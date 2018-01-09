Но если в первый раз аналогичное предложение все–таки собрало 10 тысяч подписей, то вторая попытка пока не вызвала особого интереса у латвийских граждан. Во всяком случае, пока под инициативой о демонтаже монумента свои автографы поставили только 2800 граждан ЛР.
Латвийцы справедливо полагают, что есть куда более важные вопросы и проблемы, нежели «война с памятниками». Так, уже удалось собрать 10 тысяч подписей под инициативой о наследовании пенсий второго уровня, скоро эту же отметку в 10 тысяч автографов преодолеет и инициатива о сохранении нынешнего возраста для обучения в первом классе, то есть с 7 лет.
Почти 29 тысяч подписей собрал законопроект об отмене налога на недвижимость на единственное жилье.
Напомним, что сейм рассматривает только те законопроекты от народа, которые собрали не менее 10 подписей граждан ЛР.
Эдуард ЭЛЬДАРОВ.
Okupantu pieminekli var arī novākt bez parakstiem. Krievam nevajadzētu iedomāties, ka viņš ir noteicējs kaut vienā jautājumā. .« ответить
2800 граждан ЛР проголосавало за снос памятника, допустим 2800 не знали о сборе подписей, ещё 2800 не имеют интернета.... итого менее 9,000 ???« ответить
Я очен рад что в нашей стране так мало глистов!
это подстрекательство к развязыванию 3 мировой войны ,куда смотрит полиция безопасности ?« ответить
60. Tu esi idiots, vai tikai izliecies? Tāda štrunta dēļ kari nesākas. Ha ha ha« ответить
Tā saucamais "uzvaras piemineklis" sen būtu jānojauc! Cik ilgi pārdaugavā būs šis okupantu simbols, pie kura 9.maijā tusējas krievvalodīgās okupantu cūkas, pēc kuru orģijām jāvāc tonnām atkritumu!« ответить
Nemēslo vai savāc pats savus mēslus« ответить
Хрюкай в своём хлеву а не на русском портале.« ответить
Tie tavi okupanta un geja mēsli.« ответить
сейм рассматривает только те законопроекты от народа« ответить
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Pravil'no budet - suj-ema oficial'no ignoriruet i dalee po tekstu...
Не раз просили наших участников не реагировать на посты на нерусском языке. Это русскоязычный сайт и его посетители должны уметь общаться на этом языке. Пусть изучают великий и могучий.« ответить
А свои познания в других языках можно продемонстрировать и в другом месте . Если появится желание и необходимость.