Ответы армянского радио

В свое время были популярны анекдоты про Армянское радио. Они начинались с банального вопроса, который задают радиослушатели, а далее следовал неожиданный ответ. Например: «Вопрос армянскому радио:

– Могут ли считаться культурными люди, которые не читали Толстого и Достоевского?

Ответ:

– Да, если это те люди, которых читали Толстой и Достоевский».

Про культурных людей и армянское радио мы вспоминаем регулярно, получая в социальных сетях банальные вопросы по теме русских школ. Их часто задают одни и те же люди, не слушая ответов. На это хочется отвечать как Армянское радио – иронией и сарказмом.Иногда – отправлять в короткое эротическое путешествие. Но приходится вновь и вновь давать серьезные ответы. Ниже – отдельные примеры такой переписки. Публикуем мы ее с целью получить обратную связь – советы по содержанию дискуссии, а также сделать доступными для всех наши аргументы.

Нас спрашивают:

– Мы же живем в Латвии! Государственный язык латышский, значит и учиться надо на государственном?

– Это в Латвии в головах людей, получивших ущербное образование и не знающих ничего о большом мире, действует правило «одна страна – один язык обучения». Во всех землях вокруг Латвии это не так. Положительным примером может служить Финляндия, где два государственных языка и параллельно существуют финские и шведские школы. В Бельгии – три школьные системы – на французском, фламандском и немецком языках. Есть страны, где язык меньшинства не является государственным, но на нём идет преподавание в школах. В Словакии это венгерский, в Германии – датский и серболужицские, в Италии – немецкий. Есть страны в Евросоюзе, где бюджет финансирует даже школы с преподаванием на языках недавних иммигрантов – в Германии земельные власти спонсируют образование на русском и турецком языке. При этом, конечно, требование освоения государственного языка никто не отменяет.

– Надо, чтобы всем ученикам были бы обеспечены одинаковые условия. И только образование на латышском способно такие условия обеспечить, поскольку, учась в школе на государственном языке, все выпускники смогут на равных поступать в вузы и претендовать на любую работу в Латвии.

– Лишая русских детей права учиться на родном языке, государство их дискриминирует по отношению к латышским детям, которые учатся в комфортных условиях на родном языке. Естественно, что именно на родном языке легче осваивать специальные предметы, например – математику и физику, без отличного знания которых нереально далее учиться в ряде высших учебных заведениях. Чтобы уравнять шансы большинства и меньшинства на получение хорошего образования, надо не обкрадывать меньшинство, а дополнительно ему помогать. Если бы государство действительно стремилось улучшить знание латышского языка учениками русских школ, то оно бы дополнительно направило в русские школы талантливых, мотивированных и вооруженных современными методиками учителей латышского языка. Вместо этого тупо запрещают преподавать на русском другие предметы.

– Почему сами школьники не выходят на протесты против смены языка обучения? Очевидно, они готовы учиться на латышском языке?

– Школьники выходят, но их не так много. Основу нынешних протестов составляют люди среднего возраста – налогоплательщики – родители учеников. Именно они – заказчики образования и имеют все права требовать от государства той системы образования, которая им приемлема. Именно родители лучше всего знают, как сложно уже сейчас, когда лишь половина предметов преподается на латышском языке, удержать детей от отставания от школьной программы и потери интереса к учебе. Заметную часть участников протестов составляют люди пожилого возраста. И это положительный момент: мудрость поколений и связь с историей нашего народа – на стороне русских школ.

– Зачем протестовать? В этой стране протесты ничего не решают, как власти решили, то и будет.

– В Латвии сложные условия и неразвитое гражданское общество, тем не менее, в последнюю четверть века многое удавалось изменить при помощи акций прямого действия. И если в «Революции зонтиков» 2007 года участвовали в основном латыши, то массовый митинг 1994 года перед приездом Клинтона в Ригу, или необъявленный митинг рижских пенсионеров 1998 года – это дело рук русскоязычной общины. «Революция зонтиков» привела к смене правительства Латвии, а два вышеупомянутых митинга способствовали началу массовой натурализации неграждан. Если говорить о влиянии протестов на образование, то «Школьная революция» 2003–2004 годов и митинги 2014 года предотвратили потерю средних русских школ и обеспечили на 13 лет более-менее устойчивое их существование. Другое дело, что из-за специфических условий Латвии протесты русскоязычной части народа могут быть результативными только тогда, когда они массовы. Цель акций 2018 года в защиту русского образования – единовременный выход на улицы Риги ста тысяч сторонников сохранения русских школ.

– Русские школы – это продукт и пережиток советского времени...

– Школы с русским языком обучения на территории Латвии намного старше самого латвийского государства. В феврале 1789 года в Риге открылось Екатерининское училище. В 1839 году русское учебное заведение было открыто в Якобштадте (Екабпилсе), а в 1841 году – в Митаве (Елгаве). Русские школы работали при всех режимах, в том числе в первый период латвийской независимости.

Наши школы и в будущем должны продолжить обучать детей так, чтобы они хорошо знали оба местных и иностранные языки. Чтобы они любили свою страну – Латвию, – и сохранили историческую память своего народа.

Д

ля этого в субботу, 24 февраля, на рижской Эспланаде у памятника Райнису состоится митинг, посвященный 229-й годовщине Первой русской школы Латвии. Начало – в полдень.

Мы приглашаем родителей с детьми. Мы приглашаем учащихся русских школ и всех, кому важно образование на родном языке, независимо от возраста и национальности.

Подпись под картинкой (врезка): «Чтобы уравнять шансы большинства и меньшинства на получение хорошего образования, надо не обкрадывать меньшинство, а дополнительно ему помогать».