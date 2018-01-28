Логинов на 27 секунд опередил болгарина Красимира Анева. Бронзовую медаль завоевал другой россиянин Евгений Гараничев.
5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение допустить до участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только «чистых» российских спортсменов, не замешанных в допинговых историях. Таким образом, Логинов не сможет поехать на Игры в Южную Корею, поскольку ранее отбывал дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
Interesanti, cik stingra bija dopingkontrole? Un vai pēc kāda laika neanulēs rezultātus?« ответить
Vai vēlies nogaršot viņa urīnu?« ответить
Tu jau to izdarīji. Kā garšoja?« ответить
Поэтому и отстранили.« ответить