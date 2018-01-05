«29 декабря Министерство экономики поделилось оптимистичной новостью: рост латвийской экономики в 2017 году был заметно быстрее, чем в предыдущие. Прогнозируемая цифра роста ВВП — минимум 4,5%, — пишет Юрис Пайдерс в «Неаткариге».

Минэкономики наконец нашло главного инвестора, который двинет латвийскую экономику — «инвестиции» еврофондов. В 2018 году сохранится быстрый рост, а ВВП, по прогнозам экспертов министерства, может вырасти на 4,2%.

Это полное оптимизма сообщение Минэкономики распространило, видимо, чтобы рассеять пессимизм тех, кто озаботился прочититать опубликованные 18 декабря 2017 года Советом по фискальной дисциплине «Сообщение о фискальной долгосрочности 2017-2037».

Из официальных прогнозов Еврокомиссии видно, что обещания трубадуров латвийской правящей коалиции о долгом и быстром росте в размере 5% на протяжении следующих двадцати лет – это полный блеф, ложь, сказка, построенная на фальши и выдумках.

Еврокомиссия прогнозирует, что средний реальный прирост ВВП Латвии в будущие 20 лет не превысит 2% в год.

Министры латвийского правительства не могут взять и заявить, что эксперты Еврокомиссии ничего не смыслят в экономике. Поэтому на помощь приходит Совет по фискальной дисциплине, который рискует парировать пессимизм ЕК аргументами, чтобы доказать, что средний прирост ВВП Латвии в следующие двадцать лет будет выше, не меньше, чем 2,7% в год.

Конечно, даже эксперты Совета по фискальной дисциплине Латвии не могут закрыть глаза на очевидные вещи: «Демографические прогнозы свидетельствуют, что число жителей Латвии продолжит снижаться, и это означает, что все меньшему количеству жителей придется принимать на себя бремя госдолга и обеспечивать соответствующее качество общественных услуг».

Сценарий Совета по фискальной дисциплине предусматривает постепенное снижение числа жителей на 1,1% в год. В то же время «принимается, что снижение уровня занятости будет компенсироваться за счет роста производительности - в среднем, на 2,4% в год. Это следует из допущения, что латвийская экономика будет направлена на товары и услуги высокой добавочной стоимости».

Вроде бы все хорошо, но Совет по фискальной дисциплине не может отрицать, что в Латвии плохие показатели здоровья жителей.

Показатель здоровых лет жизни от рождения у латвийских мужчин (51,8) и женщин (54,1) был самым низким в ЕС.

Так как из Латвии, в основном, уезжают молодые люди трудоспособного возраста (25-35 лет), то возраст среднего работника в Латвии будет расти. А чем старше сотрудник, тем больше он использует больничные. Надеяться, что при таких условиях производительность (количество работы, которое совершает работник за единицу времени) будет постоянно расти, просто глупо.

Это не может отрицать даже Совет по фискальной дисциплине: «Плохое здоровье негативно влияет на преспективы экономического роста».

Но совет надеется, что правительство сделает что-то такое, что здоровье всех жителей Латвии вдруг резко улучшится! Если так сделать, то рост не замедлится!

Но главное. Сценарий Совета по фискальной дисциплине о среднем росте на 2,7% в год исполнится только в том случае, если в Латвию продолжит поступать в растущем объему финансирование еврофондов: «иностранная финансовая помощь, которая каждый год, в среднем, дает более 4% от ВВП, останется стабильной».

А если иностранная финансовая помощь не вырастет, а даже снизится, то исполнить оптимистичный прогноз 2,7% невозможно!

Латвия стала паразитом, который присосался к еврофондам и может сохранять стабильность, только повышая дозу высосанных ресурсов.

Но даже если разбить пессимистичные прогнозы Еврокомиссии, даже если принять, что обещанный средний прирост в 2,7% реален, такого темпа не хватит, чтобы быстро достигнуть средних показателей по ЕС. Даже с ежегодным ростом в 2,7% до 2037 года повышение расходов Латвии на здоровье и социальную защиту до 75% от среднего показателя по ЕС невозможно, если не повышать постоянно дефицит госбюджета и госдолг.

Возможно, пришел последний срок договориться, что лучший подарок на столетие государства – не соревноваться, какое министерство потратит больше налогов, к месту и не к месту поминая юбилей, а отказаться от вранья про экономические перспективы Латвии. Пришел последний срок латвийскому обществу вместе сформулировать такие цели на будущее, которые не будут связаны с невозможным экономическим ростом».