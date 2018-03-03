Палки в руки — и вперед!

Вряд ли нуждается в доказательствах утверждение, что движение — это жизнь. А если это движение, с одной стороны, активное, а с другой — исключительно щадящее и приносящее организму огромную пользу — чего еще желать?

Неспроста скандинавская ходьба (а речь сейчас идет именно о ней) приобретает все большую популярность во всем мире, особенно среди людей в возрасте, которым многое из физических упражнений уже противопоказано.

Напомним о главных достоинствах скандинавской ходьбы. Во–первых, ею может заниматься любой человек: не важна ни физическая подготовка (главное — чтобы ноги ходили), ни особые погодные условия, ни специальная одежда, ни дорогое оснащение. Во–вторых, это занятия на свежем воздухе, во время которых усиливается кровообращение, организм насыщается кислородом. В–третьих, благодаря вовлечению в работу мышц ног, спины, рук, туловища, сжигаются лишние калории, исчезает лишний жир. Понижается давление и уровень холестерина, накачиваются мускулы, человек становится сильнее, выносливее, здоровее. Отсюда улучшение и самочувствия, и настроения…

О пользе скандинавской ходьбы можно говорить бесконечно, однако, перефразируя известную фразу применительно к данному случаю, лучше один раз испытать, чем сто раз прочитать. Ниже — график бесплатных занятий по скандинавской ходьбе, организованных департаментом благосостояния Рижской думы в марте:

Место занятий

Время

Число

#:p41

43#:

Дзирциемс — Абельзиедс

Ул. Дзирциема, 24

По вторникам и четвергам:

9.30–11.00

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

#:p69Неспроста скандинавская ходьба (а речь сейчас идет именно о ней) приобретает все большую популярность во всем мире, особенно среди людей в возрасте, которым многое из физических упражнений уже противопоказано.71#:

Плявниеки — Камене

Ул. Салнас, 2

По вторникам и четвергам:

10.00–11.30

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

#:p9799#:

Межциемс

Рижский мотормузей

Ул. С. Эйзенштейна, 8

По понедельникам, средам и пятницам:

14.00–15.30

2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28

#:p129 131#:

Кенгарагс

Ул. Кенгарага, 8

По понедельникам и средам:

10.00–11.30

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

По пятницам:

10.00–11.30

–

#:p169

171#:

Вецмилгравис

Дом культуры ZiemeLblazma

Ул. Зиемельблазмас, 36

По понедельникам:

18.00–19.30

5, 12, 19, 26

По средам:

11.00–12.30

–

По субботам:

12.00—13.30

3, 10, 17, 24

#:p225 227#:

Булли/Болдерая

Конечная остановка автобуса 3–го маршрута по зимнему расписанию DaugavgrIvas D/P

По субботам:

13.00–14.30

3, 10, 17, 24

#:p253255#:

Торнякалнс/парк Узварас

Бульвар Узварас, 15

По понедельникам и средам:

18.00–19.30

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

#:p281 283#:

Югла

Стоянка у озера Дамбьяпурва

Ул. Квелес, 24

По средам:

17.00–18.30

–

9.

Золитуде,

Возле Rimi «Gramzdas», Иманта, 15–я линия

По понедельникам и пятницам:

17.30—19.00

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26

10.

Московский форштадт

Московский сад (возле рижского Спортивного манежа)

По средам:

18.00–19.30

7, 14, 21, 28

11.

Mежапарк

(Возле входа в зоопарк)

По вторникам и четвергам:

19.00–20.30

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

По воскресеньям:

11.00–12.30

4, 11, 18, 25

12.

Центр/парк Кронвалда

Возле рижского Дома конгрессов

По вторникам и четвергам:

12.30–14.00

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

13.

Гризинькалнс

Возле детской площадки

По вторникам:

10.00–11.30

–

По четвергам:

16.00–17.30

–

14.

Тейка

Бикерниекский лес

Возле больницы «Линэзерс»

Понедельник, среда, пятница:

12.00–13.30

2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28

Воскресенье:

10.00–11.30

4, 11, 18, 25

15.

Зиепниеккалнс

Парк Эбельмуйжас

Ул. Залиниеку, 21

По вторникам и четвергам:

14.30–16.00

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

Приглашают всех!

Более подробно о мероприятиях — www.sportsvisiem.lv; http://www.veseligsridzinieks.lv/