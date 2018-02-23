Актер Алексей Панин назвал Россию «страной рабов, быдла и хамов», а российское общество «гомофобным». По его словам, «во всем мире люди улыбаются» — особенно на гей-парадах.

«Ничего в этой стране не поменяется, какая бы власть не была, это менталитет. У нас полууголовное, быдляческое, гомофобное общество. Это страна рабов, быдла и хамов!» — заявил Алексей Панин в интервью «Национальной службе новостей».

«Можно долго приводить примеры о том, как не уступают друг другу на дороге, как хамят в магазинах. Во всем мире люди улыбаются, а здесь все озлобленные, остервеневшие, все завидуют тому, кто богаче, кто красивее, кто успешнее. Во всем мире гей-парады — это праздник и карнавал, а у нас нет счастья и радости», — сказал Панин и поддержал точку зрения актера Алексея Серебрякова. Накануне в прессе обсуждалось высказывание Серебрякова о «хамстве» как о национальной черте россиян. В ответ в Серебрякова, проживающего ныне в Канаде, посыпался поток оскорблений из уст квасных патриотов и не только.

«В нашей стране жить нельзя! Если бы у меня была финансовая возможность, я бы ни минуты не думая, уехал бы, и ноги бы моей в этой стране не было. Россию надо любить на расстоянии» — подчеркнул Панин, который находится под градом гомофобных оскорблений с тех пор, как в 2013 году впервые рассказал, что занимался сексом с мужчинами и не видит проблемы в бисексуальности.

В январе 2018 года Алексей Панин в очередной раз подчеркнул: «Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок», цитирует GY.

Отметим, что реплика 53-летнего Серебрякова, принявшего гражданство Канады, о «хамстве» прозвучала в унисон с его высказыванием против «закона мерзавцев», запрещающем гражданам США и государств, где легализованы однополые браки, усыновлять детей из России. Серебряков воспитывает двух приемных сыновей.