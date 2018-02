По словам политика, невзирая на спорт, Латвия все равно не перестанет верить канадским военным, размещенным в Латвии в рамках миссии НАТО.

“Несмотря на хоккей, мы больше всего верим канадскому военому контингенту в Латвии”, — написал политик в своем микроблоге Твиттер.

Despite of Ice Hockey losewe trust Canadian military contingent in Latvia the most!:)