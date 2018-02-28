Пабрикс бьёт тревогу: «писающий мальчик» — замёрз!(7)

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LETA
Герман Бергер
20:20 28.02.2018
Политика / Политики

Морозы, установившиеся в феврале на территории Европы, стали неприятным сюрпризом для многих жителей, особенно беженцев из жарких стран, в массовом порядке проживающим в европейской столице Брюсселе, об этом в своем аккаунте в Twitter написал евродепутат Артис Пабрикс.

«В Брюсселе -6, беженцы в шоке и бастуют. Всемирноизвестный писающий мальчик кажется, тоже еле функционирует, не работают фонтаны», — написал Пабрикс.

 

Как сообщалось, атмосферные массы из Сибири принесли в европейские страны аномально холодную для их широт погоду. Аномальный мороз пришел и в Латвию.

 

Февраль в Латвии закончится самыми сильными нынешней зимой холодами, предупреждают синоптики.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (7)
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Сергей 20:26 28:02:2018

Пабрикушка а как у тебя все нормально ? А то очень переживаем как у тебя с мочеиспусканием дебил

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«В Брюсселе -6, беженцы в шоке и бастуют. 20:32 28:02:2018

Бастуют против морозов? Или Пабрикс такой косноязычный ?

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Цыник 20:45 28:02:2018

Пабрикушкин целый день пипиську памятнику отогревал, догодайтесь как. Жалко L. Pedriotsa не было рядом, тот с радостью бы присоеденился..

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ыыы 20:53 28:02:2018

Latviešu patriots в адажах пацанам пиписьки отогревает

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шери 21:08 28:02:2018

писающий мальчик кажется, тоже еле функционирует, не работают фонтаны», — написал Пабрикс.===========Жизнь потеряла всякий смысл,, замерзая на лету,,?

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из россии с любовью 21:39 28:02:2018

рука путина и его дьявольское дыхание

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

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