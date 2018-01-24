«Памперс смени»: Лембергс поставил на место скандалиста Кайминьша (+ВИДЕО)(8)

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Виталий Вавилкин
17:50 23.01.2018
Политика / Политики

Внезапная словесная перепалка произошла на днях в эфире телеканала RīgaTV 24, куда во время интервью с мэром Вентспилса Айваром Лембергсом вломился с обвинениями депутат Артурс Кайминьш.

Эксцентричный политик попытался осадить вентспилского градоначальника, появившись неожиданно в студии.

 

“Когда же вас, наконец, посадят, господин Лембергс?”, — спросил Кайминьш, не обращая внимание на негодование ведущего.

 

Отметим, что Лембергса совершенно не возмутило внезапное появления депутата Сейма. Более того, попросив Кайминьша убрать руку, мэр Вентспилса моментально перешел в контрнаступление.

 

“Ну что, рейтинги падают у вас, политик более никому не нужный, славу ищете?”, — заявил он с улыбкой.

Немного поникший Кайминьш начал перебивать Лембергса, заявлениями что тот все время врет, однако Лембергс продолжил.

 

“Вы памперс смените. Вы же меня боитесь. На выборах в Вентспилсе не появились. Описался, да. Памперсы захватите, когда дебатировать со мной еще раз решите”, — сказал глава Вентспилса вслед уходящему депутату.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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Александр Шерстобитов 18:01 23:01:2018

ухаххаха все латыши сцут

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CCCP 18:04 23:01:2018

Видео на радость глистам бане, патриоту, пукину...

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Александр Шерстобитов 18:04 23:01:2018

ухаххаха все латыши носят памперсы, трусливый народ

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CA 18:57 23:01:2018

Kaimiņš izskatās par klaunu.

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Отто 19:59 23:01:2018

сцикло как и все

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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