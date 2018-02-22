LETA

Депутат Европарламента, бывший министр обороны, а также иностранных дел Латвии Артис Пабрикс благодарит США за вовремя оказанную Латвии моральную поддержку, ссылаясь на заявление Госдепартамента.

«Спасибо Госдепартаменту США за поддержку в такой трудный момент», — сказано в сообщении политика, опубликованного в сети микроблогов Twitter.

Как говорится в заявлении Госдепартамента, США многие годы сотрудничают с Латвией в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими угрозами международной безопасности.

«США продолжат оказывать помощь правительству Латвии, Комиссии рынка финансов и капитала и правоохранительным органам в их усилиях, направленных на обеспечение стабильного и хорошо регулируемого финансового сектора. США совершенно уверены в том, что правительство Латвии предпримет необходимые шаги, чтобы обеспечить доверие к банковскому и финансовому сектору», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Пабрикс указал, что скандал с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича может быть «работой» спецслужб соседнего государства. Также, по мнению политика, задержание Римшевича может быть вопросом гораздо большим, нежели просто коррупционным скандалом.

«Можно понять позицию KNAB, но можно в этом усмотреть не только коррупционный вопрос. Если следствие ошибется...страшно представить, какими могут быть последствия. Есть много вопросов. Неведение может угрожать нашей стране. Кому верить? Гусельникову или Римшевичу? Ни тому, ни другому, или обоим? Международная кампания нарастает», — написал Пабрикс.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

Комиссия рынка финансов и капитала в конце недели временно приостановила платежи клиентов в ABLV Bank.

Также в конце прошлой недели по подозрению в вымогательстве взяток был задержан президент Банка Латвии Илмар Римшевич.