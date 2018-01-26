Стыда и человечности — вот чего сегодня остро не хватает в Латвии. Что подтирания неприглядных страниц истории коснись, что борьбы с образованием детей на родном русском языке.

Не учат в школе — ни на каком языке — тому, какие преступления совершили карательные полицейские батальоны в годы последней войны на территории Латвии, России, Белоруссии. Именно они составили позднее костяк «лесных братьев», которых теперь именуют национальными партизанами.

Некоторые пробелы в восстановлении страшной правды дает фильм Рижской киностудии, который создан на основе материалов уголовного дела №31 от 1965 года: речь идет о военном преступлении и преступлении против человечности — уничтожении мирного гражданского населения в Резекненском уезде Латвийской ССР.

Палачи, оказывается, живут долго: несколько осужденных преступников дожили до преклонных лет, поскольку США, Канада, ФРГ дали им такую возможность.

В титрах указаны режиссеры фильма — Герц Франк и И. Брилс.