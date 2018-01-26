Не учат в школе — ни на каком языке — тому, какие преступления совершили карательные полицейские батальоны в годы последней войны на территории Латвии, России, Белоруссии. Именно они составили позднее костяк «лесных братьев», которых теперь именуют национальными партизанами.
Некоторые пробелы в восстановлении страшной правды дает фильм Рижской киностудии, который создан на основе материалов уголовного дела №31 от 1965 года: речь идет о военном преступлении и преступлении против человечности — уничтожении мирного гражданского населения в Резекненском уезде Латвийской ССР.
Палачи, оказывается, живут долго: несколько осужденных преступников дожили до преклонных лет, поскольку США, Канада, ФРГ дали им такую возможность.
В титрах указаны режиссеры фильма — Герц Франк и И. Брилс.
Да какие они палачи?Обычное второсортное униженное дерьмо.В банановых республиках этого отребья полно.НКВД молодцы.Отлично поработали.Всех нелояльных расстреливали вместе с семьями и мир был чище.« ответить
Lasot tavu komentāru rašistu cūka ,nožēloju ka mans vectēvs ,mežabrālis,nenošāva tavus senčus,nebūtu tāds izdzimtenis no palagiem sakasīts !!!« ответить
Что ты там скулишь свинопас хуторской.Твой дед сосал у русских как и вся твоя ущербная семья.« ответить
жаль что до тебя кгб не дотянулось , герой в кавычках .« ответить
Utainais kolhozniek ,uzvelc vatniku,v'izes un uz roģinu ,Muhosranskas kolhozu " 40 let bez urožaja" . Pie reizes savāc savus uz paklāja dirsošos ģēdus :))))« ответить
Мое уважение !« ответить
Не мирных людей убивали а выродков которые помогали бандитам партизанам и прочим нелюдям ссср« ответить
На статью ты, урод, уже заработал, 5 лет тюрьмы, как минимум« ответить
Es tāpēc arī lepojos ar savu vectēvu Indriķi Liepu .Diezgan daudz kolabracionistus,komuņagu mēslus un istrebīķeļus vīnš pašrocīgi aizsūtīja uz elli :)))) Mūžīga viņam slava un piemiņa !Dievs,svētī Latviju !« ответить
Быдлу правда не нравится????это ваши проблемы..ни одного пособника нелюдей ссср не жаль..так им и надо было..каждый сделал выбор« ответить
Узбагойся ты уже. Поздняк метаться. Отвернулся Боженька от Латвии.« ответить
Я рад что они,жили долго..заслужили..мир от нечисти чистили« ответить
урод, готосься, за тобой придёт ПБ« ответить
таких как ты надо вешать без суда и следствия !« ответить
Маловато они очистили..это единственный упрек« ответить
Ох, какая же густая каша в головах у здешних комментаторов...« ответить
Просто редакция Вестей и руководство Твайки -организации-побратимы. Отсюда, как обмен опытом , пациенты Твайки подрабатывают в Вестях комментаторами.« ответить