В Калининградскую область будут переброшены оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Россия приняла решение об усилении обороны границ спустя год после того, как в страны Балтии и Польшу начали прибывать батальоны НАТО. О происходящих в Балтийском регионе процессах милитаризации рассказал военный эксперт Юрий Зверев.

— Г‑н Зверев, на фоне того, что страны Западной и Центральной Европы по сравнению с 2000 годом заметно сократили свои вооружения, в странах Прибалтики, напротив, идет активный процесс милитаризации. Происходит ли аналогичное наращивание вооруженных сил в приграничных Псковской и Ленинградской областях, откуда, по мнению прибалтийских политиков, исходит основная угроза?

— Ленинградский военный округ к моменту прекращения его существования в 2010 году был самым малочисленным из всех российских военных округов. На его территории не дислоцировалось ни одной общевойсковой армии, ни одной мотострелковой или танковой дивизии. Резко сократилась и сухопутная группировка в Калининградской области, откуда в 2008 году было вывезено около 800 из 880 танков из расформированных мотострелковых и танковых дивизий. Судя по имеющейся открытой информации из отечественных и зарубежных источников, Россия не наращивала численность своих сухопутных войск в Псковской и Ленинградской областях, которые сейчас относятся к Западному военному округу. Это же касается и Калининградской области, где в 2016 году было сформировано управление армейского корпуса.

В то же время принимались оборонительные меры. В Калининградской области прошло вооружение береговой ракетной части береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». В Калининградской и Ленинградской областях были развернуты зенитные ракеты большой и средней дальности С‑400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Использование «Искандер-М» для первого удара в отсутствие ударной группировки сухопутных войск бессмысленно. В то же время они могут воспрепятствовать развертыванию и передвижению в военное время дополнительных группировок войск НАТО в Польше и Прибалтике.

Главное, однако, даже не в численности российских сил на границах с Прибалтикой, а в том, что у России отсутствуют какие-либо рациональные мотивы для агрессии. Утверждения о «природной агрессивности русских», их «извечной тяге к экспансии» и тому подобном вынесем за скобки и в качестве аргументов рассматривать не будем, ибо они таковыми и не являются.

— В Прибалтике при этом происходит усиление группировки НАТО. Все ли члены военного блока позитивно восприняли необходимость расквартирования в Балтийском регионе своих сил?

— Смотреть надо не на настроения, а на реалии. Факт заключается в том, что решение саммита НАТО о размещении в Польше и Прибалтике четырех многонациональных батальонных групп (БТГ) усиленного передового присутствия НАТО было принято на саммите Альянса в июле 2016 года в Варшаве единогласно. Своих военнослужащих в эти БТГ послали (или пошлют) практически все страны НАТО, включая не самые мощные в военном отношении Словению, Албанию и Люксембург. Не отправили в прибалтийские БТГ НАТО своих военнослужащих Исландия (поскольку у нее вообще нет вооруженных сил), Черногория (на момент формирования БТГ она еще не состояла в НАТО), Чешская Республика (которая выразила намерение подключиться к силам НАТО в Литве или Эстонии с 2018 года), Венгрия (но ее военнослужащие участвовали в учениях НАТО в Эстонии в июле 2017 года) и Турция (она далека от Балтики, к тому же ее отношения с США и НАТО в последние несколько лет явно испортились).

— Нахождение вооруженных сил в стране приводит зачастую к очень противоречивым экономическим результатам. С одной стороны, растет спрос на товары, с другой — это отпугивает возможных инвесторов и туристов. Для стран Прибалтики дислокация в них войск НАТО — экономическое благо или всё-таки финансовые потери?

— Сравнивать здесь надо не с потерями от непришедших инвесторов и неприехавших туристов вообще, а с упущенными экономическими выгодами стран Прибалтики от конструктивного экономического взаимодействия с Россией.

Полагаю, что спрос на товары со стороны иностранных военных лишь в малой степени компенсирует сокращение российского грузового транзита через порты Прибалтики, а также не поступившие из России инвестиции и сокращение количества российских туристов.

— В 2015 году в Литве «из-за сложившейся геополитической ситуации» был возобновлен призыв в армию. В Латвии идут активные разговоры о его возобновлении. Способствуют ли подобные решения повышению обороноспособности этих стран?

— Возвращение призыва в армию в Литве (в 2015 году призыв, отмененный в 2008‑м, был восстановлен в качестве временной меры на пять лет, а 1 сентября 2016 года его вернули уже на постоянной основе) вряд ли радикально повысит обороноспособность этой страны. Тем более что срок службы составляет всего девять месяцев, а за это время подготовить военного профессионала (даже для последующего пребывания в резерве) нереально.

А вот к оттоку экономически активного населения эта мера, вероятно, приведет. Но не за счет ухода в армию призванных, а за счет тех юношей, которые, чтобы избежать призыва, уедут в другие страны Европы и мира.

Тысячи юношей призывного возраста покинули страну еще в 2015 году после временного восстановления призыва. В начале 2017 года армейские повестки проигнорировало 40% призывников.

Согласно мониторингу общественного мнения, проведенному в мае прошлого года, около 25% литовцев вовсе не намерены защищать свою страну в случае войны или вооруженного конфликта. Еще 33% не знают, как поведут себя в подобных ситуациях.

Кстати, уклонистов уже пугают уголовной ответственностью с реальным заключением под стражу на максимальный срок до трех лет. А если учесть, что в Литве поговаривают о введении в 2021–2022 году всеобщей воинской обязанности (и для девушек тоже), то есть основания ожидать, что в случае принятия этого решения отток молодежи из страны еще усилится.

Кстати, из всех европейских стран НАТО призыв в вооруженные силы, кроме Литвы, остался только в Дании, Греции, Норвегии и Эстонии.

— Какую опасность для Калининградской области несет осуществленная милитаризация Прибалтики? Есть ли адекватный ответ на подобную недружественную политику?

— Сами по себе силы НАТО в Прибалтике пока относительно невелики. Настораживают тенденции. Постоянно идут военные учения НАТО, в регион на ротационной основе перебрасываются подразделения сухопутных войск и авиации, осваивающие потенциальный театр военных действий. Дело дошло уже до американских стратегических бомбардировщиков B‑52, отрабатывавших бомбометание на полигоне в Эстонии. А они, кстати, являются носителями и ядерного оружия.

В Балтийское море регулярно заходят американские военные корабли, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности и системами противоракетной обороны. Развивается военная инфраструктура НАТО в Прибалтике, отрабатываются и совершенствуются логистические схемы по переброске туда дополнительных сил и средств.

Адекватный ответ один — внимательно отслеживать военную и военно-политическую обстановку и «держать порох сухим», реагируя на происходящее (в том числе и превентивно) в рамках разумной достаточности.

— Эстония зачастую пытается равняться в своем развитии на Финляндию. Происходит ли в этой стране схожий процесс милитаризации?

— Финляндия в 2008 году присоединилась к Силам реагирования (NRF) НАТО. 5 сентября 2014 года Финляндия подписала на саммите НАТО в Уэльсе Соглашение о поддержке войск НАТО в стране пребывания (HNSA), которое позволяет по согласованию с принимающей стороной размещать силы НАТО в Финляндии, а также осуществлять транзит сил НАТО через территорию Финляндии в мирное время, в условиях кризиса или в военное время. В 2015 году это соглашение было ратифицировано парламентом Финляндии. Вооруженные силы Финляндии принимают участие в учениях НАТО, а войска НАТО, в свою очередь, участвуют в учениях на территории этой страны (впервые они высадились в Финляндии на учениях Baltops 2016 в июне позапрошлого года). При этом страна, строя партнерские отношения с НАТО, не намерена вступать в Североатлантический альянс и отказываться от своего нейтрального статуса.

В мае 2017 года посол Финляндии в России Микко Хаутала заявил, что Финляндия не чувствует угрозы со стороны России, и назвал отношения Москвы и Хельсинки стабильными. В этом отличие от Эстонии, где в июле того же года министр обороны Юри Луйк заявлял, что Эстония опасается «великодержавной политики» России и что возможность вторжения на территорию республики «не игра воображения».

И это заявление неединично и вполне укладывается в общую политику Эстонии по отношению к России.

В то же время Финляндия принимает меры к укреплению своей обороноспособности. Так, в феврале 2017 года было принято решение увеличить плановую численность вооруженных сил Финляндии военного времени на 50 тысяч — до 280 тысяч человек (до 2012 года эта численность составляла 350 тысяч). Силы обороны Финляндии мирного времени, то есть сегодняшние, куда скромнее — 22,2 тысячи человек.

Увеличиваются и военные расходы, осуществляются закупки современных вооружений. Например, Финляндия — одна из трех стран за пределами США (наряду с Австралией и Польшей), которые получат на вооружение малозаметные крылатые ракеты класса «воздух-земля» JASSM. Финляндия закупила в Нидерландах 22 американские реактивные системы залпового огня MLRS (к которым она покупает в США высокоточные дальнобойные управляемые ракеты GMLRS) и 100 основных боевых танков Leopard 2A6NL немецкого производства. В США куплены переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер».

В рамках совместного тендера с той же Эстонией Финляндия намерена приобрести южнокорейские 155‑миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 «Тандер», которые считаются самыми популярными и востребованными САУ в мире. Для ВВС страны намечено закупить 64 истребителя общей стоимостью от 7 до 10 миллиардов евро для замены американских истребителей F/A-18 «Хорнет», находящихся на вооружении с 1995 года.

Только что появилась информация, что Пентагон и Госдепартамент США направили на одобрение Конгресса уведомление о намерении продать Финляндии 120 противокорабельных крылатых ракет «Гарпун» и 68 зенитных ракет класса «корабль-воздух» «Си Спэрроу» на общую сумму 735 миллионов долларов. И Конгресс вряд ли будет возражать против этой сделки.

Так что противопоставлять «миролюбивую» Финляндию в плане модернизации вооруженных сил «вооружающейся» Эстонии, несмотря на различия в российско-финских и российско-эстонских отношениях и нейтралитет Финляндии, нет особых оснований.