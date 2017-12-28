Ожирение ведет к раку крови

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Анатолий Тарасов
10:12 28.12.2017
Техно / Наука

Ученые из США выяснили, что ожирение оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Путем проведения опытов на мышах исследователи выяснили, что ожирение создает нагрузку на так называемые гемопоэтические стволовые клетки, или гемоцитобласты, расположенные в тканях красного костного мозга внутри полостей большинства костей.

 

Структура клеток у страдавших ожирением мышей изменялась, что вело к снижению их приспособляемости в долгосрочной перспективе. При этом даже после того, как ученые посадили мышей на диету и вернули их вес в норму, часть структурных изменений сохранилась.

 

Авторы работы предполагают, что эти изменения связаны с повышенной экспрессией гена Gfi1, которую, в свою очередь, вызывает оксидативный стресс организма при ожирении. По мнению ученых, в дальнейшем это открытие поможет выяснить, как образ жизни человека, в частности, его питание, связан с процессом образования кровяных клеток и развитием рака крови.

РИА Новости / Фото
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