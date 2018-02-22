Пабрикс отблагодарил США за помощь Латвии(7)

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LETA
Герман Бергер
22:30 21.02.2018
Политика / Политики

Депутат Европарламента, бывший министр обороны, а также иностранных дел Латвии Артис Пабрикс благодарит США за вовремя оказанную Латвии моральную поддержку, ссылаясь на заявление Госдепартамента.

«Спасибо Госдепартаменту США за поддержку в такой трудный момент», — сказано в сообщении политика, опубликованного в сети микроблогов Twitter.

 

Как говорится в заявлении Госдепартамента, США многие годы сотрудничают с Латвией в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими угрозами международной безопасности.

 

«США продолжат оказывать помощь правительству Латвии, Комиссии рынка финансов и капитала и правоохранительным органам в их усилиях, направленных на обеспечение стабильного и хорошо регулируемого финансового сектора. США совершенно уверены в том, что правительство Латвии предпримет необходимые шаги, чтобы обеспечить доверие к банковскому и финансовому сектору», — сказано в сообщении.

 

Напомним, ранее Пабрикс указал, что скандал с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича может быть «работой» спецслужб соседнего государства. Также, по мнению политика, задержание Римшевича может быть вопросом гораздо большим, нежели просто коррупционным скандалом.

 

«Можно понять позицию KNAB, но можно в этом усмотреть не только коррупционный вопрос. Если следствие ошибется...страшно представить, какими могут быть последствия. Есть много вопросов. Неведение может угрожать нашей стране. Кому верить? Гусельникову или Римшевичу? Ни тому, ни другому, или обоим? Международная кампания нарастает», — написал Пабрикс.

 

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

 

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

 

Комиссия рынка финансов и капитала в конце недели временно приостановила платежи клиентов в ABLV Bank.

 

Также в конце прошлой недели по подозрению в вымогательстве взяток был задержан президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (7)
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лизуну 23:02 21:02:2018

Пабрикс, твой зализ защитан! Лижи ыщО!

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молодец! 23:27 21:02:2018

Правильно! Спасибо им за помощь. Надо помочь ещё всех наших олигархов отправить в пыточную камеру секретной тюрьмы ЦРУ и заставить вернуть в бюджет всё награбленное. Бизнес должен быть цывилизованый, а у нас гопник на фарцовщике в хозяевах жизни и все в их рабстве за еду и крышу.

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Latviešu patriots 00:29 22:02:2018

Atbalstu Pabrika teikto. Gluži manas domas!

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шери 07:25 22:02:2018

Пабрикс благодарит США за вовремя оказанную Латвии моральную поддержку,=========Подхалимство ,,униженных,, подлиз,это неотьемлемая черта правящих у власти. Подлиз защитан! ))))

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Latviešu patriots 07:36 22:02:2018

Draugiem par atbalstu var un vajag pateikt paldies!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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