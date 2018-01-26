Парикмахер красит волосы клиентов, вдохновляясь полотнами Кандинского и Мунка

Мастер по окрашиванию волос из Канзаса (США) быстро стала известной в Интернете, как только стала выкладывать в соцсети фотографии своих работ. На эти яркие и необычные прически Урсуллу Гофф вдохновили картины великих мастеров: Василия Кандинского, Эдварда Мунка, Энди Уорхола и других.

«Я была художником, прежде чем стать кем-то еще»,— объясняет Урсулла свою тягу к искусству.

Иногда она пробует создавать на волосах точные копии произведений, иногда ограничивается лишь передачей основной цветовой палитры. Клиентам Урсуллы не откажешь в смелости.

«Многие из них просто говорят мне делать все, что я захочу, — говорит она.

И хотя такое окрашивание может продлиться дольше восьми часов, оно того стоит, считает мастер.