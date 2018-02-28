LETA

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Морозы, установившиеся в феврале на территории Европы, стали неприятным сюрпризом для многих жителей, особенно беженцев из жарких стран, в массовом порядке проживающим в европейской столице Брюсселе, об этом в своем аккаунте в Twitter написал евродепутат Артис Пабрикс.