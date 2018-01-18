Пабрикс: именно из-за нас в Европарламенте поднята тема российской пропаганды! (17)

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Виталий Вавилкин
20:20 17.01.2018
Политика

Обсуждение российской пропаганды на территории Европейского союза, а также «вмешательства» России в выборы на территории других государств стало темой обсуждения очередной сессии Европейского парламента.

Благодаря стараниям стран Балтии в Европейском парламенте сегодня начали обсуждать вопрос российской пропаганды на территории стран ЕС, а также периодическое вмешательство России в выборы других государств.

 

Такое мнение выразил сегодня бывший министр обороны, евродепутат от Латвии Артис Пабрикс.

 

«В Европарламента рассматривают влияние пропаганды России на Европейский Союз. В большой степени, мы — балтийцы, добились актуализации этой темы», — с гордостью отметил политик.

 

Радостной новостью поделился и евродепутат от нацблока Роберт Зиле, процитировавший часть своей речи в ЕП для своих подписчиков в Твиттер.

 

По его словам, часть лжи, которую распространяет Россия, создается даже не людьми, но генерируется российскими компьютерными программами.

 

“У компьютеров нет прав на свободу слова. Такое право есть только у людей”, — говорил он сегодня во время своего выступления в Страсбурге.

 

Как сообщалось, в конце минувшего года Google, Facebook и Twitter обнародовали данные о вмешательстве России в выборы в США. Компании утверждают, что в сети публиковались миллионы постов с фальшивых аккаунтов, которые курировало «Агентство интернет-исследований». Новые данные появились накануне слушаний в американском конгрессе, где интернет-гиганты должны пояснить, почему их платформы не препятствовали распространению дезинформации.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (17)
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Вот ведь как 20:32 17:01:2018

Вот именно из за такихдебилов и возникают в мире проблемы

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Latviešu patriots 20:34 17:01:2018

Artis Pabriks un Roberts Zīle malači! Tā turpināt. Ir jāatmasko krievija.

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Вот ведь как 20:41 17:01:2018

Выглядит так, что все Latviešu patriots полныеидиоты

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Latviešu patriots 20:47 17:01:2018

Ko, taisnība nepatīk! Acīs kož?!

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Ага, редкостные 20:49 17:01:2018

В их понимании, патриотизм, это кто громче гавкнет на Росси, при этим, происходящее в Латвии их абсолютно не интересует.

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СССР 20:54 17:01:2018

Глист патриот лезь незад в зад!

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Так ведь 22:04 17:01:2018

Именно за ЭТО платит в КОНВЕРТАХ дядя СОРОС!

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Да. Патриотсу. 22:31 17:01:2018

Ну я всё больше убеждаюсь Ты д у р а к.

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Latviešu obsos 23:11 17:01:2018

Удивительная вещь человеческие сознание - если индивидууму импонирует некая точка зрения, он будет игнорировать те данные, которые ее опровергают.

PS patriots, не пытайся понять- тебе это не дано

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:-/ 22:14 17:01:2018

Нашёл, чем гордиться, дурилка...

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Latviešu patriots 22:20 17:01:2018

Protams ka lepojos ar tiem, kas cīnās pret kremļa propogandu.

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А, 22:31 17:01:2018

Где твоё. Atbalstu100 % Программу поменяли, зряплату понизили?

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Да. Патриотсу. 22:33 17:01:2018

Ты совсем дурак?

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Бээ 22:58 17:01:2018

Зачем отвечать это скoтинке?
Пусть квaкает!
Нaши веpнутся- как cвинья визжaть будет!
Пидopас.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 22:40 17:01:2018

Гниды сами не пропадают, их надо выводить...
Эта рискует оказаться не в тренде через пару лет.

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Хозяин ваньки и патриотса 23:14 17:01:2018

Ф.М. Достоевский. Дневник писателя, сентябрь-декабрь 1877 г.

«Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! — писал в 1877 году Достоевский. — Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь именно с того, что выпросят у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.
Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени».
Может, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее.
О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению.
Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации.
У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в (…страну по вкусу…) и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний (…фамилию по вкусу…) согласился наконец принять портфель президента совета министров.
России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества…
Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство».

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Latviešu patriots 23:39 17:01:2018

Dostojevskis protams nebija slikts rakstnieks, tomēr nacionālajā jautājumā galīgs oluhs. Uzlicis sev uz acīm klapes un viss.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

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