Благотворительное общество «Palīdzēsim viens otram» рассказало историю пары пенсионеров, которые, живя в крайне плохих условиях, абсолютно не жалуются на жизнь, наслаждаясь каждым моментом.

Известно, что 80-летние мужчина и женщина живут под Салдусом.

“Они не жалуются на жизненные обстоятельства, говорят, что все хорошо. Радуются, что прожили всю жизнь на природе и никуда больше не хотят.

Дом очень старый, сквозь стены продувает ветер. Тепло в доме держится лишь пока что-то горит в печи.

Необходимы дрова, которых у пенсионеров больше нет, телефон с большими кнопками, ведь старики живут без какой-либо связи с внешним миром – не смогут даже вызвать врачей, если такие понадобятся. Пригодился бы и телевизор с внешней антенной, чтобы люди могли смотреть хотя бы бесплатные латвийские программы”, — говорится в сообщении организации, погостившей у пары пенсионеров дома.

Если у вас желание помочь, сделать это можно, связавшись с организацией в Facebook.