiesiesies. Ja esi vainīgs, godīgi klusē, bet no krievu sportistiem to nesagaidīt. SALAŠŅAS

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Закрой 13:41 24:12:2017

свою СОБАЧЬЮ ПАСТЬ,CyкA ЛОБАТАЯ,patriots XyeB!!!

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Таким 13:48 24:12:2017

патриотсам - CKOPO ATHAKC Пи 3 ДЕЦ!!! И CДOXHET ЭTA ЛOБATAЯ CyKA ПОД 3AБOPOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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