Восстановлено железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Даугавпилсом, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В субботу утром в Даугавпилс прибыл первый дизель–поезд из Вильнюса. О скором открытии железнодорожного сообщения между крупнейшим городом Латгалии и столицей Литвы говорили уже с октября (см. «СЕГОДНЯ» от 7 ноября 2017 года), но само открытие движения произошло весьма неожиданно.

Явочным порядком

11 января на сайте Литовских железных дорог появилось сообщение, что с 13 января открывается движение. На сайте Латвийской железной дороге (ЛЖД) никакой информации нет до сих пор. Как газете «СЕГОДНЯ» пояснили в пресс–службе ЛЖД, поезд будет литовского формирования, билеты литовские железнодорожники будут продавать сами только в поезде. А направления Вильнюс нет даже в поисковой системе расписания ЛЖД. Со стороны выглядит как «нас это не касается: сами едут — пусть сами и спасаются».

Так или иначе, первый состав из Литвы благополучно пересек границу и даже вернулся обратно. Первым рейсом в Двинск приехали порядка дюжины пассажиров и столько же уехали в Литву.

Сколько стоит

Немного удивила тарифная политика литовских железнодорожников. Билет от Даугавпилса до первой литовской станции Турмантас (а там 21 минута езды) стоит аж 4 евро. Вероятно, это связано с тем, что литовский поезд по территории Латвии должен наравне со всеми платить за пользование латвийскими рельсами, а плата не маленькая: 7,38 евро (с НДС) за каждый километр пробега. А вот билет от Даугавпилса до Вильнюса стоит 9 евро, что уже сопоставимо с нынешними ценами на автобус.

Впредь литовские поезда должны будут отправляться по субботам и воскресеньям из Вильно в 5.42 и 11.45 и прибывать в Двинск, соответственно, в 8.29 и в 14.36. Возвращаться из Даугавпилса они будут по субботам и воскресеньям в 8.57 и в 15.41 и прибывать в Вильнюс в 11.39 и в 18.24.

Требуются туристы

Литовские железнодорожники даже не скрывают, что поезд будет удобен лишь тем жителям Даугавпилса, кто решил посетить Вильнюс с ночевкой. Хотя на самом деле немного не договаривают. Ведь отправление из Вильнюса в 5.42 способствует не сну в гостинице, а веселому проведению ночи в каком–нибудь баре с возможностью после этого уехать «с утра пораньше».

Начнут ли жители Литвы благодаря поезду чаще посещать Даугавпилс, покажет время. На знакомство с Двинском между прибытием утреннего поезда и отправлением вечернего в обратный путь у них будет 7 часов времени. Вполне можно успеть прогуляется по центру города и посетить уникальный Центр Ротко в Даугавпилсской крепости.

Остается лишь надеется, что это действительно привлечет в Даугавпилс новых туристов из Литвы.

По имперским рельсам

Пригородное сообщение на линии Вильнюс — Даугавпилс было закрыто ровно 14 лет назад, 16 января 2004 года, по причине отсутствия пассажиров из Латвии. Все поезда из Вильнюса стали оборачиваться на литовской пограничной станции Турмонт. А три года назад был отменен и проходивший через Даугавпилс поезд Вильнюс — Санкт–Петербург.

Само же пассажирское движение между Динабургом и Вильно началось еще 155 лет назад — в декабре 1862 года, когда вступил в строй этот протяженностью 162 версты участок Петербурго–Варшавской железной дороги, построенной по указу императора Николая I от 1851 года.

На данный момент сертификацию для движения по латвийским рельсам получили четыре литовских дизель–поезда, построенных на Рижском вагоностроительном заводе в 1989–1995 годах.

В поездку первым рейсом из Вильнюса отправился также замдиректора Литовских железных дорог Линас Баужис, а в Даугавпилсе поезд встретил вице–президент ЛЖД Эрик Шмукстс, так что движение было восстановлено практически на высшем уровне. Остается пожелать железнодорожникам успехов.

Вадим ФАЛЬКОВ.

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