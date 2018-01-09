Уже почти три месяца на портале народных инициатив manabalss.lv продолжается сбор подписей за инициативу о сносе памятника Освободителям, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Но если в первый раз аналогичное предложение все–таки собрало 10 тысяч подписей, то вторая попытка пока не вызвала особого интереса у латвийских граждан. Во всяком случае, пока под инициативой о демонтаже монумента свои автографы поставили только 2800 граждан ЛР.

Латвийцы справедливо полагают, что есть куда более важные вопросы и проблемы, нежели «война с памятниками». Так, уже удалось собрать 10 тысяч подписей под инициативой о наследовании пенсий второго уровня, скоро эту же отметку в 10 тысяч автографов преодолеет и инициатива о сохранении нынешнего возраста для обучения в первом классе, то есть с 7 лет.

Почти 29 тысяч подписей собрал законопроект об отмене налога на недвижимость на единственное жилье.

Напомним, что сейм рассматривает только те законопроекты от народа, которые собрали не менее 10 подписей граждан ЛР.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.