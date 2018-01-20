Парфюм а-ля рюсс

«Народное» мыло за копейку, происхождение «Красной Москвы» и развал после революции — такова история компании «Торговый дом Брокар и Ко», выпускавшей первую массовую российскую парфюмерию.

Первый парфюмерный магазин с именем Брокара на вывеске появился в начале XIX века в самом сердце Парижа — на Елисейских Полях. Основателем династии производителей ароматов стал француз Атанас Брокар. Однако он не выдержал конкуренции с известными парижскими брендами и вскоре продал магазин. Парфюмер сделал ставку на Америку, в которую и перевез всю свою семью.

Несмотря на то что производство шло неплохо, Атанас Брокар не видел своего будущего и в США. Переселенцы, которые только заполняли территорию, были заняты совершенно иными проблемами. Тратить деньги на мыло и духи новые американцы считали нецелесообразным.

Атанас вернулся в Париж, предоставив своими сыновьями право выбора, где жить. Один наследник остался в Америке, а другой, 24-летний Анри (Генрих) Брокар, в 1861 году уехал в Россию.

Коварные фиалки

Молодой предприниматель не скрывал своего пренебрежительного отношения к России, о чем писал французским родственникам, а позже и жене. Однако он понимал, что за этой страной большое будущее. Анри Брокар откликнулся на приглашение знакомого его отца — известного французского парфюмера Гика — стать в его компании лаборантом, за что ему было положено хорошее жалованье. Но молодой человек мечтал о собственном деле.

Российская традиция еженедельно посещать баню дала Брокару идею для бизнеса — мыловарение. В то время основная часть населения в качестве чистящего средства использовала золу или изготовленный из нее щелок. Мыло было элитным товаром, чаще всего привезенным из-за границы, которым пользовались богачи и аристократы.

Прагматичный Брокар понимал, что одному ему не справиться, тем более его знание русского языка оставляло желать лучшего. История умалчивает, влюбился он по-настоящему или это был сухой расчет, но в жены он выбрал бельгийку Шарлотту, блистательно владевшую французским и русским языками. Девушка обладала деловой хваткой и пылким умом, что впоследствии очень пригодилось компании — на счету Шарлотты многие удачные маркетинговые и рекламные ходы бренда.

По легенде, для ухаживаний Брокар выбрал метод, которым владел в совершенстве, а именно — изготовил корзину с букетом восковых фиалок, которые источали запах, как натуральные цветы. Однако цветы предназначались не самой Шарлотте. На ужине в их доме к девушке сватался некий певец, Брокар принес цветы и поставил их на рояль.

Всем гостям очень нравился тонкий аромат букета, а вот выступление сватавшегося было сорвано — он не мог взять ни ноты. Оказалось, что запах фиалок губителен для голосовых связок, о чем был хорошо осведомлен Брокар. Провал потенциального жениха не оставил французу конкурентов. Вскоре была сыграна свадьба.

Да здравствует мыло душистое!

Брокар был полон идей и энтузиазма, не хватало только стартового капитала. Тогда молодой француз занялся научной работой — он смешивал и выпаривал запахи и в итоге изобрел новый способ изготовления концентрированных духов. Открытие могло принести ему хорошую прибыль, но у Брокара не было возможности самостоятельно применить эту идею. Поэтому свою разработку он решил продать.

Вскоре за 25 тысяч франков секрет производства приобрела французская компания «Рур Бертран». Соотечественники приглашали Брокара вернуться на родину, но он был непреклонен и остался в Москве. А на заработанные деньги он основал мыловарню.

Под фабрику, открытую в 1864 году, были переоборудованы бывшие конюшни. 25-летний Брокар нанял двух рабочих, и вместе они занялись изготовлением мыла. Интересно, что зарегистрировать предприятие было непросто. Такого вида деятельности, как мыловарение или парфюмерия, не существовало, поэтому фабрику Брокара определили как фельдшерский цех.

Брокар вместе с женой тщательно рассчитал свою целевую аудиторию. Богатые люди заказывали мыло из-за границы или у уже проверенных поставщиков, составить конкуренцию в этой нише было для начинающих мыловаров проблематично. Мотивировать обычных людей платить за мыло, когда они использовали бесплатную золу или глину, представлялось тоже пока маловероятным. Поэтому Брокар ориентировался на детей.

Заботливые родители были бы готовы приобрести мыло для ребенка взамен привычной золы, если бы увидели его преимущества. Так было решено выпускать нежное «Детское» ароматное мыло, на каждом бруске которого была выбита буква русского алфавита.

Некоторые покупатели позже признавались, что учили детей читать при помощи этого мыла, собирая для детей весь алфавит. Кроме того, цена на него была в три раза ниже, чем у конкурентов.

От «Народного» до «Военного»

Несмотря на оригинальную идею и некоторый спрос, выручка фабрики составляла около двух-трех рублей в день. Производство доходило до 60 кусков мыла ежедневно. Жена Брокара Шарлотта настаивала, что нужно расширять производство мыла для детей, а также подключать их родителей.

Так в продажу поступило дешевое детское мыло в виде зайчиков, кошечек и разноцветное в виде овощей — для взрослых. К мылу крепилась нить, с помощью которой можно было использовать кусок мыла как елочную игрушку.

В течение десятилетий упаковка была доработана до совершенства. Например, в 1896 году был выпущен набор кусков мыла в виде мандаринов. Ароматные фрукты лежали в ячейках деревянного ящика, устланного сухой соломой. Каждый кусок мыла имел веточку с двумя бумажными листьями. Было и мыло, выполненное в форме куклы, заботливо уложенное в ванну в виде мыльницы.

До Брокара парфюмерия и предметы личной гигиены считались уделом аристократов. Никто и представить не мог, что на этом можно заработать, превратив элитные товары в массовую продукцию.

Хитом продаж фабрики Брокара стало мыло «Народное» — обычный кусок хорошего по качеству чистящего средства всего за одну копейку. Цены конкурентов были в разы выше. Люди предпочитали закупать этот товар ящиками, так как оптовая стоимость была еще ниже.

Для тех, кто был готов тратить больше, Брокар предлагал сорта «Розовое», «Греческое», «Медовое», «Янтарное». Также в продажу поступило мыло, выполненное в виде шара. Кроме того, Брокар воспроизвел рецепт своего деда и запустил «Кокосовое» мыло ценой пять копеек. Эти марки получили серебряную медаль на выставке русских производств в Москве в 1865 году.

Успех Брокара не давал покоя конкурентам, и рынок стал наполняться подделками. Компания решила заняться защитой своей продукции и обратилась в департамент торговли и Министерство финансов, где была утверждена особая этикетка, которую стали наклеивать на все товары бренда. В России маркировка была применена впервые.

Несмотря на разнообразную продукцию, девять десятых производства фабрики все равно составляло «Народное» мыло. Народный успех позволил Брокару съехать с конюшен и переехать в 1866 году на Зубовский бульвар, а после — в просторное помещение на Пресне.

Еще через три года предприниматель приобрел усадьбу на Мытной, которую перестроил, возводя производственные цеха. Усадьба-фабрика была так удачно спланирована, что ее запечатлели на фирменной этикетке компании «Брокар».

Однако мыловарение было лишь шагом к мечте француза — парфюмерии. В 1871 году он нашел себе компаньона — купца Василия Германа, который стал пайщиком парфюмерного производства. Вместе они создали «Торговый дом Брокар и Ко».

Первое нововведение подсказала мужу Шарлотта. В комплект к «Народному» мылу она предложила выпускать «народные» помаду и пудру по цене три копейки за набор. В целях просвещения на упаковках печатались иллюстрации басен Крылова. Теперь косметическими средствами пользовались не только знатные особы. Каждый мог позволить подарить женщине эти товары.

Но это были еще не духи — на московском и российском рынках царила высокая конкуренция, просто так туда Брокару было не попасть.

Работа над производством аромата, который бы принес Брокару настоящую славу, велась параллельно с запуском новых марок мыла. К каждому событию фабрика выпускала именное мыло: например, к юбилею — «Юбилейное», к ярмарке — «Ярмарочное», для женщин было запущено «Дамское», для мужчин — «Мужское».

В начале Русско-турецкой войны Брокар выпустил «Военное» мыло, а когда русское войско одержало победу в Плевне, на прилавки поступили мыло и помада «Букет Плевны».

Сцены у фонтана

Все это время Шарлотта уговаривала мужа избавиться от продавцов, которые часто обманывали Брокара, и открыть собственный фирменный магазин. И в 1872 году ей это удалось. На Никольской открылась первая точка продаж, в которой можно было приобрести товар от самого дешевого до элитного. Сама Шарлотта разработала дизайн упаковки продукции, а также рекламные объявления, которые горожане находили в газетах.

Удачный рекламный ход помог начинающему парфюмеру продвинуться и в ароматном бизнесе. В 1873 году Москву посетила дочь императора Александра II и жена английского герцога Эдинбургского — великая княгиня Мария Александровна. На встречу Брокар пришел с букетом, который и вручил княгине. Цветы были искусно выполнены из воска и источали натуральный аромат. В букет были вложены маленькие флакончики представленных запахов.

Спустя несколько месяцев Брокар получил право называться поставщиком государыни великой княгини Марии Александровны и размещать на вывеске вензельное изображение имени Ее императорского высочества.

В первую очередь это помогло Брокару защитить свой товар. Ведь даже после выпуска специальных этикеток мошенники не прекратили подделывать его продукцию. Просто теперь они изготавливали такие же наклейки. Подделка вензеля могла привести уже не просто в тюрьму, а на каторгу.

Брокару понадобились годы, чтобы разработать свой фирменный аромат. С помощью привезенного из Франции парфюмера ему удалось создать запах, в котором угадывались нотки жасмина, ландыша и гвоздики. Одеколон получил название «Цветочный» и был представлен в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке.

Для продвижения товара парфюмер не пожалел денег. По замыслу Брокара, в павильоне с продукцией был установлен фонтан, из которого вместо воды бил одеколон «Цветочный». Подход к фонтану был бесплатный, поэтому публика не только смело мазалась одеколоном, но и окунала в него предметы одежды — женщины опускали в фонтан шляпки или перчатки, мужчины — пиджаки.

Аромат «Цветочный» завоевал тогда первую премию. Брокару удалось создать сверхпопулярный одеколон, который повторил успех «Народного» мыла. Под его производство на фабрике был выделен целый корпус.

Один магазин уже не справлялся с наплывом покупателей, и Шарлотта настояла на открытии второго. В 1887 году продукцию Брокара можно было приобрести в торговой точке на Китай-городе. К открытию магазина супруга уговорила парфюмера устроить сюрприз.

В газетах было дано объявление, что все, кто придет в первый день продаж, смогут приобрести набор, в который войдут все виды продукции — от духов высшего сорта до вазелина и мыла. Всего такой комплект из десяти предметов будет стоить один рубль.

В день открытия магазин осадила многотысячная толпа желающих приобрести набор. Полиция не справлялась с таким наплывом посетителей и попросила закрыть продажу. Только около двух тысяч счастливчиков смогли приобрести желанный комплект.

Позже еще в течение нескольких лет набор с образцами товаров был самой популярной покупкой в магазине Брокара. Этот опыт подсказал идею создать новую серию товаров — так называемые линии бренда.

«Тройной» с запахом... армии

Еще одним увлечением Брокара было искусство — парфюмер был заядлым коллекционером. Но если картины и бронзу он собирал в личных интересах, то хрусталь он использовал для производства духов. Так, компания заказывала уникальные флаконы партиями, а иногда и поштучно. Отсюда возникал широкой разброс цен: от 15 копеек за маленький пробник до 25 рублей за духи в эксклюзивной таре.

Взыскательные покупатели, чаще всего мужчины, нередко искали подарок для дам, который выглядел бы шикарно и говорил бы о щедрости дарителя. Для такой публики Брокар закупал флаконы, украшенные золотом и драгоценными камнями. Духи в украшенной и обычной стеклянной таре ничем не отличались.

Если в начале деятельности годовой оборот компании достигал 12 тысяч рублей, к концу 1880-х годов — полмиллиона, то к 1900 году — уже 2,5 млн. рублей. На фабрике трудились лучшие технологи и лаборанты, пришедшие на работу из известных европейских предприятий. Продукция Брокара регулярно завоевывала призы и премии на различных выставках и ярмарках.

Хитом продаж стал выпущенный в 1889 году первый российский одеколон для мужчин «Тройной». По легенде, Брокару и его технологам удалось воссоздать в нем запах наполеоновской армии.

Не только российское, но и международное признание принесли компании духи с запахом сирени «Персидская сирень». Новинку оценили и сами французы. Духи получили наивысшую награду — Большую золотую медаль на Всемирной выставке.

Несмотря на этот успех, элита по-прежнему отдавала предпочтение французской парфюмерии. Более того, популяризация духов среди населения принесла обратный эффект: средний класс, почувствовав вкус к парфюмерии, также обратил свое внимание на продукцию, сделанную в Париже. Этого Брокар уже не мог простить, поэтому решился на подлог.

Парфюмер закупил партию лучших духов известного французского производителя «Любэн» и в присутствии нотариуса и свидетелей перелил их во флаконы под своим брендом. Как и ожидал Брокар, российский товар мало пользовался спросом. Были случаи возврата духов под предлогом их низкого качества.

В этот момент Брокар обнародовал информацию о собственном подлоге, доказав, что покупатели не разбираются в продукции, слепо следуя за французской маркировкой. Вскоре история попала во все центральные газеты. Это прибавило популярности товарам Брокара, но серьезная конкуренция по-прежнему сохранялась.

Сами бывшие соотечественники высоко оценивали продукцию Брокара. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году ему была присуждена высшая награда.

В том же году парфюмер скончался. Товарищество «Брокар и Ко» перешло к его вдове Шарлотте и сыновьям, которые продолжили семейное дело вплоть до революции.

Фабрика после Брокара

К началу ХХ века фабрику называли «Империей Брокара». На ее счету числилось восемь золотых медалей, полученных на выставках в Париже, Барселоне, Ницце и других городах.

В годовщину 300-летия дома Романовых наследники Брокара поручили своему главному и самому опытному парфюмеру Августу Мишелю воссоздать аромат, когда-то преподнесенный их отцом княгине Марии.

Мишелю удалось создать новый запах, на этот раз ароматный букет вручили матери Николая II, императрице Марии Федоровне. Новые духи настолько понравились знатной особе, что она разрешила назвать их «Любимый букет императрицы».

Аромат занял первые места почти на всех международных выставках. В 1913 году компания получила то, о чем всю карьеру мечтал Брокар: титул поставщика двора Его императорского величества и возможность украшать продукцию царским гербом. Такой поворот сулил успешное будущее и процветание, если бы не вмешалась революция.

Шарлотта не дожила до национализации и так не узнала, что дело всей жизни ее мужа было переименовано в Государственный Замоскворецкий Парфюмерно-мыловаренный завод № 5, а в 1922 году по просьбе парфюмера Мишеля — в «Новую Зарю». Также с его подачи легендарные духи «Любимый букет императрицы» превратились в «Красную Москву».

Технология изготовления также изменилась, рецепты Брокара были забыты, а та «Красная Москва», что дошла да нашего времени, не имеет ничего общего с оригинальным вариантом. В 2004 году «Новая Заря» объединилась с французскими парфюмерами в совместный проект «Новая Заря — Nouvelle Etoile».

Сейчас фабрика выпускает разные виды продукции — от лаков для ногтей до освежителей воздуха в автомобилях. Продолжается и продажа духов «Красная Москва»...

Подготовила Элина ЧУЯНОВА.