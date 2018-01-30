Память не продается

В России отреставрировали памятник латышским стрелкам, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В Орловской области РФ в селе Лаврово после реконструкции открылся памятник латышским стрелкам. На это из бюджета области было выделено 88 с половиной тысяч рублей (около 1,2 тыс. евро), рассказал газете «СЕГОДНЯ» временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков (КПРФ).

«Пожалуйста, не покупайте у нас памятник!»

Так буднично закончилась сюрреалистическая история, начавшаяся в стиле «вечеров на хуторе близ Диканьки» летом прошлого года. Благо от Орла до Диканьки около 400 километров — немного по местным меркам.

«Ты же интересуешься латышскими стрелками. Хочешь купить им памятник?» — огорошил меня звонком хороший знакомый. Как оказалось, это не шутка. Установленный в советское время памятник латышским стрелкам, павшим на Орловщине в годы Гражданской войны, продавался на межрегиональных интернет–торгах вместе с имуществом обанкротившегося к тому времени совхоза «Лавровский».

Преодолев суеверия, я дозвонился до временной управляющей, отвечающей за реализацию имущества, и заявил, что готов купить памятник. «Я буду завтра в Москве, давайте встретимся», — раздалось с того конца телефонной линии.

«Как все сложно», — подумал я, направляясь на встречу. Еще больше я задумался, когда увидел хрупкую девушку в сопровождении двух угрюмых смотрящих исподлобья могучих мужчин. «Неужели он золотой? Что они так переполошились?» — пронеслось у меня в голове.

«Пожалуйста, не покупайте у нас памятник!» — попросила меня с ходу ответственная за его реализацию временная управляющая. Оба мужчины при этом сурово посмотрели на меня.

«Он наш, родной!»

Еще более удивленным голосом я спросил: «Так вы же его специально продаете?»

«Нет, это ошибка. Его в советское время не успели поставить на баланс муниципалитета, а теперь просто обязаны продать как имущество банкрота. Но если его никто не купит, мы переведем памятник на баланс села Лаврово», — разъяснила мне ситуацию девушка. Орловские мужики посмотрели на меня еще более грозно.

«Так он у вас разрушен…» — не унимался я.

«Мы его сами починим. Он наш, родной!» — заявила управляющая про памятник латышским стрелкам. Мужики еще больше нахмурились. «Не надо его у нас забирать», — то ли попросил, то ли предупредил один из них.

Буквально на следующий день орловские власти, видимо, испугавшись, что я все же куплю памятник, сами подали заявку на торги. И выкупили монумент. После чего, как и обещали, отреставрировали.

Что искали латыши в краю далёком

Около села Лаврово находится захоронение латышских стрелков, за которым ухаживают местные жители. Бойцы латышской стрелковой дивизии погибли на Орловщине осенью 1919 года, когда в качестве наиболее преданных революции воинов были брошены против наступающих войск Деникина. И в ходе Орловско–кромской операции остановили белогвардейцев.

«Латышские стрелки своим героическим натиском… положили начало разгрому всей южной контрреволюции», — потом скажет о них командующий Южным фронтом Александр Егоров.

Эти места посещал знаменитый латышский режиссер Юрис Подниекс, когда снимал фильм «Созвездие стрелков».

Интересно, что осенью 1919 года, когда латышские стрелки дрались с деникинскими войсками, на территории самой Латвии советские войска отступали. Неизвестно, как бы сложилась судьба Латвии, если бы красные латышские стрелки сражались бы не под Лаврово, а, например, в Латгалии.

Как бы то ни было, но в Орловской области латышей помнят и за захоронениями ухаживают. Тем более что областью управляет губернатор — член КПРФ.

Дмитрий ЕРМОЛАЕВ, Москва,

специально для «СЕГОДНЯ».

Фото отремонтированного памятника латышским стрелкам предоставлено пресс–службой администрации Орловской области.