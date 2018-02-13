Парацетамол опасен — нарушает работу организма

Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 455 добровольцев старше 18 лет, а также проанализировали архивные результаты обследования 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями.
Специалисты обнаружили, что у всех пациентов, принимавших лекарства на основе парацетамола, наблюдалось истощение половых гормонов, эквивалентное старению организма на гормональном уровне на 35 лет.
Как отмечается в статье, такая клиническая картина может привести к дисфункции плаценты и нарушению половых функций. Кроме того, прием парацетамола во время беременности может повлечь за собой возникновение проблем, связанных с развитием нервной системы эмбриона.
В то же время в Калифорнийском университете Сан-Диего отметили, что исследование проводилось методом наблюдения и демонстрирует лишь увеличение риска истощения гормонов у пациентов, принимавших препарат. Однако для того, чтобы говорить о причинно-следственной связи, необходимы дальнейшие клинические испытания, в рамках которых часть добровольцев будет принимать парацетамол, а другие – пустышки.
Парацетамол является широко распространенным анальгетиком, оказывающим жаропонижающее действие. В западных странах этот препарат известен под названием Acetaminophen (APAP).
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