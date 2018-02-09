— Г‑н Зверев, на фоне того, что страны Западной и Центральной Европы по сравнению с 2000 годом заметно сократили свои вооружения, в странах Прибалтики, напротив, идет активный процесс милитаризации. Происходит ли аналогичное наращивание вооруженных сил в приграничных Псковской и Ленинградской областях, откуда, по мнению прибалтийских политиков, исходит основная угроза?
— Ленинградский военный округ к моменту прекращения его существования в 2010 году был самым малочисленным из всех российских военных округов. На его территории не дислоцировалось ни одной общевойсковой армии, ни одной мотострелковой или танковой дивизии. Резко сократилась и сухопутная группировка в Калининградской области, откуда в 2008 году было вывезено около 800 из 880 танков из расформированных мотострелковых и танковых дивизий. Судя по имеющейся открытой информации из отечественных и зарубежных источников, Россия не наращивала численность своих сухопутных войск в Псковской и Ленинградской областях, которые сейчас относятся к Западному военному округу. Это же касается и Калининградской области, где в 2016 году было сформировано управление армейского корпуса.
В то же время принимались оборонительные меры. В Калининградской области прошло вооружение береговой ракетной части береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». В Калининградской и Ленинградской областях были развернуты зенитные ракеты большой и средней дальности С‑400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Использование «Искандер-М» для первого удара в отсутствие ударной группировки сухопутных войск бессмысленно. В то же время они могут воспрепятствовать развертыванию и передвижению в военное время дополнительных группировок войск НАТО в Польше и Прибалтике.
Главное, однако, даже не в численности российских сил на границах с Прибалтикой, а в том, что у России отсутствуют какие-либо рациональные мотивы для агрессии. Утверждения о «природной агрессивности русских», их «извечной тяге к экспансии» и тому подобном вынесем за скобки и в качестве аргументов рассматривать не будем, ибо они таковыми и не являются.
— В Прибалтике при этом происходит усиление группировки НАТО. Все ли члены военного блока позитивно восприняли необходимость расквартирования в Балтийском регионе своих сил?
— Смотреть надо не на настроения, а на реалии. Факт заключается в том, что решение саммита НАТО о размещении в Польше и Прибалтике четырех многонациональных батальонных групп (БТГ) усиленного передового присутствия НАТО было принято на саммите Альянса в июле 2016 года в Варшаве единогласно. Своих военнослужащих в эти БТГ послали (или пошлют) практически все страны НАТО, включая не самые мощные в военном отношении Словению, Албанию и Люксембург. Не отправили в прибалтийские БТГ НАТО своих военнослужащих Исландия (поскольку у нее вообще нет вооруженных сил), Черногория (на момент формирования БТГ она еще не состояла в НАТО), Чешская Республика (которая выразила намерение подключиться к силам НАТО в Литве или Эстонии с 2018 года), Венгрия (но ее военнослужащие участвовали в учениях НАТО в Эстонии в июле 2017 года) и Турция (она далека от Балтики, к тому же ее отношения с США и НАТО в последние несколько лет явно испортились).
— Нахождение вооруженных сил в стране приводит зачастую к очень противоречивым экономическим результатам. С одной стороны, растет спрос на товары, с другой — это отпугивает возможных инвесторов и туристов. Для стран Прибалтики дислокация в них войск НАТО — экономическое благо или всё-таки финансовые потери?
— Сравнивать здесь надо не с потерями от непришедших инвесторов и неприехавших туристов вообще, а с упущенными экономическими выгодами стран Прибалтики от конструктивного экономического взаимодействия с Россией.
Полагаю, что спрос на товары со стороны иностранных военных лишь в малой степени компенсирует сокращение российского грузового транзита через порты Прибалтики, а также не поступившие из России инвестиции и сокращение количества российских туристов.
— В 2015 году в Литве «из-за сложившейся геополитической ситуации» был возобновлен призыв в армию. В Латвии идут активные разговоры о его возобновлении. Способствуют ли подобные решения повышению обороноспособности этих стран?
— Возвращение призыва в армию в Литве (в 2015 году призыв, отмененный в 2008‑м, был восстановлен в качестве временной меры на пять лет, а 1 сентября 2016 года его вернули уже на постоянной основе) вряд ли радикально повысит обороноспособность этой страны. Тем более что срок службы составляет всего девять месяцев, а за это время подготовить военного профессионала (даже для последующего пребывания в резерве) нереально.
А вот к оттоку экономически активного населения эта мера, вероятно, приведет. Но не за счет ухода в армию призванных, а за счет тех юношей, которые, чтобы избежать призыва, уедут в другие страны Европы и мира.
Тысячи юношей призывного возраста покинули страну еще в 2015 году после временного восстановления призыва. В начале 2017 года армейские повестки проигнорировало 40% призывников.
Согласно мониторингу общественного мнения, проведенному в мае прошлого года, около 25% литовцев вовсе не намерены защищать свою страну в случае войны или вооруженного конфликта. Еще 33% не знают, как поведут себя в подобных ситуациях.
Кстати, уклонистов уже пугают уголовной ответственностью с реальным заключением под стражу на максимальный срок до трех лет. А если учесть, что в Литве поговаривают о введении в 2021–2022 году всеобщей воинской обязанности (и для девушек тоже), то есть основания ожидать, что в случае принятия этого решения отток молодежи из страны еще усилится.
Кстати, из всех европейских стран НАТО призыв в вооруженные силы, кроме Литвы, остался только в Дании, Греции, Норвегии и Эстонии.
— Какую опасность для Калининградской области несет осуществленная милитаризация Прибалтики? Есть ли адекватный ответ на подобную недружественную политику?
— Сами по себе силы НАТО в Прибалтике пока относительно невелики. Настораживают тенденции. Постоянно идут военные учения НАТО, в регион на ротационной основе перебрасываются подразделения сухопутных войск и авиации, осваивающие потенциальный театр военных действий. Дело дошло уже до американских стратегических бомбардировщиков B‑52, отрабатывавших бомбометание на полигоне в Эстонии. А они, кстати, являются носителями и ядерного оружия.
В Балтийское море регулярно заходят американские военные корабли, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности и системами противоракетной обороны. Развивается военная инфраструктура НАТО в Прибалтике, отрабатываются и совершенствуются логистические схемы по переброске туда дополнительных сил и средств.
Адекватный ответ один — внимательно отслеживать военную и военно-политическую обстановку и «держать порох сухим», реагируя на происходящее (в том числе и превентивно) в рамках разумной достаточности.
— Эстония зачастую пытается равняться в своем развитии на Финляндию. Происходит ли в этой стране схожий процесс милитаризации?
— Финляндия в 2008 году присоединилась к Силам реагирования (NRF) НАТО. 5 сентября 2014 года Финляндия подписала на саммите НАТО в Уэльсе Соглашение о поддержке войск НАТО в стране пребывания (HNSA), которое позволяет по согласованию с принимающей стороной размещать силы НАТО в Финляндии, а также осуществлять транзит сил НАТО через территорию Финляндии в мирное время, в условиях кризиса или в военное время. В 2015 году это соглашение было ратифицировано парламентом Финляндии. Вооруженные силы Финляндии принимают участие в учениях НАТО, а войска НАТО, в свою очередь, участвуют в учениях на территории этой страны (впервые они высадились в Финляндии на учениях Baltops 2016 в июне позапрошлого года). При этом страна, строя партнерские отношения с НАТО, не намерена вступать в Североатлантический альянс и отказываться от своего нейтрального статуса.
В мае 2017 года посол Финляндии в России Микко Хаутала заявил, что Финляндия не чувствует угрозы со стороны России, и назвал отношения Москвы и Хельсинки стабильными. В этом отличие от Эстонии, где в июле того же года министр обороны Юри Луйк заявлял, что Эстония опасается «великодержавной политики» России и что возможность вторжения на территорию республики «не игра воображения».
И это заявление неединично и вполне укладывается в общую политику Эстонии по отношению к России.
В то же время Финляндия принимает меры к укреплению своей обороноспособности. Так, в феврале 2017 года было принято решение увеличить плановую численность вооруженных сил Финляндии военного времени на 50 тысяч — до 280 тысяч человек (до 2012 года эта численность составляла 350 тысяч). Силы обороны Финляндии мирного времени, то есть сегодняшние, куда скромнее — 22,2 тысячи человек.
Увеличиваются и военные расходы, осуществляются закупки современных вооружений. Например, Финляндия — одна из трех стран за пределами США (наряду с Австралией и Польшей), которые получат на вооружение малозаметные крылатые ракеты класса «воздух-земля» JASSM. Финляндия закупила в Нидерландах 22 американские реактивные системы залпового огня MLRS (к которым она покупает в США высокоточные дальнобойные управляемые ракеты GMLRS) и 100 основных боевых танков Leopard 2A6NL немецкого производства. В США куплены переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер».
В рамках совместного тендера с той же Эстонией Финляндия намерена приобрести южнокорейские 155‑миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 «Тандер», которые считаются самыми популярными и востребованными САУ в мире. Для ВВС страны намечено закупить 64 истребителя общей стоимостью от 7 до 10 миллиардов евро для замены американских истребителей F/A-18 «Хорнет», находящихся на вооружении с 1995 года.
Только что появилась информация, что Пентагон и Госдепартамент США направили на одобрение Конгресса уведомление о намерении продать Финляндии 120 противокорабельных крылатых ракет «Гарпун» и 68 зенитных ракет класса «корабль-воздух» «Си Спэрроу» на общую сумму 735 миллионов долларов. И Конгресс вряд ли будет возражать против этой сделки.
Так что противопоставлять «миролюбивую» Финляндию в плане модернизации вооруженных сил «вооружающейся» Эстонии, несмотря на различия в российско-финских и российско-эстонских отношениях и нейтралитет Финляндии, нет особых оснований.
Воздержание вредит нашему здоровью,« ответить
Slima Kremļa troļļa murgi! Latviešus tie neuztrauc! NATO klātbūtne Latvijā pastiprināsies!« ответить
Pietiek ar to, kas ir. Viņi tak nav pašnāvnieki.« ответить
Пока есть такая страна нелюдей как россия всем надо готовиться к войне..такая вот реальность.за последние 100 лет россия(ссср) нападали более 30х на соседние страны..убивали грабили..« ответить
что РОССИЯ НЕ УНИЧТОЖИЛА ЭТУ латышию,страну e6aннoй В ЖОПУ ЛАТЫШНИ!!!!!!!!!!!« ответить
Только в месте с вами, твари.« ответить
Когда я иду по улице, по которой бегает стая собак, я обязательно прихватываю с собой крепенькую палку. Собаки наверняка погавкают на меня, но и не нападут.« ответить
Давай, давай! Товарищ Рейган уже заставил вас жрать свои ракеты в место масла. На те же грабли наступаете. Небыло бы Крыма с Донбасом, да людоедских намёков, Балтия так бы и оставалась декларативным членом НАТО.« ответить