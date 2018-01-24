Эксцентричный политик попытался осадить вентспилского градоначальника, появившись неожиданно в студии.
“Когда же вас, наконец, посадят, господин Лембергс?”, — спросил Кайминьш, не обращая внимание на негодование ведущего.
Отметим, что Лембергса совершенно не возмутило внезапное появления депутата Сейма. Более того, попросив Кайминьша убрать руку, мэр Вентспилса моментально перешел в контрнаступление.
“Ну что, рейтинги падают у вас, политик более никому не нужный, славу ищете?”, — заявил он с улыбкой.
Немного поникший Кайминьш начал перебивать Лембергса, заявлениями что тот все время врет, однако Лембергс продолжил.
“Вы памперс смените. Вы же меня боитесь. На выборах в Вентспилсе не появились. Описался, да. Памперсы захватите, когда дебатировать со мной еще раз решите”, — сказал глава Вентспилса вслед уходящему депутату.
ухаххаха все латыши сцут« ответить
Видео на радость глистам бане, патриоту, пукину...« ответить
ухаххаха все латыши носят памперсы, трусливый народ« ответить
Kaimiņš izskatās par klaunu.« ответить
сцикло как и все« ответить