Память, знания и совесть

В конце прошлой недели в банке Rietumu состоялось награждение лауреатов и победителей конкурса школьных сочинений–эссе, объявленного и проведенного нашей газетой совместно с Благотворительным фондом Rietumu при поддержке Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ).

Глубокие темы

Конференц–зал банка расцвел юными лицами — это были не только рижане, но и ребята из разных городов Латвии. Пришли их учителя и члены жюри, устроители литературного состязания, наши коллеги–журналисты.

— Конкурс сочинений проводится нами во второй раз, но в прошлом году у нас не было церемонии награждения, были просто опубликованы результаты, и победители получили свои дипломы по почте, — сказал, открывая мероприятие, член правления Благотворительного фонда Rietumu Сергей Гродников. — Не помню, кому первому пришла в голову идея такого конкурса, но к делу очень быстро подключились педагоги. Ход конкурса освещала замредактора «СЕГОДНЯ» Элина Чуянова, а курировал главный редактор газеты Андрей Шведов.

Если в прошлом году тема была не очень сложной, и ее можно было развивать в любом направлении, то в этом году темы было предложено две, и обе очень интересные, глубокие: для младшей группы (5–7–е классы) — «Русские места в моем любимом городе», а для старшей (10–12–е классы) — «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?».

Да, школьные сочинения ребята пишут, но создание своего творения для очень широкой аудитории — это новый опыт для многих из них.

Говоря о русских местах в нашем городе, может быть, не сразу и вспомнишь, что секретарем губернатора в Риге служил Иван Андреевич Крылов и начинал свою практику великий хирург Николай Иванович Пирогов, отсюда родом семья супруги Михаила Булгакова. Столь же интересные события и места можно найти в Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Резекне. Что ребята и сделали, блестяще справившись с творческой работой.

О любви по–своему

— Все авторы были очень искренни и откровенны в проявлении чувств и своей любви к родному городу, — сказала педагог, член правления ЛАПРЯЛ, член жюри конкурса Людмила Геннадиевна Смирнова. — Кто–то из ребят сделал для себя открытия, кто–то писал об истории семьи… Многие писали о православных храмах, где крестились и венчались их родители, где крестили их.

А о любви ребята писали по–разному — о семейной привязанности и юношеском чувстве, о любви к родному языку и необходимости его беречь и защищать, к своему народу, его корням.

Начав с самых младших авторов, Людмила Геннадиевна по очереди вызывала в центр конференц–зала школьников и зачитывала наиболее понравившиеся ей отрывки их эссе. Ребята, получая дипломы, были не по летам серьезны, благодарили своих родителей, бабушек–дедушек, с любовью говорили о своих педагогах — Ирине Козловой, Елене Каге, Людмиле Смирновой, Екатерине Колесовой, Надежде Тельминовой и других, делились трудностями при написании и радостью победы.

Три нужные вещи

Мы, взрослые, дивились поразительно зрелым мыслям и глубоким чувствам как самых юных, так и почти выпускников школы!

— Надеюсь, тем кто читал работы участников, испытывали удовольствие от написанного, — сказал главный редактор Андрей Шведов. — Спасибо всем участникам и жюри и тем, кто направлял руку юных литераторов. Молодцы и родители, потому что без должного воспитания в семье, наверное, не было бы возможно такое мышление детей и изложение ими своих мыслей. Я очень рад, что с русским языком в Латвии, несмотря на политические проблемы последнего времени, все обстоит хорошо, надеюсь, так будет и в дальнейшем. И ожидаю увидеть вас через год на третьем конкурсе сочинений на русском языке.

Конечно, были и призы. Всем группам победителей вручили подарочные карты книжного магазина Polaris (от ИД «Вести»), старшая группа получила ваучеры на посещение аквапарка, а младшая — билеты на спектакли театра ОСА. Старшим участникам вручили красивое подарочное издание «25 лет банку Rietumu», где речь не столько о банке, сколько о прошедшей четверти века.

Учителя получили по букету роз и великолепно иллюстрированному альбому, изданному банком, «Художник Богданов–Бельский».

— Готовясь к проведению конкурса, мы с Людмилой Смирновой вспоминали, что говорил литературовед, профессор Юрий Лотман при открытии русской гимназии при Тартуском университете, — напомнил Сергей Гродников. — Он говорил, что в школе учатся памяти, знаниям и совести. И эти три вещи необходимы в жизни каждого человека…

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Фото В. Старкова.