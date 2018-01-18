Обсуждение российской пропаганды на территории Европейского союза, а также «вмешательства» России в выборы на территории других государств стало темой обсуждения очередной сессии Европейского парламента.

Благодаря стараниям стран Балтии в Европейском парламенте сегодня начали обсуждать вопрос российской пропаганды на территории стран ЕС, а также периодическое вмешательство России в выборы других государств.

Такое мнение выразил сегодня бывший министр обороны, евродепутат от Латвии Артис Пабрикс.

«В Европарламента рассматривают влияние пропаганды России на Европейский Союз. В большой степени, мы — балтийцы, добились актуализации этой темы», — с гордостью отметил политик.

Радостной новостью поделился и евродепутат от нацблока Роберт Зиле, процитировавший часть своей речи в ЕП для своих подписчиков в Твиттер.

По его словам, часть лжи, которую распространяет Россия, создается даже не людьми, но генерируется российскими компьютерными программами.

“У компьютеров нет прав на свободу слова. Такое право есть только у людей”, — говорил он сегодня во время своего выступления в Страсбурге.

Как сообщалось, в конце минувшего года Google, Facebook и Twitter обнародовали данные о вмешательстве России в выборы в США. Компании утверждают, что в сети публиковались миллионы постов с фальшивых аккаунтов, которые курировало «Агентство интернет-исследований». Новые данные появились накануне слушаний в американском конгрессе, где интернет-гиганты должны пояснить, почему их платформы не препятствовали распространению дезинформации.