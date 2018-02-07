Пара 80-летних пенсионеров из Салдуса живет в чудовищных условиях, не жалуясь на жизнь(2)

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Виталий Вавилкин
17:20 06.02.2018
Наша Латвия / Социум

Благотворительное общество «Palīdzēsim viens otram» рассказало историю пары пенсионеров, которые, живя в крайне плохих условиях, абсолютно не жалуются на жизнь, наслаждаясь каждым моментом.

Известно, что 80-летние мужчина и женщина живут под Салдусом.

 

“Они не жалуются на жизненные обстоятельства, говорят, что все хорошо. Радуются, что прожили всю жизнь на природе и никуда больше не хотят.

 

Дом очень старый, сквозь стены продувает ветер. Тепло в доме держится лишь пока что-то горит в печи.

 

Необходимы дрова, которых у пенсионеров больше нет, телефон с большими кнопками, ведь старики живут без какой-либо связи с внешним миром – не смогут даже вызвать врачей, если такие понадобятся. Пригодился бы и телевизор с внешней антенной, чтобы люди могли смотреть хотя бы бесплатные латвийские программы”, — говорится в сообщении организации, погостившей у пары пенсионеров дома.

 

Если у вас желание помочь, сделать это можно, связавшись с организацией в Facebook.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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ДТТ 22:16 06:02:2018

условия концлагеря...

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mukene 00:40 07:02:2018

Ar laiku ta visi dzivos lv.ja bus pie siles,vieni zuliki,kas apzg valsti!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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