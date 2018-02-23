Панин: Россия страна рабов, быдла и хамов!(21)

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Герман Бергер
20:38 22.02.2018
Lifenews / Люди

Актер Алексей Панин назвал Россию «страной рабов, быдла и хамов», а российское общество «гомофобным». По его словам, «во всем мире люди улыбаются» — особенно на гей-парадах.

«Ничего в этой стране не поменяется, какая бы власть не была, это менталитет. У нас полууголовное, быдляческое, гомофобное общество. Это страна рабов, быдла и хамов!» — заявил Алексей Панин в интервью «Национальной службе новостей».

 

«Можно долго приводить примеры о том, как не уступают друг другу на дороге, как хамят в магазинах. Во всем мире люди улыбаются, а здесь все озлобленные, остервеневшие, все завидуют тому, кто богаче, кто красивее, кто успешнее. Во всем мире гей-парады — это праздник и карнавал, а у нас нет счастья и радости», — сказал Панин и поддержал точку зрения актера Алексея Серебрякова. Накануне в прессе обсуждалось высказывание Серебрякова о «хамстве» как о национальной черте россиян. В ответ в Серебрякова, проживающего ныне в Канаде, посыпался поток оскорблений из уст квасных патриотов и не только.

 

«В нашей стране жить нельзя! Если бы у меня была финансовая возможность, я бы ни минуты не думая, уехал бы, и ноги бы моей в этой стране не было. Россию надо любить на расстоянии» — подчеркнул Панин, который находится под градом гомофобных оскорблений с тех пор, как в 2013 году впервые рассказал, что занимался сексом с мужчинами и не видит проблемы в бисексуальности.

 

 

В январе 2018 года Алексей Панин в очередной раз подчеркнул: «Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок», цитирует GY.

 

 

Отметим, что реплика 53-летнего Серебрякова, принявшего гражданство Канады, о «хамстве» прозвучала в унисон с его высказыванием против «закона мерзавцев», запрещающем гражданам США и государств, где легализованы однополые браки, усыновлять детей из России. Серебряков воспитывает двух приемных сыновей.

life.ru / Фото
Комментарии (21)
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Latviešu patriots 20:41 22:02:2018

Viedi vārdi! Vēl viens gudrs un patiesību mīlošs krievs!

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Митрофан 20:46 22:02:2018

Да-да, Панин такой прекрасный человек, прямо типичный Latviešu patriots. Может, заберёте его себе?

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janka 00:01 23:02:2018

a sam Panin ot kuda? tak eto on sam sebja nazval bidlom. on ze s Rossii.

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ин-на 20:43 22:02:2018

хорошо, что это говно поплыло к другому берегу

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Саня 20:50 22:02:2018

"У нас полууголовное, быдляческое, гомофобное общество"
"Россию надо любить на расстоянии"

Лучше и не скажешь. 100% поддержка.

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Антивирус 22:32 22:02:2018

Панин . сказал, а лотыши сделали.Только по отношению к Латвии. Чем дальше уезжают,тем сильнее любят.

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Latviešu patriots 20:51 22:02:2018

а что лабздууухи все сооосут в деревнях друг у друга и свиней ебббут!баб то нету!

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Latviešu patriots 21:07 22:02:2018

Tu labi raksturoji, ko dara krievi savās ģerevņās! Pidar un zoofīl!

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Да уж 21:47 22:02:2018

Россию надо любить на расстоянии»
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Что мы и видим на примере наших "дорогих соотечественников", чегот они только не придумают, чтобы оправдать такую "любовь".

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Петя 21:01 22:02:2018

Это говорит человек, который трахает собак.

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Мнение
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газета Сегодня
19.02.2018

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