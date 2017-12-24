«В понедельник мое дело будет направлено в CAS, мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это ни длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают!» —заявила Иванова.
Саночница также отметила, что наказание МОК безосновательно: «Доказательств моих нарушений нет. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах, никогда, мой принцип: честный и чистый спорт, я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня».
МОК 22 декабря лишил Иванову и Альберта Демченко серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.
В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.
Всё правильно.« ответить
сказочница Иванова. если хоть одна медаль не будет сдана, нейтралов не пустят« ответить
Dāmīte melo kā kuce, atradusies svētā.« ответить
Патамушта тебе так хочется? Про презумпцию невиновности что-то слышал?« ответить
"Kuce"-это твоя мама,потому что тебя по пьяни зачала и оборт не сделала,а эта девочка Спортсменка(именно с бльшой буквы)!« ответить
Русские пройдут на открытии Олимпиады без флага, герба, гимна, слова Россия на форме, под улюлюканье трибун. Думаю, самые результативные после этого позора сменят страну проживания и гражданство« ответить
Хрена тебе лысого "Пуниток"и "латвиешу патриотсам "Ванятке "и др.троллям-эльфам.Вояки диванные ,верещите!Не дождётесть !!Раз в кучку собрались ,и пыжитесь и тужитесь-мы на правильном пути!Хаэахаха« ответить
Ты из тех, кто регулярно гадит соседу на коврик. А потом с гордостью проходит мимо его дверей, зажимая нос и презрительно говоря -ну сосед и засранец. Именно такие, возможно, и будут улюлюкать . Хотя , спортсмены и просто нормальные люди, не смешивают спорт и политику.« ответить
mozet jei udastsa postavit na mesto mezdunarodnuju mafiju« ответить
к чему они еще прицепятся. чтобы насолить русским???????? А латышский патриот это тупоголовый хуторянин. Да. ?????????« ответить
Nelieto dopingu, un ne viens tev nepiesiesies. Ja esi vainīgs, godīgi klusē, bet no krievu sportistiem to nesagaidīt. SALAŠŅAS« ответить
свою СОБАЧЬЮ ПАСТЬ,CyкA ЛОБАТАЯ,patriots XyeB!!!« ответить
патриотсам - CKOPO ATHAKC Пи 3 ДЕЦ!!! И CДOXHET ЭTA ЛOБATAЯ CyKA ПОД 3AБOPOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить