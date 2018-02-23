Евродепутат от Латвии Артис Пабрикс поспешил подбодрить поклонников сборной Канады по хоккею, которая уступила сегодня Германии в полуфинале Олимпийских игр.

По словам политика, невзирая на спорт, Латвия все равно не перестанет верить канадским военным, размещенным в Латвии в рамках миссии НАТО.

“Несмотря на хоккей, мы больше всего верим канадскому военому контингенту в Латвии”, — написал политик в своем микроблоге Твиттер.

Despite of Ice Hockey losewe trust Canadian military contingent in Latvia the most!:) — Artis Pabriks (@Pabriks) 23 февраля 2018 г.

Как сообщалось, хоккеисты сборной Германии сенсационно победили команду Канады в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч завершился со счётом 4:3. В финале немцы встретятся с россиянами.