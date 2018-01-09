Памятник никому не мешает (13)

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газета Сегодня
17:30 09.01.2018
газета Сегодня / Общество

Уже почти три месяца на портале народных инициатив manabalss.lv продолжается сбор подписей за инициативу о сносе памятника Освободителям, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Но если в первый раз аналогичное предложение все–таки собрало 10 тысяч подписей, то вторая попытка пока не вызвала особого интереса у латвийских граждан. Во всяком случае, пока под инициативой о демонтаже монумента свои автографы поставили только 2800 граждан ЛР. 

 

Латвийцы справедливо полагают, что есть куда более важные вопросы и проблемы, нежели «война с памятниками». Так, уже удалось собрать 10 тысяч подписей под инициативой о наследовании пенсий второго уровня, скоро эту же отметку в 10 тысяч автографов преодолеет и инициатива о сохранении нынешнего возраста для обучения в первом классе, то есть с 7 лет.  

 

Почти 29 тысяч подписей собрал законопроект об отмене налога на недвижимость на единственное жилье. 

 

Напомним, что сейм рассматривает только те законопроекты от народа, которые собрали не менее 10 подписей граждан ЛР. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото Vesti.lv
Комментарии (13)
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Kaupēns 17:43 09:01:2018

Okupantu pieminekli var arī novākt bez parakstiem. Krievam nevajadzētu iedomāties, ka viņš ir noteicējs kaut vienā jautājumā. .

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Защитники Pусских школ и памятников, объединяйтесь! 18:42 09:01:2018

2800 граждан ЛР проголосавало за снос памятника, допустим 2800 не знали о сборе подписей, ещё 2800 не имеют интернета.... итого менее 9,000 ???
Я очен рад что в нашей стране так мало глистов!

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60 17:52 09:01:2018

это подстрекательство к развязыванию 3 мировой войны ,куда смотрит полиция безопасности ?

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Latviešu patriots 18:00 09:01:2018

60. Tu esi idiots, vai tikai izliecies? Tāda štrunta dēļ kari nesākas. Ha ha ha

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Latviešu patriots 17:57 09:01:2018

Tā saucamais "uzvaras piemineklis" sen būtu jānojauc! Cik ilgi pārdaugavā būs šis okupantu simbols, pie kura 9.maijā tusējas krievvalodīgās okupantu cūkas, pēc kuru orģijām jāvāc tonnām atkritumu!

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ыыы 18:06 09:01:2018

Nemēslo vai savāc pats savus mēslus

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совет 18:13 09:01:2018

Хрюкай в своём хлеву а не на русском портале.

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Latviešu patriots 18:50 09:01:2018

Tie tavi okupanta un geja mēsli.

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Nek-to 18:12 09:01:2018

сейм рассматривает только те законопроекты от народа
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Pravil'no budet - suj-ema oficial'no ignoriruet i dalee po tekstu...

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Апис 18:26 09:01:2018

Не раз просили наших участников не реагировать на посты на нерусском языке. Это русскоязычный сайт и его посетители должны уметь общаться на этом языке. Пусть изучают великий и могучий.
А свои познания в других языках можно продемонстрировать и в другом месте . Если появится желание и необходимость.

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12

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Павел Кириллов
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