Парикмахер красит волосы клиентов, вдохновляясь полотнами Кандинского и Мунка

«Я была художником, прежде чем стать кем-то еще»,— объясняет Урсулла свою тягу к искусству.
Иногда она пробует создавать на волосах точные копии произведений, иногда ограничивается лишь передачей основной цветовой палитры. Клиентам Урсуллы не откажешь в смелости.
«Многие из них просто говорят мне делать все, что я захочу, — говорит она.
И хотя такое окрашивание может продлиться дольше восьми часов, оно того стоит, считает мастер.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.