Русские Латвии 20–х годов: взгляд в колодец времени

Многочисленные исследования советской госбезопасности, коими радует нас сегодня национальная наука, как бы отодвинули в сторону старинные традиции политического сыска. А ведь в ЛР они имели место в самое что ни на есть демократическое парламентское время. Пошелестим же пожелтевшими архивными страницами…

Нищие под колпаком

Казалось бы, при чем национальная безопасность государства и Русская Касса, основанная еще в 1871 году? Однако в перечне «Список русских общ. Организаций» (Латвийский государственный исторический архив, ф. 3235, оп. 1/22, д. 333, л. 10–10–об.)), подготовленном Политическим управлением МВД ЛР, фигурирует и она, базирующаяся на ул. Королевской, 3, под руководством господина Андриянова, и «Общ. помощ. нуждающ. Учащимся — Николаевская 1. Пред. Иванов». Латышских пинкертонов интересовали Больничное общество на Мариинской, 4, Общество русской молодежи на Мельничной, 40, и даже Русский библиотечный кружок фабрики Кузнецова!

На карандаш спецслужб — а вдруг какая нелегальщина? — попали Общество Сестер милосердия под началом госпожи Славинской, Театральное общество во главе с господином Бережанским и даже Общество любителей камерной музыки, руководимое господином Сергеевым–Злотиным. «Не отправить бы в камеру этих любителей?» — наверняка ломали голову ревнители порядка. Старообрядцы, православные приходы, детские приюты — все было перечислено в реестре охранки.

Консул Юденича и архиепископ Иоанн

Опасения компетентных органов независимой ЛР вызывала неподконтрольность пришельцев из бывшей империи:

«Русская эмиграция начала свое существование с того времени, когда Латвия объявила свою независимость, т. е. с 1918 года.

С тех пор немногие русские, нашедшие приют на Латвийской территории, очутившиеся здесь — 1) как случайно осевшие здесь в общем беженском потоке из России, 2) намеренно перебравшиеся сюда и 3) возвратившиеся из плена и т. п., именовались просто беженцами и никакой организации не имели. Некоторое покровительство им оказывали Датский Красный Крест и американские благотворительные общества.

По объявлении Латвии независимым государством бывший русский консул правительства Юденича — ПРЕСНЯКОВ, бывший товарищ прокурора, человек, случайно попавший в Латвию, несколько объединил русских беженцев и при помощи и содействии присяж. пов. Бочагова (ПРИМ.*) оба попали в Учредительное Собрание, организовал Эмигрантский Комитет. Этим актом было положено начало сплочению русской эмиграции. Первым председателем Комитета был избран некий Гудим–Левкович (ПРИМ.**), человек с большими связями, который нахлопотал эмигрантам регулярную помощь от Американской АРА.

Комитет, состоящее при нем общежитие, детский приют и столовая помещались по Гертрудинской улице и, судя по масштабу деятельности и жизни, располагали довольно значительными средствами. Период деятельности Гудим–Левковича следует считать наиболее интенсивным в смысле сплочения эмиграции и вообще русского элемента в Латвии.

Гудим–Левкович сумел править русские общественные силы к участию в работе по изысканию средств. Его ближайшими сотрудниками были пр. пов. Бочагов, Спиридонов, Арх. Иоанн, протоиер. Тихомиров, княжна Ливен (ныне баронесса Гон), Бордонос и др.

После смерти Гудим–Левковича в 1923 г. на его место был избран СПИРИДОНОВ, и с этого времени в эмигрантской среде начались неурядицы, жалобы, ревизии, закончившиеся полным расколом, причем эмиграция распалась на две группы — эмигрантский комитет, переселившийся на Мариинскую ул. д. 4а, и Общество русских эмигрантов в Латвии, обосновавшееся на Мельничной ул. № 40.

Последнее зарегистрировано в общем порядке в Окружном Суде, и председателем его стал некий Григорьев (бывш. Сахалинский вице–губернатор), родственник Преснякова.

В то время как Эмигрантский комитет (Мариинская, 4а) черпает средства для своего существования от американцев и парижской организации — Союза Земств и Городов (Земгор — председ. Хрипунов), причем имеет благотворительные цели — воспитание детей, лечебницу, столовую, курсы сестер милосердия, приют и т. д., он не отказывается и от русско–национальных задач, которые, впрочем, не стоят в противоречии с конституцией Латвии (большое участие в жизни к–та принимает князь Ливен, являющийся ценным звеном в общей цепи, соединяющей латвийских эмигрантов с Европой).

Отколовшееся от к–та Общество русских эмигрантов в Латвии, возглавляемое Григорьевым, является исключительно общественной организацией, которая взята под покровительство Лиги Наций, причем председатель его официально назначен Советником по русским делам на территории Латвии при Верховном комиссаре Лиги Наций по эмигрантскому вопросу г. ГАЛЛОТ».

«Старообрядцы пытались вести самостоятельную политику»

Худо ли, бедно ли, но русские постепенно становились политическим фактором молодой республики. Охранка фиксировала:

«За последнее время в связи с предвыборной кампанией в городскую Думу вполне ясно определились силы и положение русских политических партий. Как уже докладывалось, наиболее крупной… является «национальное объединение русских в Латвии» и входящий в него «Русский национальный союз».

«Объединение» насчитывает до 10 отдельных обществ и союзов (общ. русских врачей, общ. русских инженеров, театральное общество, русский клуб и т. д.).

Следующим н–ром идет «Русский трудовой союз», основанный деп. Бочаговым, Снегиревым, Евгениевым и др. Далее «трудовая партия», возглавляемая деп. Корецким. Наконец, «Общество помощи русским в Латвии», председатель коего является ПРЕСНЯКОВ. Однако в отношении проявленной энергии по поводу предстоящих выборов на первом плане стоит «Русский трудовой Союз» с Бочаговым во главе. В то время как «национальное объединение» и «трудовая партия» за все время ограничились лишь одним предвыборным собранием и самой незначительной агитацией».

«Все собрания были достаточно многолюдны и привлекли… старообрядцев, которые ранее пытались вести самостоятельную политику. «Русское общество в Латвии» пока не проявляет никакой инициативы и совершенно инертно. «Трудовая партия» деп. Корецкого также не собрала сколько–нибудь значительное число членов, и, таким образом, наиболее крупный успех почти можно считать объединительным именно за «Русским трудовым союзом» (деп. Бочагов).

Так как городские выборы являются как бы прелюдией или репетицией общегосударственных выборов и так как нет никаких оснований предположить изменение взаимоотношений между партиями и увеличения предвыборной энергии, то можно почти с уверением сказать, что осенью картины предвыборной кампании будет тоже самым лишь в несколько большом масштабе — на всей территории государства».

(Латвийский государственный исторический архив, ф. 3235, оп. 1/22, д. 333, л. 5)

Шире круг, нацменьшинства!

Некоторые скептики говорили тогда: если наши так пассивны, остается голосовать за евреев. Впрочем, расследование этнического происхождения активистов тогдашних организаций не велось. Назвался русским — будь им!

«В пятницу 22/V 1925 состоялось общее (годичное) собрание членов Русского национального объединения в Латвии. Прибыло на собрание более 20 членов — представителей различных общественных и культурных организаций, входящих в состав объединения. Председателем был избран некий ВАМСГОНД. Был утвержден отчет за 1924 год и выбрано новое правление, в которое вошли: ВИНДЗАРАЙС, ЕВЛОНОВ, ЗИЛЕ, ИОВЛЕВ, КАМКИНА, СПИРИДОНОВ, ШАЛЕТ, ШОЛФЕЕВ, ЭРН, НИКИТИН и НИКАНОРОВ, а равно кандидаты к ним и ревизионная комиссия».

«В обществе русских эмигрантов (Мельничная, 40) в среду 17/V.1925 было собрание, в котором произведены выборы в правление. Избраны председателем ГРИГОРЬЕВ (бывший вице–губернатор), ЖИВОТОВСКИЙ, ПАНОВ, МОНОСНЕВЕРСКИЙ, СЕВЕРСКИЙ и ревизионная комиссия. В воскресенье 24 мая в помещении школы по Люцинской ул. д. № 13 состоялся реферат под председательством члена Сейма БОЧАГОВА. Читал доклад Русского трудового союза Евгениев «О значении парламентарного строя». Публики было достаточно. Таким образом, деятельность русских политических партий и общественных организаций начинает оживать, готовясь к предстоящим выборам.

Русская трудовая партия (деп. КОРЕЦКИЙ) и старообрядцы (КАЛИСТРАТОВ) работают преимущественно в провинции».

(Латвийский государственный исторический архив, ф. 3235, оп. 1/22, д. 333, л. 8

«Нансеновские» подёнщики советского полпредства

Весьма значительная часть русских в Латвии начала 20–х годов избирательных прав не имела — ибо располагала т. н. «нансеновскими паспортами», выданными по инициативе известного полярного исследователя и филантропа Фритьофа Нансена для лиц, оказавшихся за пределами распавшихся государств.

«В развитие общего положения эмигрантского вопроса необходимо отметить крайнее недовольство эмигрантов — представителем их комитета СПИРИДОНОВЫМ, который проявляет чисто деспотические начала как в управлении делами комитета, так и в расходовании средств к–та, получаемыми СПИРИДОНОВЫМ от американцев и от Нансенского комитета расходуются почти бесконтрольно. Если эмигрантский вопрос и не беспокоит в настоящее время латвийские правящие сферы, то только потому, что большинство эмигрантов, проживающих здесь, устроились у советского Внешторга по разгрузке в экспортной гавани. Желательно было бы проверить личности тех, кто работает там в качестве поденных рабочих. Еще в прошлом году торговый представитель СССР ЮЗБАШЕВ (ныне полномоченный в Италии) предложил план «приручения» эмигрантов — давать им работу по разгрузке (поденно) и постепенно «обрабатывать» их в советском духе. Этот план был одобрен АРАЛОВЫМ (ПРИМ. ***), и действительно ныне значительное количество эмигрантов (с нансеновскими паспортами) близки к принятию советской платформы.

Равно желательно выяснить личность некоего СЕМЕНОВА, проживающего по Столбовой улице в доме Лавцевича. О СЕМЕНОВЕ поступили интересные сведения как об авантюристе политического характера. Только что получены сведения, что в русской среде крайне живо обсуждается новость — В. К. Николай Николаевич согласился стать во главе всей русской эмиграции. Ожидают директивы из Парижа».

(Латвийский государственный исторический архив, ф. 3235, оп. 1/22, д. 333, л. 6–6(об.))

«Представляет прекрасный материал для агитации»

14 февраля 1927 года Политическое управление получило «Агентурный листок № 18 — Сообщение о русских эмигрантах». За подписью осведомителя Яниса излагалось положение 20 тысяч человек. Их разделили следующим образом:

«1) члены Эм. К–та и примыкающие к ним; к этому разряду принадлежат лица с ярко выраженной русско–национальной идеологией, но зато и более нуждающиеся и поэтому и более послушные тем лицам, которые занимают в К–те правящие места.

2) члены Общества русских эмигрантов в Латвии и тяготеющие к ним; к этому разряду принадлежат лица более свободомыслящие, кое–как устроившиеся или мечтающие переселиться куда–либо при помощи Лиги Наций.

3) т. н. дикие, не состоящие ни в той, ни в другой организации. К этому разряду принадлежат лица уже прочно устроившиеся, материально обеспеченные и ожидающие принятия их в Латвийское или другое подданство.

Кроме того, если говорить о русской эмиграции, то необходимо упомянуть о русском национальном объединении, в которое входят: 1) Русский национальный союз, 2) Учительский союз, 3) Русск. Театр. Общество, 4) Русские студенческие организации и 5) те же эмигранты и пр. Все данные организации аполитичны, преследуют исключительно культурно–просветительские цели и связаны лишь единством языка, единством культуры и русского быта и отдаленными надеждами на лучшее будущее. В подавляющем большинстве лиц русская эмиграция мало обеспечена материально и, не чувствуя под собой почвы, на которой стоит всякий Латвийский подданный, представляет прекрасный материал для всякого рода агитации — политической, духовной, материальной и криминальной. Этим пользуются, между прочим, и местные сов. работники, которые через третьих лиц предлагали работу, при непременном условии записаться в компартию.

Немедленно выдается красный билет, и лицо считается вступившим в компартию. Эмигранты, en masse, cвязей с заграницей не имеют, так как поглощены заботой о насущном куске хлеба. Зато верхи, вращающиеся в обществе, находятся в непрерывной связи с Парижем, Берлином и Америкой».

(Латвийский государственный исторический архив, ф. 3235, оп. 1/22, д. 333, л. 18–18–об.)

Так они и жили, маленькие люди тяжелой судьбы, не сознавая, что самое страшное еще ожидает их — и «патронаж» лимитрофной охранки покажется им отеческой заботой. Кстати, спасибо и неизвестным солдатам невидимого фронта — без них бы мы не посмотрели в колодец времени, увидев в глубине собственное отражение.

ПЕРСОНЫ:

(*) Александр Семенович Бочагов (1885–1952) — титулярный советник, мировой судья, в августе 1917 г. избран от Русского национал–демократического союза в Рижскую думу. Участвовал в Народном совете, провозгласившем независимость Латвии, был депутатом Учредительного собрания и I Cейма. В 1918–1940 гг. служил юрисконсультом 3–го Рижского общества взаимного кредита. После советизации Латвии — нотариус, адвокат. Теми же занятиями зарабатывал в период германской оккупации. В 1946 г. исключен из коллегии адвокатов, продолжив являться юрисконсультом коммунального треста.

(**) Константин Георгиевич Гудим–Левкович (1871––1922) — выходец из генеральского рода. Офицер лейб–гвардии Гродненского гусарского полка. Председатель комитета по устройству приютов для детей Георгиевских кавалеров. В эмиграции в Англии, с 1920–го в Латвии, учредитель комитета по делам русских эмигрантов.

(***) Семен Иванович Аралов (1880–1969) — выходец из купечества, участник Русско–японской и Первой мировой войны, штабс–капитан, награжден пятью орденами. С сентября 1918 г. член Реввоенсовета РСФСР, член Ревтрибунала. С 1921 г. на дипломатической работе — полпред в Литве (Ковно), Турции (Анкара). В 1923–1925 гг. полпред в Латвии. В декабре 1924 г. организовал в Риге выступление Маяковского. Затем на хозяйственных должностях. В 1936 г. арестован, приговорен к расстрелу. В 1939 г. освобожден, реабилитирован. Участник Великой Отечественной войны, начавший ее рядовым ополчения и закончившим полковником интендантской службы. С 1946 г. на партработе, с 1957 г. на пенсии. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Николай КАБАНОВ.

Советский полпред Семен Аралов.

Князь Анатолий Павлович Ливен.

Нансеновский паспорт уроженки местечка Ливенгоф Витебской губернии (ныне Ливаны).

Рижский порт: здесь эмигранты зарабатывали на кусок хлеба.