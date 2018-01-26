Палачи живут долго. Рижская киностудия о преступлениях полицейских батальонов (22)

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Тимур Пушкарев
10:00 26.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Стыда и человечности — вот чего сегодня остро не хватает в Латвии. Что подтирания неприглядных страниц истории коснись, что борьбы с образованием детей на родном русском языке.

Не учат в школе — ни на каком языке — тому, какие преступления совершили карательные полицейские батальоны в годы последней войны на территории Латвии, России, Белоруссии. Именно они составили позднее костяк «лесных братьев», которых теперь именуют национальными партизанами.

 

Некоторые пробелы в восстановлении страшной правды дает фильм Рижской киностудии, который создан на основе материалов уголовного дела №31 от 1965 года: речь идет о военном преступлении и преступлении против человечности — уничтожении мирного гражданского населения в Резекненском уезде Латвийской ССР.

 

Палачи, оказывается, живут долго: несколько осужденных преступников дожили до преклонных лет, поскольку США, Канада, ФРГ дали им такую возможность.

 

В титрах указаны режиссеры фильма — Герц Франк и И. Брилс.

 

baltnews.lv / Фото baltnews.lv
Комментарии (22)
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dave 10:04 26:01:2018

Да какие они палачи?Обычное второсортное униженное дерьмо.В банановых республиках этого отребья полно.НКВД молодцы.Отлично поработали.Всех нелояльных расстреливали вместе с семьями и мир был чище.

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Smile 10:39 26:01:2018

Lasot tavu komentāru rašistu cūka ,nožēloju ka mans vectēvs ,mežabrālis,nenošāva tavus senčus,nebūtu tāds izdzimtenis no palagiem sakasīts !!!

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dave 11:01 26:01:2018

Что ты там скулишь свинопас хуторской.Твой дед сосал у русских как и вся твоя ущербная семья.

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60 11:17 26:01:2018

жаль что до тебя кгб не дотянулось , герой в кавычках .

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Smile 11:39 26:01:2018

Utainais kolhozniek ,uzvelc vatniku,v'izes un uz roģinu ,Muhosranskas kolhozu " 40 let bez urožaja" . Pie reizes savāc savus uz paklāja dirsošos ģēdus :))))

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Ого !!! 10:07 26:01:2018

Мое уважение !

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ваня 10:08 26:01:2018

Не мирных людей убивали а выродков которые помогали бандитам партизанам и прочим нелюдям ссср

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быдло 10:26 26:01:2018

На статью ты, урод, уже заработал, 5 лет тюрьмы, как минимум

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Smile 11:57 26:01:2018

Es tāpēc arī lepojos ar savu vectēvu Indriķi Liepu .Diezgan daudz kolabracionistus,komuņagu mēslus un istrebīķeļus vīnš pašrocīgi aizsūtīja uz elli :)))) Mūžīga viņam slava un piemiņa !Dievs,svētī Latviju !

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ваня 11:58 26:01:2018

Быдлу правда не нравится????это ваши проблемы..ни одного пособника нелюдей ссср не жаль..так им и надо было..каждый сделал выбор

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to Smile 12:47 26:01:2018

Узбагойся ты уже. Поздняк метаться. Отвернулся Боженька от Латвии.

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ваня 10:10 26:01:2018

Я рад что они,жили долго..заслужили..мир от нечисти чистили

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ване-быдлу 10:28 26:01:2018

урод, готосься, за тобой придёт ПБ

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ване 11:15 26:01:2018

таких как ты надо вешать без суда и следствия !

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ваня 11:55 26:01:2018

Маловато они очистили..это единственный упрек

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:-/ 10:19 26:01:2018

Ох, какая же густая каша в головах у здешних комментаторов...

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Все норм с головами 11:30 26:01:2018

Просто редакция Вестей и руководство Твайки -организации-побратимы. Отсюда, как обмен опытом , пациенты Твайки подрабатывают в Вестях комментаторами.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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