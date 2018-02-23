«Ничего в этой стране не поменяется, какая бы власть не была, это менталитет. У нас полууголовное, быдляческое, гомофобное общество. Это страна рабов, быдла и хамов!» — заявил Алексей Панин в интервью «Национальной службе новостей».
«Можно долго приводить примеры о том, как не уступают друг другу на дороге, как хамят в магазинах. Во всем мире люди улыбаются, а здесь все озлобленные, остервеневшие, все завидуют тому, кто богаче, кто красивее, кто успешнее. Во всем мире гей-парады — это праздник и карнавал, а у нас нет счастья и радости», — сказал Панин и поддержал точку зрения актера Алексея Серебрякова. Накануне в прессе обсуждалось высказывание Серебрякова о «хамстве» как о национальной черте россиян. В ответ в Серебрякова, проживающего ныне в Канаде, посыпался поток оскорблений из уст квасных патриотов и не только.
«В нашей стране жить нельзя! Если бы у меня была финансовая возможность, я бы ни минуты не думая, уехал бы, и ноги бы моей в этой стране не было. Россию надо любить на расстоянии» — подчеркнул Панин, который находится под градом гомофобных оскорблений с тех пор, как в 2013 году впервые рассказал, что занимался сексом с мужчинами и не видит проблемы в бисексуальности.
В январе 2018 года Алексей Панин в очередной раз подчеркнул: «Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок», цитирует GY.
Отметим, что реплика 53-летнего Серебрякова, принявшего гражданство Канады, о «хамстве» прозвучала в унисон с его высказыванием против «закона мерзавцев», запрещающем гражданам США и государств, где легализованы однополые браки, усыновлять детей из России. Серебряков воспитывает двух приемных сыновей.
Viedi vārdi! Vēl viens gudrs un patiesību mīlošs krievs!« ответить
Да-да, Панин такой прекрасный человек, прямо типичный Latviešu patriots. Может, заберёте его себе?« ответить
a sam Panin ot kuda? tak eto on sam sebja nazval bidlom. on ze s Rossii.« ответить
хорошо, что это говно поплыло к другому берегу« ответить
"У нас полууголовное, быдляческое, гомофобное общество"« ответить
"Россию надо любить на расстоянии"
Лучше и не скажешь. 100% поддержка.
Панин . сказал, а лотыши сделали.Только по отношению к Латвии. Чем дальше уезжают,тем сильнее любят.« ответить
а что лабздууухи все сооосут в деревнях друг у друга и свиней ебббут!баб то нету!« ответить
Tu labi raksturoji, ko dara krievi savās ģerevņās! Pidar un zoofīl!« ответить
Россию надо любить на расстоянии»« ответить
--------------------------
Что мы и видим на примере наших "дорогих соотечественников", чегот они только не придумают, чтобы оправдать такую "любовь".
Это говорит человек, который трахает собак.« ответить