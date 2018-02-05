Пайдерс: Латвия жива инвестициями России. США деньги выводят. Кто союзник?(7)

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Тимур Пушкарев
14:21 05.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Хотя в 2017 году поток прямых иностранных инвестиций в Латвию возобновился (пока обобщены данные за три квартала 2017 года), налицо весьма неприятная тенденция. Остаток прямых инвестиций США, в сравнении с 2016 годом, уменьшился на 40 миллионов евро, — пишет Юрис Пайдерс в «Неаткариге», перевод Press.lv.

Какие же страны мы должны благодарить за то, что тысячи жителей Латвии могут найти работу на земле своих предков? Каким олигархам латышам сказать «спасибо», что не приходится уезжать в поисках работы и счастья на чужбину?

 

Может быть, это наши союзники? Инвесторы наших военных партнеров, у которых мы ежегодно на десятки миллионов евро закупаем бронемашины и снаряжение? Может быть, это представители стран, эксперты которых подбивают Латвию на враждебные кампании против соседей на востоке?

 

Откройте обобщенную Банком Латвии статистику потока прямых иностранных инвестиций (bank.lv). В течение двух последних лет остатки прямых иностранных инвестиций в Латвии возросли на 882 миллиона евро. Остатки прямых российских инвестиций возросли на 317 миллионов евро и составляли 36% суммарного роста прямых инвестиций.

 

Однако большая часть российских инвесторов из-за риска различных санкций предпочитает инвестировать в Латвию не напрямую, а с использованием какого-либо посредника — страны-члена ЕС, в которой благоприятное отношение к инвесторам, прогнозируемая внешняя политика и оптимальный налоговый режим. Так, к примеру, «Уралвагонзавод» инвестиции в Латвию направляет не прямиком с Урала. Крупным инвестором в Латвию является компания UVZ International (или Uralvagonzavod International), зарегистрированная в Люксембурге.

 

Вместе с этим российские и связанные с Россией инвестиции составляют намного большую часть, чем прямые российские инвестиции. Если подсчитать сделанные в течение двух последних лет прямые инвестиции в Латвию из Люксембурга и России, то получится 682 миллиона евро. Остатки прямых иностранных инвестиций в Латвию за два года возросли на 882 миллиона евро. Российские и люксембургские прямые инвестиции возросли на 682 миллиона евро.

 

Российские и люксембургские инвестиции в целом обеспечили 77% роста прямых иностранных инвестиций в Латвию за последние два года.

 

Разумеется, все люксембургские инвестиции нельзя причислять только к связанному с Россией бизнесу. Но даже по самой пессимистичной оценке, связанные с российским бизнесом прямые иностранные инвестиции обеспечили, как минимум, 50% роста остатка иностранных инвестиций.

 

Таким образом, независимо от нашего отношения к Крыму, украинскому конфликту и другим событиям последних двух лет, Россия и связанный с Россией бизнес обеспечивали стабильность экономики Латвии. Такие высокие проценты экономического роста, которыми правительство Латвии гордится на европейском и мировом уровне, были возможны только благодаря нескольким богатым людям из России, включившим Латвию в круг своих частных интересов.

 

Эти нюансы необходимо осознать, прежде чем принимать решения о поддержке возможных санкций против лиц из опубликованного на днях администрацией президента США Дональда Трампа т.н. «путинского списка». Следует ли в Латвии устанавливать запрет на въезд, блокировку счетов в отношении крупнейших инвесторов в Латвию, которые обеспечивают работу тысячам жителей страны?

 

Один из внесенных в список Трампа «российских олигархов» перенес в Латвию производство водки Moskovskajа и Stoļičnaja. Это позволило Латвии в 2016 году стать восьмым по величине экспортером водки в мире. Россия в 2016 году экспортировала своей водки на 122 миллиона долларов США, а Латвия в 2016 году экспортировала произведенной в Латвии «русской» водки на 70 миллионов долларов США. Общие доходы Латвии от экспорта крепких алкогольных напитков превышают 300 миллионов долларов США в год.

 

Правда, здесь необходимо отметить, что выбор производить в Латвии марки водки, в названиях которых есть ссылка на Россию, — это не филантропия. Это бизнес. Против произведенной в Риге водки Moskovskajа нельзя ввести санкции, потому что это изделие ЕС. Для того чтобы бизнес был успешным, его нужно было перенести в любую страну-участницу ЕС, и он может быть перенесен в любую страну-участницу ЕС, если Латвия установит осложнения для инвесторов.

 

Принимая во внимание успехи производства водки в Латвии, эстонские переговорщики уже неоднократно озвучивали все более и более заманчивые предложения по льготам и призывали перенести производство водки и других алкогольных напитков из Латвии в Эстонию.

 

В то же время США начинают эвакуировать инвестиции из Латвии, а Трамп от своих самых верных союзников потребовал закупать еще больше американского оружия.

 

От введения санкций против включенных в «путинский список» предпринимателей США не понесут никаких убытков, в свою очередь, для Латвии они будут огромными.

 

Было бы нормально начать поддерживать политику дополнительных санкций США только после того, как прямые инвестиции США превысят объем накопленных инвестиций российских компаний в экономику Латвии.

 

Это нормально, что для президента США Америка на первом месте. Но для правительства Латвии на первом месте должны быть интересы не Америки, а Латвии».

press.lv / Фото LETA
Комментарии (7)
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ин-на 14:33 05:02:2018

в ***опу подпиндосовских шавок!

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экономист 14:41 05:02:2018

в **** опу цензуру вестей!

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хуторянен 16:01 05:02:2018

ПАЙДЕРС ШТАТНЫЙ ПУТИНОСОС

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Хутору 16:26 05:02:2018

Если ты такой умный, чего же ты такой нищий?

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Александр Шерстобитов 16:28 05:02:2018

Россия не вкладывает, а кладёт на Латвию.

Если кто забыл, что такое Россия, вспомните Грузию, Крым и Донбас. Вкладывает она!!! Чтобы избежать налогов России, некоторые предпринимателя России делают свой бизнес в Прибалтике. ДЛЯ СЕБЯ, а не для вас, люмпены на вести.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:53 05:02:2018

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО в ЛАТЫШСКОЙ ПУСТЫНЕ....
НО до ГЛАВНЫХ ГОРБАТЫХ ЛАТЫШСКИХ ВЕРБЛЮДЕЙ
ОН
НЕ ДОКРИЧИТСЯ...

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:38 05:02:2018

РУССКИЕ ВКЛАДЫВАЮТ....АМЕРИКАКИ ПОТРОШАТ....

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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