Палки в руки — и вперед!

Неспроста скандинавская ходьба (а речь сейчас идет именно о ней) приобретает все большую популярность во всем мире, особенно среди людей в возрасте, которым многое из физических упражнений уже противопоказано.
Напомним о главных достоинствах скандинавской ходьбы. Во–первых, ею может заниматься любой человек: не важна ни физическая подготовка (главное — чтобы ноги ходили), ни особые погодные условия, ни специальная одежда, ни дорогое оснащение. Во–вторых, это занятия на свежем воздухе, во время которых усиливается кровообращение, организм насыщается кислородом. В–третьих, благодаря вовлечению в работу мышц ног, спины, рук, туловища, сжигаются лишние калории, исчезает лишний жир. Понижается давление и уровень холестерина, накачиваются мускулы, человек становится сильнее, выносливее, здоровее. Отсюда улучшение и самочувствия, и настроения…
О пользе скандинавской ходьбы можно говорить бесконечно, однако, перефразируя известную фразу применительно к данному случаю, лучше один раз испытать, чем сто раз прочитать. Ниже — график бесплатных занятий по скандинавской ходьбе, организованных департаментом благосостояния Рижской думы в марте:
Место занятий
Время
Число
#:p41
43#:
Дзирциемс — Абельзиедс
Ул. Дзирциема, 24
По вторникам и четвергам:
9.30–11.00
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
#:p69Неспроста скандинавская ходьба (а речь сейчас идет именно о ней) приобретает все большую популярность во всем мире, особенно среди людей в возрасте, которым многое из физических упражнений уже противопоказано.71#:
Плявниеки — Камене
Ул. Салнас, 2
По вторникам и четвергам:
10.00–11.30
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
#:p9799#:
Межциемс
Рижский мотормузей
Ул. С. Эйзенштейна, 8
По понедельникам, средам и пятницам:
14.00–15.30
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28
#:p129 131#:
Кенгарагс
Ул. Кенгарага, 8
По понедельникам и средам:
10.00–11.30
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
По пятницам:
10.00–11.30
–
#:p169
171#:
Вецмилгравис
Дом культуры ZiemeLblazma
Ул. Зиемельблазмас, 36
По понедельникам:
18.00–19.30
5, 12, 19, 26
По средам:
11.00–12.30
–
По субботам:
12.00—13.30
3, 10, 17, 24
#:p225 227#:
Булли/Болдерая
Конечная остановка автобуса 3–го маршрута по зимнему расписанию DaugavgrIvas D/P
По субботам:
13.00–14.30
3, 10, 17, 24
#:p253255#:
Торнякалнс/парк Узварас
Бульвар Узварас, 15
По понедельникам и средам:
18.00–19.30
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
#:p281 283#:
Югла
Стоянка у озера Дамбьяпурва
Ул. Квелес, 24
По средам:
17.00–18.30
–
9.
Золитуде,
Возле Rimi «Gramzdas», Иманта, 15–я линия
По понедельникам и пятницам:
17.30—19.00
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
10.
Московский форштадт
Московский сад (возле рижского Спортивного манежа)
По средам:
18.00–19.30
7, 14, 21, 28
11.
Mежапарк
(Возле входа в зоопарк)
По вторникам и четвергам:
19.00–20.30
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
По воскресеньям:
11.00–12.30
4, 11, 18, 25
12.
Центр/парк Кронвалда
Возле рижского Дома конгрессов
По вторникам и четвергам:
12.30–14.00
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
13.
Гризинькалнс
Возле детской площадки
По вторникам:
10.00–11.30
–
По четвергам:
16.00–17.30
–
14.
Тейка
Бикерниекский лес
Возле больницы «Линэзерс»
Понедельник, среда, пятница:
12.00–13.30
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28
Воскресенье:
10.00–11.30
4, 11, 18, 25
15.
Зиепниеккалнс
Парк Эбельмуйжас
Ул. Залиниеку, 21
По вторникам и четвергам:
14.30–16.00
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Приглашают всех!
Более подробно о мероприятиях — www.sportsvisiem.lv; http://www.veseligsridzinieks.lv/
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.