Овощи, фрукты, крупы прогоняют рак

Британские исследователи обнаружили, что ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов, отвечающих за включение и выключение генов, то есть за их активность. Немаловажную роль при этом играют короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК). КЖК повышают уровень таких гистонов и уменьшают количество белка HDAC2, содержание которого ученые связывают с вероятностью возникновения рака. КЖК и гистоны положительно влияют на способность организма бороться с инфекциями и его устойчивость к онкологическим заболеваниям.
КЖК производятся организмом в процессе ферментирования пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы. Диета с высоким содержанием клетчатки способствует активной выработке КЖК, что, в свою очередь, важно для предотвращения рака.
«Короткоцепочечные жирные кислоты — основной источник энергии для клеток в кишечнике, но мы также выяснили, что они влияют на гистоны в геноме», — говорит один из авторов исследования Рейчел Феллоус.
Как отмечают сотрудники Института Бабрахама, исследование позволило выявить новую роль белка HDAC2, связанную с возникновением колоректального рака. По их мнению, в дальнейшем это может поспособствовать созданию нового лекарственного препарата.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.