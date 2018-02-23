По словам политика, невзирая на спорт, Латвия все равно не перестанет верить канадским военным, размещенным в Латвии в рамках миссии НАТО.
“Несмотря на хоккей, мы больше всего верим канадскому военому контингенту в Латвии”, — написал политик в своем микроблоге Твиттер.
Despite of Ice Hockey losewe trust Canadian military contingent in Latvia the most!:)— Artis Pabriks (@Pabriks) 23 февраля 2018 г.
Как сообщалось, хоккеисты сборной Германии сенсационно победили команду Канады в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч завершился со счётом 4:3. В финале немцы встретятся с россиянами.
Дурак.« ответить
Вот такие дебилы от имени вас граждан латвии и разговаривают на международном уровне« ответить
абсолютный, причем! неужели большинство аборигенов такие же, если его выбрали?« ответить
Ну дурак - дураком!« ответить
Ты ему про то, что жену себе дуру взял, а он что пиво сегодня кислое.
о бляяять идиот!« ответить
Пациент созрел« ответить
Зачем он труселя просиживает в ЕП ? Как был клоуном , так им и остался.« ответить