Пабрикс: невзирая на хоккей, канадские военные Латвию не подведут!(26)

Лента новостей
Гусельников: чувствую себя легко, только охрану нанял и постараюсь не ездить в Латвию Продукты, которые нужно есть на ночь, чтобы похудеть Кучинскис отчитывается в Брюсселе: борьба с коррупцией – не быстрый процесс Несокрушимая и легендарная. Красная. Латышская… Минфин США анонсировал новые санкции против России Возмущенная мать: врач выкинул из больницы мальчика с “критическими” анализами Полиция проверяет заявление Малыгиной о пропаже драгоценностей Независимость Эстонии: попытка № 1 Римшевич сознался: скандальное фото на охоте — не фотошоп
Eще в разделе
Гусельников: чувствую себя легко, только охрану нанял и постараюсь не ездить в Латвию Полиция проверяет заявление Малыгиной о пропаже драгоценностей Просмотр телевизора ведет к тромбозу Латвийская актриса: почему я должна учить ребенка, что он может выбрать свой пол? Панин: Россия страна рабов, быдла и хамов!
Виталий Вавилкин
17:45 23.02.2018
Lifenews / Интересно

Евродепутат от Латвии Артис Пабрикс поспешил подбодрить поклонников сборной Канады по хоккею, которая уступила сегодня Германии в полуфинале Олимпийских игр.

По словам политика, невзирая на спорт, Латвия все равно не перестанет верить канадским военным, размещенным в Латвии в рамках миссии НАТО.

 

“Несмотря на хоккей, мы больше всего верим канадскому военому контингенту в Латвии”, — написал политик в своем микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, хоккеисты сборной Германии сенсационно победили команду Канады в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч завершился со счётом 4:3. В финале немцы встретятся с россиянами.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (26)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Апис 17:56 23:02:2018

Дурак.

« ответить
Profile_default
54 18:20 23:02:2018

Вот такие дебилы от имени вас граждан латвии и разговаривают на международном уровне

« ответить
Profile_default
ин-на 19:17 23:02:2018

абсолютный, причем! неужели большинство аборигенов такие же, если его выбрали?

« ответить
Profile_default
Знак Зодиака 17:58 23:02:2018

Ну дурак - дураком!
Ты ему про то, что жену себе дуру взял, а он что пиво сегодня кислое.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 18:02 23:02:2018

о бляяять идиот!

« ответить
Profile_default
красиво 18:02 23:02:2018

Пациент созрел

« ответить
Profile_default
Не понимаю 18:03 23:02:2018

Зачем он труселя просиживает в ЕП ? Как был клоуном , так им и остался.

« ответить
1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)