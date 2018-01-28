Отстраненный биатлонист России стал чемпионом Европы(4)

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Анатолий Тарасов
19:50 27.01.2018
Спорт / Спортсмены

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы, проходящем в субботу в итальянском Риднау.

Логинов на 27 секунд опередил болгарина Красимира Анева. Бронзовую медаль завоевал другой россиянин Евгений Гараничев.

 

5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение допустить до участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только «чистых» российских спортсменов, не замешанных в допинговых историях. Таким образом, Логинов не сможет поехать на Игры в Южную Корею, поскольку ранее отбывал дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил.

 

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Интерфакс / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 20:14 27:01:2018

Interesanti, cik stingra bija dopingkontrole? Un vai pēc kāda laika neanulēs rezultātus?

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ыыы 20:20 27:01:2018

Vai vēlies nogaršot viņa urīnu?

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Latviešu patriots 20:41 27:01:2018

Tu jau to izdarīji. Kā garšoja?

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Ну так! 21:57 27:01:2018

Поэтому и отстранили.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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