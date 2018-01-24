Внезапная словесная перепалка произошла на днях в эфире телеканала RīgaTV 24, куда во время интервью с мэром Вентспилса Айваром Лембергсом вломился с обвинениями депутат Артурс Кайминьш.

Эксцентричный политик попытался осадить вентспилского градоначальника, появившись неожиданно в студии.

“Когда же вас, наконец, посадят, господин Лембергс?”, — спросил Кайминьш, не обращая внимание на негодование ведущего.

Отметим, что Лембергса совершенно не возмутило внезапное появления депутата Сейма. Более того, попросив Кайминьша убрать руку, мэр Вентспилса моментально перешел в контрнаступление.

“Ну что, рейтинги падают у вас, политик более никому не нужный, славу ищете?”, — заявил он с улыбкой.

Немного поникший Кайминьш начал перебивать Лембергса, заявлениями что тот все время врет, однако Лембергс продолжил.

“Вы памперс смените. Вы же меня боитесь. На выборах в Вентспилсе не появились. Описался, да. Памперсы захватите, когда дебатировать со мной еще раз решите”, — сказал глава Вентспилса вслед уходящему депутату.