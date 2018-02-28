«В Брюсселе -6, беженцы в шоке и бастуют. Всемирноизвестный писающий мальчик кажется, тоже еле функционирует, не работают фонтаны», — написал Пабрикс.
Как сообщалось, атмосферные массы из Сибири принесли в европейские страны аномально холодную для их широт погоду. Аномальный мороз пришел и в Латвию.
Февраль в Латвии закончится самыми сильными нынешней зимой холодами, предупреждают синоптики.
Пабрикушка а как у тебя все нормально ? А то очень переживаем как у тебя с мочеиспусканием дебил« ответить
Бастуют против морозов? Или Пабрикс такой косноязычный ?« ответить
Пабрикушкин целый день пипиську памятнику отогревал, догодайтесь как. Жалко L. Pedriotsa не было рядом, тот с радостью бы присоеденился..« ответить
Latviešu patriots в адажах пацанам пиписьки отогревает« ответить
писающий мальчик кажется, тоже еле функционирует, не работают фонтаны», — написал Пабрикс.===========Жизнь потеряла всякий смысл,, замерзая на лету,,?« ответить
рука путина и его дьявольское дыхание« ответить